Thiago Almada apuesta por el puesto titular en Argentina

Aunque su futuro en su club, el Atlético de Madrid, es incierto, Thiago Almada se ha ganado la confianza de Lionel Scaloni y parece estar en camino de alinearse junto a Lionel Messi en el primer partido de la Copa Mundial de Argentina.

Cuatro días antes del choque con Argelia, el AlbicelesteEl entrenador tiene un ojo en el campo y otro en la sala de tratamiento.

Scaloni tiene preocupaciones sobre lesiones en todo el equipo, desde el portero Emiliano ‘Dibu; Martínez al delantero Julián Álvarez.

La defensa sigue siendo la mayor preocupación, ya que el lateral izquierdo titular Nicolás Tagliafico sufre una lesión muscular que incluso podría dejarlo fuera del torneo.

En el mediocampo, sin embargo, Argentina está en plena forma y la tarea principal de Scaloni es seleccionar un reemplazo para Ángel Di María, el único titular de las finales de la Copa del Mundo 2022 y de la Copa América 2024 que ya no está en el equipo.

El sucesor del ahora retirado’Video‘ proporcionará el vínculo entre el trío de centrocampistas establecido formado por Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul y un ataque liderado por Messi.

Para ese papel, Scaloni parece favorecer a Almada, cuyo talento es incuestionable pero que ha luchado por establecerse con su compatriota argentino Diego Simeone en el Atlético de Madrid.

“Es un jugador importante para nosotros. El rendimiento decidirá las cosas al final, no la liga en la que juegue o el club en el que esté”, dijo Scaloni en enero en medio de especulaciones de que Almada podría dejar el Madrid después de una corta estancia en la capital española.

El técnico ya había elogiado al centrocampista ofensivo después de que anotara el gol de la victoria ante Uruguay en un partido de clasificación para el Mundial de 2025.

“Almada juega como el equipo quiere jugar”, dijo Scaloni.

El jugador de 25 años volvió a marcar el martes en el último amistoso de Argentina antes de que el equipo se instalara en su sede de la Copa del Mundo en Kansas City, completando una victoria por 3-0 sobre Islandia después de una asistencia de Messi.

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Perdiendo protagonismo

Almada llegó a Madrid a principios de temporada después de que el Atléti pagara alrededor de 25 millones de dólares para ficharlo procedente del Botafogo brasileño.

A pesar de recibir una cálida bienvenida por parte de Simeone, llegó a España con dudas por su complexión delgada y falta de potencia física, con una altura de 1,71 metros. Sin embargo, Simeone ya había construido equipos exitosos en torno a jugadores de perfil similar, incluido Antoine Griezmann.

Aun así, Almada no logró convencer del todo a su compatriota y poco a poco fue perdiendo protagonismo, llegando a abandonar el once titular en los últimos meses.

Jugó sólo 25 minutos durante la derrota del Atlético en la semifinal de la Liga de Campeones ante el Arsenal y terminó la campaña liguera con 27 apariciones, 16 como titular y tres goles.

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Another Fuerte Apache wonderkid

Almada podría convertirse en una de las víctimas de otra temporada sin trofeos en el Atlético durante el actual mercado de fichajes.

El próximo paso para el producto de la academia Fuerte Apache –del mismo barrio de clase trabajadora en la provincia de Buenos Aires que produjo a Carlos Tévez– puede ser un regreso al fútbol sudamericano, con River Plate entre los clubes a los que se les acredita el interés.

La oportunidad que necesita de permanecer en Europa también puede surgir durante la Copa del Mundo en Estados Unidos, donde anteriormente impresionó durante una etapa de tres años con el Atlanta United FC entre 2022 y 2024.

Miembro del equipo argentino ganador de la Copa del Mundo 2022, aunque en un papel limitado, Almada sigue siendo el único jugador que ha levantado el trofeo mientras representaba a un club de la MLS.

Ahora, esa misma liga pronto podría recibir a Messi y De Paul, los líderes del Inter Miami CF.

por Guillermo Barros, AFP