Bono se vuelve viral en Argentina tras cantar canto de River Plate

Un vídeo del portero marroquí Yassine Bounou (Bono) cantando la letra de un famoso canto de River Plate se ha vuelto viral en Argentina, sorprendiendo a los fanáticos con lo que muchos describieron como su “acento argentino” y provocando llamados para que la estrella de los Atlas Lions se una al club de Buenos Aires.

En el clip, compartido por el periodista argentino Iván Alvarenga, se reta a Bono a nombrar una canción de River Plate. Él responde recitando la letra inicial del icónico canto del club, «Por este amor…», antes de revelar que solía cantarlo con sus amigos y los conoce a «todos».

-Bono sabes alguna canciÃ³n de River?

-¿Para este amante? pic.twitter.com/3ZY379hRe5 — Iván (@ivanalvarenga1) 30 de junio de 2026

El video desató una ola de reacciones en las redes sociales. «¿Por qué habla como argentino?», preguntaron varios usuarios, mientras otros instaban a River Plate a fichar al internacional marroquí. «Ojalá tenga su oportunidad en River», escribió un hincha, mientras otro comentaba: «¿De verdad vamos a perder la oportunidad de traerlo a River?»

Es bien conocido el cariño de Bono por River Plate. Ha descrito repetidamente a los gigantes argentinos como su club favorito desde la infancia, nombró a la leyenda del club Ariel Â«BurritoÂ» Ortega como su ídolo y admitió que jugar para River sigue siendo uno de sus mayores sueños.

En una entrevista de 2023 con TyC Sports, dijo que solo se uniría al club si se sentía capaz de rendir al más alto nivel y agregó que no quería vestir la camiseta como un gesto simbólico. Su sueño se ganó incluso el respaldo del propio Ortega, quien dijo que esperaba algún día ver al guardameta marroquí en el Estadio Monumental.