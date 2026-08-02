Bay FC suma al delantero argentino Holzheier a su mix ofensivo

El Bay FC contrató a la nueva delantera Agostina Holzheier el viernes mientras el club continúa rehaciendo su plantilla.

Holzheier, internacional argentino, firmó un contrato de cuatro años hasta 2029, con opción a un quinto año. Ella se unirá al equipo una vez que se haya obtenido su visa.

“Es una jugadora apasionante, tenaz y creativa que aportará calidad e intensidad a nuestro equipo”, dijo la entrenadora del Bay FC, Emma Coates, en un comunicado del equipo. “Agostina tiene una mentalidad competitiva y características de juego que se ajustan a lo que estamos construyendo en Bay FC”.

El delantero de 22 años llega procedente de Racing Club de la máxima división argentina. Marcó siete goles en partidos de clubes cuando Racing encabezó la liga en la temporada de primavera de Argentina.

“Esta es una oportunidad emocionante para dar el siguiente paso en mi carrera, desafiarme a mí mismo en una nueva liga y representar a un club con grandes ambiciones”, dijo Holzheier.

El mismo día, Bay envió al central Brooklyn Courtnall cedido al San Diego Wave FC por el resto de la temporada. Courtnall tuvo 11 apariciones y siete como titular para Bay esta temporada, y 18 apariciones en total para el club después de llegar cedido por el North Carolina Courage a mediados de la temporada pasada.

Coates dijo que Courtnall, de 23 años, “sigue siendo una parte importante de nuestros planes a largo plazo”.

En la mitad de su temporada, Bay ocupa el puesto 14 en la NWSL de 16 equipos y ha adoptado un movimiento juvenil, particularmente en el mediocampo, donde Claire Hutton y Kennedy Fuller se unieron al redil en 2026.