¿Realmente Argentina podrá volver a ganar el Mundial? Qué dicen las estadísticas y los jugadores

Las probabilidades están claramente en contra de Argentina.

Italia logró retener el título de la Copa del Mundo en 1938 después de ganarlo cuatro años antes, y Brasil hizo lo mismo en 1962, pero en ambas ocasiones la segunda victoria se produjo en su continente de origen.

Ningún equipo ha retenido nunca el trofeo en un torneo disputado tan lejos de casa. Argentina, entonces, está asumiendo la historia mientras lucha por ser campeona una vez más. Y, sin embargo, claramente viajan a Estados Unidos como uno de los favoritos, sobre todo porque las cosas les han ido muy bien desde esa dramática victoria sobre Francia en la Copa del Mundo de 2022 en Qatar.

Como aquella gran España de hace unos 16 años, han acumulado una magnífica racha de tres trofeos consecutivos: la Copa América de 2021 y 2024, a ambos lados del Mundial de 2022. Antes de esta gloriosa racha, su título anterior había sido la Copa América allá por 1993.

Ganar se ha convertido en un hábito que la generación actual ha adquirido con entusiasmo. Y fueron consistentes y llamativos durante toda la maratónica campaña de clasificación para la Copa Mundial de Sudamérica.

La clasificación parece fácil, porque hay muchos equipos que pasan el corte. Pero la campaña no ofrece respiro: difícilmente habrá un partido fácil en el camino, y Argentina aun así terminó cómodamente en la cima de la tabla, nueve puntos por delante de sus rivales más cercanos.

Entonces, ¿está este equipo argentino preparado para desafiar las probabilidades y ganar títulos mundiales consecutivos?

Cómo un Messi envejecido todavía mantiene a Argentina en posición de ganar la Copa del Mundo

A favor de Argentina es que han ideado formas de reducir su dependencia de Lionel Messi, quien cumplirá 39 años durante el transcurso de esta Copa del Mundo.

Es cierto que fue el máximo goleador del equipo en la fase de clasificación. Pero La Albiceleste realizó algunas actuaciones muy impresionantes en partidos que se perdió: la victoria por 3-0 ante Bolivia, la victoria por 3-0 en casa ante Chile, la victoria por 1-0 ante Uruguay y, lo más impresionante de todo, la goleada por 4-1 a Brasil que incluso puede considerarse la mejor actuación del equipo en los casi ocho años que el entrenador Lionel Scaloni ha estado a cargo.

Cuando vencieron a Colombia en la final de la Copa América de 2024, se podría decir que el desempeño de Argentina mejoró después de que Messi abandonó el campo lesionado, y no ha sido problema dejarlo en el banquillo ocasionalmente.

Por supuesto que Messi es importante, ¿cómo podría no serlo? Pero ya no tiene que cargar con el ataque todo el tiempo.

Julián Álvarez, reserva al inicio de la campaña de Qatar hace cuatro años, se ha convertido en el arma más potente del equipo, con potencia pulmonar, talento y versatilidad. Álvarez puede jugar junto a Messi como delantero centro, o descender un poco más y operar en el papel de Messi. La asociación de Álvarez con el mediocampista ofensivo Thiago Almada también parece muy prometedora.

jugar 0:35 Scaloni: Messi tendrá minutos en el amistoso del Mundial de Argentina

En el vestuario, la mera presencia de Messi también puede ser un factor importante para Argentina. Los jugadores actuales citan a Messi como una fuente de motivación mientras el capitán continúa desafiando las probabilidades de cara a su sexta Copa del Mundo.

“Cualquiera que conozca a Leo sabe que esté donde esté, ganar es el objetivo”, dijo Rodrigo De Paul a ESPN. “Él compite, siempre quiere ganar y ser un jugador clave en sus clubes y en su selección nacional”.

Como lo ve el exjugador de la selección argentina Oscar Ruggeri, grandes de todos los tiempos como Messi pueden llevar al resto de los jugadores a otro nivel. Ruggeri, que formó parte del equipo que levantó la Copa del Mundo de 1986 y llegó a la final de 1990 antes de perder finalmente 1-0 ante Alemania Occidental, ve en Messi lo que su equipo tenía en otro grande argentino, Maradona.

“El equipo hoy tiene un capitán. [Messi] Es muy similar al que teníamos allá por el 90. [Maradona]y creo que él los guiará por el camino correcto”, afirmó.

Por qué la historia y las lesiones podrían frenar a Argentina en este Mundial

Según todas las apariencias, este equipo argentino cree que puede volver a ganar.

