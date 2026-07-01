Rally Acrópolis – Toyota: Dos habitaciones, dos atmósferas

Sami Pajari y Elfyn Evans pueden agradecer a Adrien Fourmaux y Josh McErlean quienes, a su pesar, les dieron valiosos puntos. El finlandés se escapa de Oliver Solberg, el gran perdedor del fin de semana, mientras Takamoto Katsuta sigue al acecho, en lo más alto de la jerarquía del campeonato.

Acostumbrados a desempeñar únicamente papeles protagonistas, los equipos Toyota vivieron un fin de semana emocionante en Grecia. Si Sébastien Ogier y Vincent Landais, además de Takamoto Katsuta y Aaron Johnston, pudieron disfrutar de las burbujas de champán reservadas para los afortunados en el podio, el resto de las tropas japonesas no…