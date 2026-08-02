Carlos Correa contempla posible regreso de los Astros esta temporada

HOUSTON — La recuperación de Carlos Correa de una cirugía para reparar un tendón de tobillo desgarrado está progresando más rápido de lo esperado y el sábado el jugador estrella de los Astros de Houston no descartó un regreso esta temporada.

Se esperaba que Correa se perdiera toda la temporada después de someterse a una cirugía en el tobillo izquierdo el 11 de mayo. Pero ya está haciendo de todo menos batear, lo que genera esperanzas de poder regresar al campo antes de lo esperado.

“Ya veremos”, dijo cuando se le preguntó si podría volver a jugar este año. “No estaría haciendo todo este trabajo si no pensara que existe una posibilidad”.

Luego de que Correa se lesionara mientras hacía swings en la jaula de bateo, se dio un cronograma de seis a ocho meses para su recuperación. El manager Joe Espada dijo el sábado que Correa está adelantado a lo previsto pero sabe que todavía le queda un largo camino por recorrer antes de poder regresar a la alineación.

“Estoy feliz de que esté aquí moviéndose y realmente se ve muy bien”, dijo Espada.

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Correa, de 31 años, dijo que está corriendo al 80-90% y que tiene una cita con el médico programada para el martes donde espera ser absuelto del bateo.

“Estoy en una situación realmente buena, una situación realmente buena”, dijo. “No lo siento. He estado progresando hasta correr y esprintar y todo se siente genial”.

Houston ha ganado nueve de 10 juegos para saltar al primer lugar de la Liga Americana Oeste, y eso le ha dado a Correa algo de jugo extra mientras espera un regreso.

“La forma en que hemos estado jugando últimamente definitivamente me motiva aún más para salir y trabajar para tratar de regresar”, dijo.

A Correa no le sorprende que le esté yendo tan bien debido al plan que armó apenas se lesionó.

“Me subí a este protocolo y comencé a buscar toda la información que pude sobre cómo acelerar el proceso y las cosas que necesitaba comer y cómo necesitaba dormir, el tipo de tratamiento que necesitaba”, dijo. “Y hemos estado haciendo un gran trabajo con eso, así que estamos en una buena situación”.

Correa, quien está de regreso con los Astros después del exitoso intercambio del verano pasado con los Mellizos, jugó la tercera base para Houston la temporada pasada con Jeremy Peña como campocorto. Antes de su lesión esta temporada regresó al campocorto mientras Peña estuvo fuera por una lesión en el tendón de la corva.

Correa tiene salarios de $31.5 millones esta temporada, $30.5 millones en 2027 y $30 millones en 2028. Como parte del intercambio, los Mellizos pagarán a los Astros $10 millones cada 15 de diciembre desde este año hasta 2028.

Correa bateaba .279 con tres jonrones y 16 carreras impulsadas esta temporada. Correa, seleccionado número uno en el draft amateur de 2012, pasó sus primeras siete temporadas con los Astros antes de firmar con los Mellizos, donde pasó tres temporadas y media antes del canje del verano pasado.