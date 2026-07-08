Familias birmanas lamentan gran cantidad de muertes en la guerra

Un combatiente del Frente de la Revolución Urbana (URF) se coloca frente a las tumbas de dos camaradas muertos en un ataque de drones militares de Myanmar cerca de Moe Bye en el estado oriental de Shan. (Imagen de AFP)

MYIT CHAY :

Las filas de familias birmanas en duelo se inclinan en silencioso dolor para rezar por sus muertos, algunos de las últimas víctimas en un conflicto que se estima ha cobrado 100,000 vidas.

Aferrándose las manos en el salón del monasterio en la región central de Magway, ofrecen limosnas por los fallecidos: pequeñas notas de dinero, arroz y curry, todo lo que pueden permitirse mientras viven una guerra civil.

“¿Cuántos jóvenes más tendrán que morir?” preguntó Soe Gyi, recordando cómo su sobrino murió en combate después de abandonar el entrenamiento como monje para luchar por los rebeldes pro democracia.

“Solamente quedan los ancianos y los niños muy pequeños”, dijo el hombre de 49 años el mes pasado, hablando bajo un seudónimo para proteger su seguridad, al igual que todos los demás en esta historia.

La generación intermedia ha sido diezmada

La organización monitora Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) dijo la semana pasada que el número de muertes relacionadas con el conflicto en todos los bandos desde un golpe de Estado en 2021 ahora asciende a 100,114.

ACLED realiza el recuento de informes mediáticos de violencia. No hay una cifra oficial verificada y las estimaciones varían ampliamente.

Pero en todo el área de Myit Chay en Magway, a orillas del río Irrawaddy que atraviesa Myanmar, el costo emocional es incuestionable.

Thaung Sein dijo que su hijo civil fue asesinado mientras su familia estaba desplazada por una reciente ofensiva militar.

“Si nuestra generación más joven de niños puede sobrevivir hasta crecer, todavía podría haber una oportunidad para un futuro mejor”, dijo la mujer de 45 años desde su refugio temporal en la selva.

“Pero si ni siquiera pueden llegar hasta ahí y las cosas siguen así, no quedará nada más que la muerte.”

El cuerpo de su hijo fue descubierto quemado y con heridas de perforación en un paisaje desolado de aldeas carbonizadas, dijo.

Los rescatistas tomaron fotos de sus restos pero se negaron a mostrárselas, temiendo que se sintiera abrumada al verlas.

“En esta guerra, simplemente están matando gente indiscriminadamente”, dijo. “No hay ningún respeto en absoluto por si alguien vive o muere.”

AFP no ha podido verificar de forma independiente las cuentas de los entrevistados en esta historia.

Viudas de la guerra

La guerra civil comenzó cuando un golpe de Estado en 2021 depuso al gobierno electo de Aung San Suu Kyi y provocó que activistas pro democracia tomaran las armas contra los militares, que ya estaban combatiendo conflictos de larga data con ejércitos de minorías étnicas.

Los analistas dicen que después de cinco años, el ejército está ahora en una posición predominante, avanzando por todo el país y firmando treguas estratégicas con algunas facciones étnicas.

Pero los grupos rebeldes patrullan desafiante por Myit Chay: una señal de que todavía habrá más violencia por venir.

“Antes del golpe, nuestra familia vivía feliz y reía junta, compartiendo lo que teníamos”, recordó Yin Than, de 39 años, cuyo esposo fue a la guerra en nombre de la democracia antes de ser asesinado en abril de 2024.

“No fue una muerte natural, murió como un perro”, dijo.

“Ahora que él se ha ido, ¿en quién se supone que mi hijo y yo debemos confiar?”

Alrededor de Myit Chay, otra consecuencia visible de la guerra también es evidente.

Las Naciones Unidas dicen que 3.7 millones de personas en Myanmar han sido desplazadas internamente.

Los monasterios donde las familias lloran también sirven como refugios temporales donde aquellos obligados a huir duermen entre sus pertenencias embaladas.

Pero ofrece poco alivio. “Nada está yendo bien en ninguna parte”, dijo Yin Than.

“No está bien en casa, y no está bien en los lugares a los que hemos huido.