Trump dice que cancelará los ataques contra Irán sujeto a que se llegue a un acuerdo “rápidamente”

Donald Trump dice que ha cancelado los ataques contra Irán, siempre que se llegue “rápidamente” a un acuerdo con el país.

En una publicación en Truth Social, el presidente de Estados Unidos dijo que Irán y otros países de Medio Oriente le habían pedido “detener” cualquier ataque ya que se habían acordado los “perímetros” de un acuerdo.

Los comentarios de Trump se produjeron después de informes de que Estados Unidos e Israel podrían haber estado planeando nuevos e intensos ataques contra Irán.

No es la primera vez que Trump emite advertencias apocalípticas para luego insistir en que se estaba dando una oportunidad a la diplomacia.

La agencia de noticias semioficial iraní Mehr negó que Teherán hubiera pedido a Estados Unidos que pospusiera nuevas acciones militares, diciendo que las afirmaciones de Trump no eran “más que una nueva mentira”.

El ministro interino de Defensa de Irán, Majid Ibn al-Reza, dijo que Teherán consideraba cada amenaza de sus adversarios como “real y creíble”, incluso si formaba parte de una guerra psicológica.

“No nos tomarán desprevenidos ni permaneceremos pasivos”, añadió.

El tono elevado siguió a informes en los medios estadounidenses de que Estados Unidos e Israel estaban planeando lo que sería una de las campañas de bombardeos más duras hasta la fecha contra objetivos de infraestructura energética en Irán.

El plan surgió durante la reunión del gabinete de Trump el viernes, dijeron fuentes a CBS News, el socio de noticias de la BBC en Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos también había instado a los estadounidenses en todo Medio Oriente a estar alerta y preparados para irse “en caso de que haya una escalada” en la región.

En su publicación del sábado, Trump dijo que Estados Unidos estaba “listo, armado y listo para ir contra la República Islámica de Irán, a niveles de terror, fuerza y ​​poder militar no vistos desde la Segunda Guerra Mundial”.

Dijo que cancelar el ataque sería “para el beneficio futuro del mundo y, del mismo modo, para la supervivencia de un Irán próspero y exitoso”.

El 7 de abril, el presidente estadounidense advirtió que “toda una civilización morirá esta noche” si Irán se negaba a entablar conversaciones de paz. Amenazó con destruir la infraestructura civil y las plantas de energía, una medida que muchos dijeron sería un crimen de guerra.

Esa amenaza dio lugar a históricas conversaciones cara a cara en Pakistán, encabezadas por el vicepresidente JD Vance.

Para los partidarios del presidente, fue una reivindicación. Las amenazas bélicas, a menudo denominadas la “teoría del loco”, dieron lugar a conversaciones con los iraníes.

El problema con esa visión, sin embargo, es que esas conversaciones terminaron sin un acuerdo. Simplemente había demasiadas líneas rojas en competencia que no podían conciliarse, ni siquiera ante la amenaza de desaparición de la civilización.