EE. UU. lanza ataques contra Irán después de ataques a buques en el estrecho de Hormuz

El ejército estadounidense lanzó una serie de “potentes” ataques contra Irán, anunció el martes por la noche, en respuesta a lo que dijo fueron ataques “no justificados y peligrosos” de Irán a tres buques comerciales en el estrecho de Hormuz.

En un comunicado en redes sociales, el Comando Central de EE. UU. acusó a Teherán de una “clara violación” del acuerdo de alto el fuego entre EE. UU. e Irán, firmado el mes pasado.

Los ataques estaban diseñados “para imponer costos elevados por atacar y atacar a barcos comerciales tripulados por civiles inocentes en una vía fluvial internacional”, agregó.

Qatar ha advertido a Irán que asumirá toda la responsabilidad legal después de que tres buques cisterna, incluido un buque Qatari de GNL, fueran golpeados en cuestión de horas en el estrecho.

Los tres fueron golpeados cerca de Omán, que había sugerido un nuevo corredor marítimo cerca de su costa, una propuesta que Irán se opone, ya que quiere cobrar a los barcos por usar la vía fluvial.

Irán culpó a EE. UU. por el incidente del martes, diciendo que los esfuerzos de Washington para abrir nuevas rutas a través del estrecho constituían una violación del memorando de entendimiento que ambas partes habían firmado.

Teherán afirma que el memorando está redactado específicamente para permitirle, en consulta con Omán, gestionar la reapertura del estrecho con el objetivo de que el tráfico comercial vuelva a los niveles prebélicos dentro de 30 días.

En una reunión en Teherán, los funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores insistieron en que Irán tenía derecho a cobrar tarifas a todos los barcos que usan el estrecho.

La Operación de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) dijo que un petrolero de Qatar, Al Rekayyat, fue golpeado cerca de Limah, Omán, mientras intentaba viajar hacia el sur fuera del estrecho hacia el Golfo de Omán.

En una llamada de socorro, se escuchó a la tripulación del Al Rakayyat enviando un mensaje: “Estamos siendo golpeados por un dron en la parte superior del lado del puerto cerca de la sala de máquinas”.

Fue la primera vez que un barco de Qatar fue golpeado desde el inicio de la guerra entre EE. UU. e Irán el 28 de febrero. Qatar ha estado actuando como mediador en las conversaciones, pero su portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Majed al-Ansari, lo calificó como una “violación seria y explícita” del derecho internacional y dijo que Qatar responsabilizará totalmente a Irán por el acto de agresión.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó que el memorando lo dejaba solo para gestionar la reapertura del estrecho, “pero Estados Unidos ha estado tratando de alguna manera de abrir nuevas rutas”.

El portavoz también rechazó una propuesta de Omán de construir una nueva autoridad para el estrecho inspirada en el estrecho de Malasia y Singapur, donde se cobran tarifas solo por servicios de navegación específicos que no incluyen seguridad.

“Durante mucho tiempo hemos sido lo suficientemente generosos como para no pedir nada. Brindar seguridad es costoso, e Irán y Omán han estado haciendo eso durante mucho tiempo. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a pedir los costos necesarios cuando proporcionemos servicios relacionados, incluyendo asegurar el paso seguro”, dijo el portavoz.

Añadió: “Cuando proporcionas en el Canal de la Mancha lo llamas pilotaje en alta mar, por ejemplo, le das diferentes nombres, pero es lo mismo”.

Sin embargo, el pilotaje en alta mar en vías navegables congestionadas se considera voluntario.

Irán enfrentará críticas por exigir que los barcos paguen una tarifa obligatoria o corran el riesgo de ser atacados, una situación cercana a un esquema de protección. Teherán argumenta que el estrecho se volvió controvertido solo por la agresión estadounidense.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Irán también rechazó firmemente las propuestas de Francia y el Reino Unido de comenzar a desminar y asegurar la ruta sur a través del estrecho cerca de la costa de Omán.

El portavoz dijo: “Cuando Francia y otros dijeron que estaban listos para ayudar, dijimos ‘no gracias’, esto es para que Irán lo haga y sabemos cómo hacerlo”.

Arabia Saudita condenó el ataque de Irán al petrolero de bandera saudí Wedyan y al petrolero de bandera qatarí Al Rekayyat mientras transitaban por el estrecho de Hormuz, diciendo que los ataques amenazaban la navegación internacional y el suministro global de energía.

“El reino enfatiza su demanda de que Irán detenga de inmediato todas las acciones que amenacen la seguridad de la región y la seguridad de la navegación y el suministro de energía internacionales”, dijo el ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita en un comunicado el martes.

El ministerio dijo que Arabia Saudita responsabilizaba totalmente a Irán “por estos ataques, su daño y todas sus repercusiones”.

Qatar convocó al subembajador de Irán en Qatar para registrar su protesta ante informes de que la tripulación del barco había abandonado el barco.

Los informes de que al menos otros tres barcos habían sido atacados en las últimas 24 horas no han sido confirmados.