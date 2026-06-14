El jugador español que quiere enfrentarse a Argentina en la final del Mundial por una razón: Lionel Messi

Faltan solo unos días para que llegue el momento El Mundial de España 2026 debutará el 18 de junio contra Cabo Verde, uno de sus jugadores ha causado revuelo al mencionar un hipotético final contra la Argentina de Lionel Messi. Sin embargo, la historia no termina ahí.

defensa español Pau Cubars reveló que, si se le diera la oportunidad de intercambiar camisetaslo haría con alguna de las estrellas argentinas.

Cubarsí sueña con una final contra Argentina

Con tan sólo 19 años, Pau disputará su primer Mundial. Lleno de entusiasmo, espera llevar a su país a lo más alto, pero también tiene algunas metas personales.

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Durante una rápida sesión de preguntas y respuestas antes del torneo, el joven central de la selección española fue preguntado por Mundo Deportivo ¿A qué jugador le gustaría? intercambiar camisetas con. â€œCon Messi”, respondió con sinceridad, tal como lo hizo cuando le preguntaron por el primer jugador que le viene a la mente cuando se habla de Mundiales.

Sin embargo, cuando se le preguntó cuál ellos se opondrán le gustaría enfrentarse en una hipotética final del Mundial, eligio argentinael actual campeón del mundo, sin dudarlo.

La verdad es que la posibilidad de una final entreEspaña y Argentina También está generando expectación entre los fans y podría convertirse en realidad.

Ambos equipos se encuentran entre los aspirantes a luchar por el título en Norteamérica, con España impulsado por una cosecha de jóvenes talentos como Lamine Yamal y el propio Cubarsíy Argentina busca defender la corona conquistada en Qatar 2022 en lo que será su Sexto y último Mundial del capitán.

Luis de la Fuente’s squad estará en el Grupo H y debutará el 18 de junio ante Cabo Verde. Luego se enfrentarán Arabia Saudita el día 23 y cerrar la fase de grupos contra Uruguay el día 27.

La plantilla de Lionel Scalonisituado en el Grupo J, debutará ante Argelia el martes 16 de junio en el Kansas City Stadium, antes de enfrentarse Austria el día 22 y Jordán el día 27, ambos en el Dallas Stadium.

Si ambos equipos terminan primeros en sus respectivos grupos y avanzan al partido final del torneo, Cubarsí podría lograr un doble objetivo: jugar una final del Mundial y llevarse a casa un recuerdo inolvidable de Messi.

Mientras tanto, el joven defensor sigue enfocado en seguir creciendo dentro de una selección que aspira a regresar a la cima del fútbol mundial luego de su primer y único título, ganó en Sudáfrica 2010. Y aunque todavía queda lejos la final del Mundial de 2026, Cubarsí ya dejó claro cuál ellos se opondrán le gustaría afrontar en el camino hacia la gloria.