“Siento que cuando llega el momento de la verdad, este equipo se vuelve extremadamente competitivo. Creo que ese es nuestro mayor activo”, dijo el defensor argentino Nicolás Tagliafico en “Fuera de Juego” de ESPN el mes pasado.

Pero la realidad es que las estadísticas no están del lado de Argentina. Desde 1930, cinco selecciones nacionales han llegado consecutivamente a finales de la Copa del Mundo, entre ellas Holanda, Argentina, Francia, Italia y Brasil. Pero sólo el 9,09% de las ediciones de la Copa del Mundo han dado como resultado que un equipo defienda con éxito su título.

El ex jugador de la selección argentina y campeón de la Copa del Mundo de 1978, Mario Kempes, enfatizó la dificultad de superar las probabilidades, incluso después de intentar hacerlo él mismo en 1982. Después de ganar el torneo en 1978, Kempes y Argentina no lograron llegar a los octavos de final en la siguiente edición de la Copa del Mundo.

“Lo experimenté de primera mano después de la guerra de 1978. [World Cup] en el 1982 [World Cup] — Entonces nos dimos cuenta de que no es de ninguna manera una hazaña fácil”, dijo Kempes a ESPN la semana pasada. “Los equipos te están conociendo mejor ahora, saben cómo juegas. Tienen que cambiar porque Argentina es una selección a la que todos quieren ganar”.

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Kempes explicó que parte de la dificultad para ganar torneos consecutivos proviene de mantener el máximo estado físico en el transcurso de cuatro años, especialmente porque los jugadores, cuatro años mayores, acumulan minutos con agendas congestionadas.

“El aspecto físico [of this roster] “Ya no es lo mismo, porque han pasado tres años y medio”, dijo. “Los jugadores han tenido mucho más tiempo de juego, minutos, en sus piernas. Ha habido muchas lesiones y llegan muchos jugadores que no están en óptimas condiciones físicas, por el cansancio.

“Además, hay algunos jugadores que experimentaron un declive, no han estado a la altura del nivel que alcanzaron hace tres años y medio sólo desde el punto de vista futbolístico. Algunos jugadores no están actualmente en su mejor nivel. Eso es algo que Scaloni ha dicho, no soy sólo yo quien lo dice”.

Ahora, Argentina ha ingresado a su campamento para la Copa Mundial con varios jugadores que enfrentan preocupaciones sobre lesiones, lo que genera dudas sobre quién estará listo para La AlbicelesteEl partido inaugural será el 16 de junio contra Argelia.

Messi se unió a la concentración de Argentina después de sufrir una fatiga muscular que lo obligó a abandonar el último partido del Inter Miami en el minuto 73, y el mediocampista ofensivo Nico Paz continúa entrenando separado del grupo mientras recibe tratamiento por una lesión en la rodilla izquierda. Messi fue titular en el último amistoso de Argentina antes del Mundial, mientras que Paz fue suplente tarde.

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Pero las grandes preocupaciones por las lesiones pueden estar en el lado defensivo.

Después de todo, la aspiración de Argentina al título en Qatar estuvo continuamente amenazada por la tendencia de la línea defensiva a desmoronarse bajo presión. Sucedió contra Australia; sucedió contra Holanda; y estuvo muy cerca de costarles el Mundial cuando ocurrió en la final contra Francia.

Desde Qatar, Scaloni ha echado un vistazo a varios defensores jóvenes, pero ninguno le ha convencido. En cambio, La Albiceleste están listos para llevar exactamente la misma unidad defensiva de 2022 a esta Copa del Mundo, con preocupaciones adicionales por lesiones.

El portero Emiliano Martínez se rompió un dedo en el calentamiento previo al triunfo del Aston Villa en la Liga Europa, mientras que el central Cristian Romero quedó descartado de la batalla del Tottenham contra el descenso por una lesión en la rodilla. Ambos jugadores deberían estar listos a tiempo, pero Martínez no participó en la expulsión de Argentina y Romero jugó sólo una mitad.

La pareja alguna vez fue las piezas que faltaban del rompecabezas, llegaron al equipo justo antes de la Copa América 2021 y mejoraron significativamente la defensa. Si la zaga ya parece un poco sospechosa con Martínez y Romero, entonces Scaloni tendría derecho a pasar noches sin dormir pensando en cómo arreglárselas sin ellos.

Además, los defensores Gonzalo Montiel y Nahuel Molina también regresan con lesiones leves. Montiel jugó en la expulsión de Argentina pero Molina no. Y esta Copa Mundial ampliada contiene una ronda eliminatoria adicional, que tal vez pueda verse como una posibilidad adicional de un colapso defensivo.

