Corea del Sur y Argentina acuerdan acuerdo sobre litio, petróleo crudo e impuestos en la cumbre Lee-Milei

En su primera reunión en Buenos Aires, el presidente coreano Lee Jae Myung y el presidente argentino Javier Milei acordaron un acuerdo para evitar la doble imposición.

El presidente coreano Lee Jae Myung (izquierda) y el presidente argentino Javier Milei posan para una fotografía conmemorativa antes de su primera cumbre bilateral en la Casa Rosada, el palacio presidencial, en Buenos Aires el 31 de julio. CUERPO DE PRENSA CONJUNTO

El presidente coreano, Lee Jae Myung, y el presidente argentino, Javier Milei, acordaron buscar la cooperación en las cadenas de suministro de energía, incluidos minerales críticos y petróleo crudo, durante una cumbre bilateral celebrada en Buenos Aires el viernes.

Lee y Milei sostuvieron sus primeras conversaciones cumbre durante más de 80 minutos en el palacio presidencial de Buenos Aires en la primera visita de un presidente coreano a Argentina en 22 años.

Durante la cumbre, los dos países firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en minerales críticos y acordaron buscar inversiones y proyectos conjuntos de empresas en Corea y Argentina en toda la cadena de valor del litio, incluidas la exploración y la minería.

Los dos líderes también alcanzaron un acuerdo para evitar la doble tributación destinado a aumentar el comercio y la inversión, dijo el asesor de Seguridad Nacional, Wi Sung-lac, en una rueda de prensa.

“Esto reducirá la carga de doble imposición sobre nuestras empresas que operan en Argentina y aumentará la previsibilidad de las condiciones de inversión”, dijo Wi.

Un acuerdo para evitar la doble imposición garantiza que los ingresos obtenidos en el extranjero se graven sólo en uno de los dos países, y la cuestión había sido citada como un obstáculo clave para las empresas coreanas que ingresan al mercado argentino.

La siderúrgica coreana Posco, que participa en proyectos de cooperación relacionados con el litio, había enfrentado desafíos para recibir beneficios fiscales, pero el problema se resolvió mediante el acuerdo alcanzado en la cumbre, añadió Wi. El gobierno coreano intentó previamente llegar a un acuerdo de este tipo durante la visita del ex presidente de la Asamblea Nacional, Kim Jin-pyo, a Argentina en 2024, pero no lo logró.

Argentina tiene una de las reservas de litio más grandes del mundo, un material clave para las baterías recargables, y Posco actualmente opera una planta de producción de hidróxido de litio desde que adquirió los derechos mineros en el lago salado Hombre Muerto Norte.

Wi dijo que la cumbre “reafirmó el compromiso del gobierno argentino de brindar apoyo continuo a los proyectos de litio que actualmente llevan a cabo las empresas coreanas”, y agregó que Corea planea ampliar las oportunidades de inversión para las empresas en nuevos sectores minerales críticos, como el cobre.

La cumbre también fue una ocasión para ampliar las cadenas de suministro de petróleo crudo a América del Sur.

“Se espera que esto sirva como una oportunidad para ampliar nuestras fuentes de suministro de petróleo crudo, que actualmente se concentran en Medio Oriente, a América del Sur, reduciendo así la incertidumbre geopolítica y mejorando nuestra capacidad de respuesta a la oferta y demanda de energía”, dijo Wi.

“De cara al futuro, los dos países acordaron ampliar el alcance de la cooperación energética más allá del petróleo crudo para incluir el gas natural y la energía nuclear, e identificar conjuntamente proyectos de cooperación específicos”.

El presidente coreano Lee Jae Myung, centro izquierda, y el presidente argentino Javier Milei, centro derecha, celebran una cumbre en la Casa Rosada, el palacio presidencial, en Buenos Aires el 31 de julio. CUERPO DE PRENSA CONJUNTO

Los dos países también acordaron la rápida reanudación de las negociaciones sobre un acuerdo comercial entre Corea y Mercosur, el mayor bloque comercial de América del Sur. Un acuerdo de este tipo ampliaría el acceso de las empresas coreanas al mercado sudamericano, un centro estratégico rico en recursos minerales críticos como el litio y el níquel.

En sus comentarios de apertura en la cumbre, Lee señaló que el volumen del comercio bilateral fue de poco más de 1.400 millones de dólares el año pasado, cifra menor que la entre Corea y Brasil, que fue de poco más de 10.000 millones de dólares.

“En lugar de dejarlo como está, incrementémoslo drásticamente, ya que no alcanza el potencial de ambas naciones”, dijo Lee.

Milei estuvo de acuerdo y agregó que su gobierno está flexibilizando las regulaciones. Señaló además que Argentina tiene fortalezas en sectores energéticos como el gas natural y el petróleo crudo, así como en la producción de alimentos y minerales críticos, entre ellos el cobre y el litio.

La cumbre entre los dos líderes atrajo interés considerando sus antecedentes y tendencias diametralmente opuestas. Lee es un progresista con un pasado como niño trabajador en una fábrica, y Milei, conocida por admirar al presidente estadounidense Donald Trump, es una economista de derecha que ha utilizado una motosierra como símbolo para recortar el gasto estatal.

El presidente coreano Lee Jae Myung (derecha) habla con Jorge Macri, jefe de gobierno de Buenos Aires, en Argentina el 31 de julio. CUERPO DE PRENSA CONJUNTO

Se dice que Lee y Milei mantuvieron una conversación informal durante su primera reunión.

Milei expresó interés en la K-beauty y la K-cultura y dijo que es “un amante de la cosmética coreana”. También dijo que Argentina es una potencia cultural en Sudamérica, así como un país con un fuerte interés en la K-cultura.

Las dos naciones acordaron impulsar la rápida conclusión de un acuerdo de reconocimiento mutuo para las licencias de conducir e identificar nuevos proyectos de cooperación en los campos de defensa, aeroespacial, Antártida y salud. También acordaron mantener consultas para ampliar los intercambios culturales, la cooperación educativa y los intercambios entre pueblos.

El presidente coreano Lee Jae Myung, derecha, y la primera dama Kim Hea Kyung posan para una fotografía con niños en un banquete de recepción para la comunidad coreana en un hotel de Buenos Aires el 31 de julio. CUERPO DE PRENSA CONJUNTO

Posteriormente, Lee sostuvo conversaciones con Jorge Macri, jefe de gobierno de Buenos Aires, y asistió a un banquete de recepción con la comunidad coreana en Argentina.

Argentina fue la última etapa de la gira de Lee y la primera dama Kim Hea Kyung por Sudamérica, que incluyó cumbres bilaterales con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente chileno José Antonio Kast.

En Chile, Lee y Kast acordaron el jueves ampliar la cooperación en sectores estratégicos, incluidas cadenas de suministro de minerales críticos, infraestructura, seguridad pública y defensa. Las dos partes firmaron cinco memorandos de entendimiento que cubren recursos minerales, seguridad pública, investigación polar, seguridad marítima y cooperación en materia de inversiones. Corea y Chile también acordaron establecer un marco institucional para ampliar la cooperación en las industrias de defensa y construcción naval.

Lee regresa a Seúl el lunes, concluyendo una visita de 11 días a San Francisco, las tres naciones sudamericanas y Alemania.

POR SARAH KIM [kim.sarah@joongang.co.kr]