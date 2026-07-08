Messi, entre lágrimas, inspira a Argentina a lograr una impresionante remontada sobre Egipto

El argentino Lionel Messi celebra su segundo gol con Julián Álvarez. (Foto: Reuters)

ATLANTA – Lionel Messi inspiró a Argentina a una notable remontada en la Copa Mundial cuando “remontó dos goles en contra para vencer a Egipto 3-2 en un dramático partido de octavos de final el martes antes de sollozar de alivio con el pitido final”.

Los campeones iban perdiendo 2-0 y a 11 minutos de una sorprendente derrota, pero los goles de Cristian Romero, Messi y dos minutos del tiempo adicional de Enzo Fernández los mantuvieron en la competición.

Egipto había estado al borde de una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo después de que Yasser Ibrahim y Mostafa Zico anotaran excelentes goles, uno en cada tiempo, y Messi desperdiciara un penal temprano.

Sin embargo, los norteafricanos se desmoronaron en los minutos finales, cuando Messi, de 39 años, cuyo récord de goles en la Copa Mundial ahora asciende a 21, orquestó el dramático resurgimiento de Argentina.

El capitán proporcionó el centro desde el cual Romero cabeceó para iniciar la remontada en el minuto 79 y cuatro minutos más tarde Messi anotó el empate después de que los suplentes Lautaro Martínez y Gonzalo Montiel consiguieran toques vitales para mantener el balón lejos de los defensores egipcios.

Ganador del contraataque

El ganador llegó en un contraataque cuando Lautaro Martínez centró desde la derecha y Fernández amortiguó un cabezazo desde el segundo palo que superó al portero Mostafa Shoubir.

“Había estado anhelando este objetivo durante tres años. Tenemos un grupo fenomenal, uno que nunca se rinde”, dijo Fernández.

“Tuvimos que aprovechar los espacios que nos dieron y lo hicimos. Vinimos aquí para disfrutar de otro Mundial y representar a nuestro país. Y eso es lo que estamos haciendo”.

Egipto sintió que merecía un penalti antes de la escapada y se quejó a gritos, pero fue en vano.

Habían estado atacando sorprendentemente en las primeras etapas, rompiendo su reciente tendencia de sentarse y buscar oportunidades de contraataque, y abrieron el marcador después de 15 minutos.

Emam Ashour intentó abrirse paso entre la defensa argentina por el flanco derecho pero, al no ver cómo pasar, se lo devolvió a Marwan Attia, quien flotó en un largo centro que Ibrahim levantó para rematar de cabeza.

La ventaja solo debería haber durado cuatro minutos cuando Haissem Hassan atrapó al lateral argentino Nicolás Tagliafico con una entrada tardía para regalar un penalti.

Pero sólo sirvió para marcar el inicio de la heroicidad del portero de Shoubir, cuya zambullida hacia la izquierda detuvo fácilmente un débil zurdazo de Messi que estaba demasiado cerca del portero.

Messi se convirtió en el primer jugador en fallar dos penales en un Mundial después de fallar también desde el punto de penalti contra Austria en la fase de grupos.

Paradas milagrosas del portero egipcio

Shoubir hizo una parada refleja para negar un cabezazo a quemarropa de Alexis Mac Allister en el minuto 28, y realizó una salvada aún más extraordinaria a seis minutos del entretiempo para detener el disparo de Julián Álvarez, estirándose para girar el balón alrededor del poste.

En el medio, Messi estrelló un tiro libre â contra el poste.

Egipto tenía el balón en la red en el minuto 62, pero el remate de Zico, después de una jugada amplia inspirada en las artimañas de Hassan y el pase de Mohamed Salah, fue anulado después de que una revisión del VAR encontró que Attia había cometido una falta sobre Lisandro Martínez en la preparación.

Cinco minutos más tarde, sin embargo, Egipto duplicó su ventaja en circunstancias similares. Salah avanzó el balón en la contra, Hassan lo llevó a la línea de fondo y Zico entró furioso para rematar el pase recortado.

“La victoria estaba a nuestro alcance. Sólo nos faltaban algunos pequeños detalles”, dijo Shoubir. “Como todos vieron, estábamos cerca, muy cerca, de ganar, pero no estaba destinado a ser así”. Argentina avanzó a cuartos de final contra Suiza en Kansas City el sábado.