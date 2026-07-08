Scaloni nunca dudó de Argentina en sorprendente cambio de rumbo en la Copa del Mundo

Scaloni nunca dudó de Argentina en sorprendente cambio de rumbo en la...

El entrenador Lionel Scaloni insistió en que siempre creyó que Argentina podría dar vuelta a las cosas a pesar de encontrarse con un 2-0 en contra ante Egipto en su partido de octavos de final de la Copa del Mundo.

Argentina estaba al borde de convertirse en los primeros campeones defensores en salir del torneo en esta etapa desde Italia en 1986 después de ser sorprendidos por sus oponentes.

Yasser Ibrahim adelantó a Egipto en el minuto 15 antes de que Mostafa Zico, quien había visto un gol previo anulado por el VAR, anotara en el minuto 67.

Sin embargo, Argentina respondió con dos goles en el espacio de cuatro minutos. Cristian Romero remató de cabeza un pase de Lionel Messi en el minuto 79 antes de que el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones empatara con un golazo al travesaño.

Pero hubo más drama al final. Después de que Julián Álvarez enviara a Lautaro Martínez en su camino, este cruzó para que Enzo Fernández cabeceara en casa y completara una increíble remontada.

Según los datos de probabilidad de victoria de Opta, Argentina tenía solo un 0,6% de probabilidad de ganar en el momento del gol de Romero que puso el marcador 2-1.

Argentina estaba perdiendo a partir del minuto 78 de este partido, siendo el momento más tardío en el que un equipo ha estado 2+ goles abajo en un partido de la Copa del Mundo y ha logrado remontar para ganar sin ir a tiempo extra, ya que ganaron un juego en el que estaban dos goles abajo por primera vez en la competición.

Sin embargo, Scaloni reveló que siempre tuvo confianza en que su equipo encontraría la forma de ganar y mantener viva la defensa de su título, con Suiza como próximos rivales.

“Siempre sentí que el juego estaba de nuestro lado. Más allá del resultado, no creo que el equipo estuviera jugando mal. Tuvimos oportunidades”, dijo Scaloni a los periodistas.

“Contra Cabo Verde fue peor, realmente parecía que estábamos en problemas. Hoy, incluso cuando estábamos 0-2 abajo, la sensación era que en algún momento tendríamos una oportunidad y podríamos darle la vuelta.

“Contra Egipto, jugamos un fútbol totalmente diferente”.

Scaloni también elogió a su capitán Messi, quien desperdició la oportunidad de igualar el marcador en el minuto 21, viendo cómo le detenían un penal a Mostafa Shobeir.

Excluyendo las tandas de penales, Messi es el único jugador que no ha convertido 2+ penales en un solo torneo de la Copa del Mundo, habiendo fallado también contra Austria en la fase de grupos.

Pero se redimió con un gol y una asistencia, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la Copa del Mundo en marcar en seis partidos consecutivos de eliminación directa.

Messi también anotó su 21º gol en la Copa del Mundo, ampliando su récord, llegando a ocho en el torneo de este año. Es la máxima cantidad por un jugador en las primeras cinco jornadas de un solo torneo desde Gerd Muller de Alemania en 1970 (10).

“Estoy convencido de que él juega al fútbol por momentos como este. Para él sentir estas emociones en esta etapa de su carrera es difícil de explicar”, dijo Scaloni sobre la actuación de Messi.

“Fue un momento inolvidable. Independientemente de lo que pase a partir de ahora, este equipo me da la sensación de que nunca deja de creer, incluso cuando todo está en su contra”.

El cabezazo de Fernández fue el gol número 3,000 anotado en la historia de la competición. Programado en el minuto 91:55, también fue el gol ganador más tardío anotado por un jugador argentino en tiempo normal de un partido de la Copa del Mundo.

Y después del pitido final, varios de los jugadores de Argentina, junto con Scaloni, se vieron reducidos a lágrimas después de entregar otra actuación de gran magnitud.

“Siempre me emociono. A veces las lágrimas salen”, dijo Scaloni. “Las lágrimas llegaron también en el vestuario. Los chicos incluso me llaman ‘el llorón’, pero no me importa.

“Para todos nosotros que jugamos al fútbol durante 20 años, sentir lo que sentimos hoy otra vez es increíble.

“Creo que la mayoría de los entrenadores que jugaron al fútbol se convierten en entrenadores debido a días como este, por esas emociones, esa adrenalina”.