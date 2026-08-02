La producción récord de Vaca Muerta no logra impulsar la economía en general de Argentina

Vaca Muerta en Argentina está en auge, ya que la provincia clave de esquisto fuera de Estados Unidos ha experimentado una producción récord de petróleo y casi récord de gas natural en los últimos meses.

La suerte de Vaca Muerta, sin embargo, parece limitarse hasta ahora al área en la que se encuentra el parche de esquisto, la provincia de Neuquén en la región occidental de la Patagonia.

El resto de Argentina continúa luchando contra un crecimiento lento, una inflación alta, un gasto de consumo débil e impagos de empresas e hipotecas, mientras la segunda economía más grande de América del Sur continúa pagando sus grandes deudas externas y préstamos que había asumido a lo largo de los años.

El éxito de Vaca Muerta ha impulsado la industria energética de Argentina, que se ha sumado a la agricultura como motor clave del crecimiento del PIB. Pero fuera del área de esquisto, el consumo público total y las inversiones han disminuido en lo que va del año, y el gasto de los consumidores también ha disminuido.

El presidente de Argentina, Javier Milei, y su gobierno esperan que el resto del país se ponga al día con el auge de Vaca Muerta, pero hasta ahora se han logrado pocos avances. La creación de empleo y el crecimiento siguen siendo una historia de dos Argentinas. Relacionado: Los perforadores de petróleo de EE. UU. se vuelven cautelosos mientras el WTI se mantiene cerca de $ 85 por barril

Lo que hasta hace unos años era un negocio predominantemente estadounidense, la exploración y producción de esquisto ahora está ganando impulso fuera de América del Norte. Y Vaca Muerta de Argentina encabeza la lista de compañías de petróleo y gas, incluidos los gigantes estadounidenses del esquisto, como una cuenca libre de riesgos con una geología comprobada que está lejos de tener que depender del Estrecho de Ormuz o de cualquier otro corredor en Medio Oriente para enviar barriles.

Después de un comienzo lento a principios de esta década, Vaca Muerta ahora está en auge. Las últimas cifras de producción mostraron que la producción de petróleo crudo alcanzó un máximo histórico de 887.227 barriles por día (bpd) en mayo, un 19% más que el año anterior. La producción de gas natural también aumentó a 5,5 mil millones de pies cúbicos por día, apenas por debajo del récord de 5,7 mil millones de pies cúbicos diarios reportado para julio de 2025. La producción de gas natural aumentó un 5,4% en mayo de 2026 con respecto a abril y un 11% con respecto al año anterior.

Vaca Muerta ya ha convertido a Argentina en el cuarto productor de petróleo de América Latina, una posición que puede mejorar en el futuro a medida que el gobierno priorice el desarrollo de la industria energética local, fomentando proyectos de infraestructura destinados a aumentar la capacidad de extracción de Vaca Muerta.

La zona de esquisto ha convertido a Neuquén en una especie de Texas, dijeron a la periodista de Reuters Leila Miller trabajadores que se mudaron a la provincia para trabajar por el salario más alto del sector privado en el país.

Fuera de la zona de esquisto, es la misma Argentina de siempre. A

El salario mensual promedio en el sector de petróleo y gas en Neuquén es de aproximadamente $5.600, tres veces más que el salario promedio de $1.800 en la ciudad capital, Buenos Aires.

“Hoy tenemos dos Argentinas, una Argentina que crece y otra que cae”, dijo a Reuters Guido Zack, economista del grupo de expertos Fundar en Buenos Aires.

El gobierno apuesta por Vaca Muerta y la minería para apuntalar la economía en general, pero las empresas están quebrando y se están perdiendo empleos fuera del área de esquisto, en medio de una demanda débil, una caída de las inversiones y una creciente competencia en el sector manufacturero debido a las políticas de liberalización de las importaciones de Milei.

El gobierno de Argentina espera que el auge del esquisto se repercuta en la economía en general. Pero esto será un desafío, dicen los analistas.

“El desafío es si los nuevos sectores exportadores pueden generar suficientes efectos indirectos para el resto de la economía, y si pueden hacerlo con la suficiente rapidez”, escribieron Fernando García y Lucila Venturi en un artículo en el Observatorio Económico.

â€œEl crecimiento es real. La cuestión es si podrá llegar a ser lo suficientemente rápido, lo suficientemente amplio y lo suficientemente visible antes de que se acabe el tiempo político el próximo año, cuando se celebren las elecciones”, dijeron los expertos.

Por Tsvetana Paraskova para Oilprice.com

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