¿Puede la mentalidad impulsar a Argentina en este Mundial?

A Ruggeri no le preocupa demasiado el impacto de las lesiones ni de las estadísticas en esta actualidad Albiceleste equipo. El ganador de la Copa del Mundo insiste en que el hambre de ganar puede ayudar a esta plantilla a superar sus desafíos.

“No se trata de ir en contra de las estadísticas: Argentina ya vivió la experiencia de llegar a la final. [after winning]”, dijo. “Este equipo tiene características únicas. Nosotros [in 1990] Llegó a Italia con muchas lesiones. Es similar a lo que está pasando esta plantilla actual con el mismo número de lesiones.

“Al principio no estábamos en buena forma, pero poco a poco nos fuimos recuperando a medida que avanzaba el Mundial. Una vez que ya has ganado, te quedas con el sabor de la experiencia que viviste y de todo lo que te hicieron sentir los aficionados. Al mirar a este equipo, saben exactamente lo que están haciendo”.

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Y Tagliafico está de acuerdo. El lateral izquierdo permaneció allí en el Estadio Lusail en Qatar mientras Messi caía de rodillas llorando cuando Argentina fue declarada campeona del mundo y dice que la felicidad que sintió el equipo ese día (con gran parte del equipo de 2022 regresando) proporciona la motivación necesaria para superar cualquier obstáculo este año.

Cita la Copa América como ejemplo, después de que Argentina levantara el trofeo en 2021 y ganara el torneo por segunda vez consecutiva en 2024.

“Cuando este equipo tiene que competir, hace exactamente eso”, dijo Tagliafico. “… Y eso es lo que importa al final, porque si te concentras demasiado en el análisis de datos y estadísticas, corres el riesgo de quedar atrapado en una mentalidad que no refleja la realidad.

“Es especialmente cierto cuando eres parte de un equipo nacional que ha tenido la oportunidad de jugar final tras final y ha logrado repetidamente el trofeo. Ese historial te da la confianza para decir: si lo hicimos una vez, podemos hacerlo dos veces; si lo hicimos dos veces, podemos hacerlo tres veces. Así que abordamos esto con la mentalidad de que vamos a trabajar increíblemente duro, aportando el mismo espíritu competitivo que siempre poseemos”.

Puede resultar revelador, entonces, ver el tono emotivo de Argentina cuando abren su torneo. En el pasado, no les ha resultado fácil poner en juego su título. Hubo un matiz de tragedia en torno a sus campañas de 1982 y 1990, donde el miedo a perder su condición de campeones del mundo añadió una capa extra de oscuro drama.

El ejemplo de 1990 es especialmente pertinente. Ese miedo se convirtió en combustible que impulsó a un equipo limitado a luchar hasta la final, dando vueltas contra todo y contra todos en el camino. La mayoría de los neutrales no quedaron impresionados, pero el espíritu de lucha del equipo fue muy admirado en casa.

¿Podrán hacerlo?

Para Scaloni, es una tarea nada envidiable dirigir a un equipo argentino que es visto como favorito cuando gran parte de la evidencia tangible dice que ese no debería ser el caso.

Aunque Scaloni ha gestionado bien los últimos años de Messi, todavía se ve obligado a intentar reemplazar lo irremplazable. ¿Cómo puede llenar el vacío dejado por el retiro internacional del extremo Ángel Di María, uno de los jugadores más destacados (y seguramente el más subestimado) del siglo XXI?

Di María, ahora de 38 años, era tremendamente talentoso, inusualmente desinteresado, versátil e inteligente y, muy a menudo, el hombre al que acudir en las grandes ocasiones. (Sigue siendo todas esas cosas para Rosario Central, lo que sólo aumenta la frustración por su ausencia de la selección nacional). Esto fue evidente ya en los Juegos Olímpicos de 2008, y se confirmó con exhibiciones ganadoras en las tres finales ganadoras de trofeos.

A pesar de que este equipo enfrenta lesiones, envejecimiento y ausencias, la verdad es que este equipo argentino puede jugar un fútbol glorioso. Cuando alcanzan su ritmo en su juego de posesión, con pequeños triángulos de pase cercanos y cambios de juego inteligentes, puede ser un placer contemplarlo. Pero los signos de interrogación en torno a la defensa añaden dudas innegables sobre sus sueños de conservar el título.

Lo que suceda en las próximas semanas decidirá cómo se recordará a la generación de 2026 de Argentina mientras se preparan para la Copa del Mundo con la historia en la mira.