Lee dice que Corea del Sur y Argentina marcarán el comienzo de una nueva era de cooperación

BUENOS AIRES – El presidente Lee Jae Myung dijo el viernes que Corea del Sur y Argentina marcarán el comienzo de una nueva era de cooperación y dijo que una colaboración bilateral más estrecha es estratégicamente más importante que nunca.

Lee hizo estas declaraciones en una reunión con miembros de la comunidad surcoreana en Argentina, la última parada de su gira por tres países de América del Sur destinada a fortalecer la cooperación en cadenas de suministro de minerales críticos y otros.

“Estoy seguro de que se desarrollará plenamente una nueva era de cooperación entre Argentina y Corea del Sur”, dijo el presidente.

“En medio del cambiante orden internacional, desde la revolución de la inteligencia artificial hasta los cambios en las cadenas de suministro globales, la cooperación bilateral estratégica es más importante que nunca”, afirmó.

Lee destacó que la cooperación entre Corea del Sur y Argentina está entrando en una etapa de resultados tangibles, con la colaboración bilateral ampliándose a minerales críticos, incluido el litio, así como a energía e infraestructura.

Los comentarios se produjeron después de que Lee celebrara una cumbre con el presidente argentino Javier Milei el viernes temprano, durante la cual los dos líderes acordaron fortalecer la cooperación bilateral en minerales críticos y las importaciones de petróleo crudo argentino por parte de Corea del Sur, a partir del próximo año.