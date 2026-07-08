Messi, lloroso, inspira la gran escapada de Argentina en el thriller del Mundial con Egipto

¿La regla de oro del fútbol? Nunca descartes a Lionel Messi. Justo cuando parecía que su sueño de llevar a Argentina a la cima bicampeonato estaba hecho jirones, el hombre de 39 años salió al rescate de su país por enésima vez de manera espectacular.

Con 11 minutos por jugar y todavía aturdido por el temprano cabezazo de Yasser Ibrahim y un segundo de Mostafa Ziko (llamado así por la leyenda brasileña), el equipo de Lionel Scaloni se encaminaba a la madre de todas las sorpresas contra Egipto. Mostafa Shobeir, cuyo padre, Ahmed, fue el portero de los Faraones en la Copa del Mundo de 1990 y cuyas tácticas para perder el tiempo contra la República de Irlanda resultaron en la introducción de la regla del pase hacia atrás dos años más tarde, parecía dispuesto a escribir un capítulo más positivo en la historia de su familia después de una actuación brillante que lo vio repeler todo lo que los campeones del mundo pudieran arrojarle.

Messi se había convertido anteriormente en el primer jugador en la historia de la Copa del Mundo en fallar dos veces desde el punto de penalti en el mismo torneo, pero aquí no se podía negar. Una asistencia para Cristian Romero le dio a Argentina un salvavidas antes de extender su récord en la Copa Mundial a 21 goles y ocho en este torneo, uno por delante de Kylian Mbappé y Erling Haaland, con el empate a ocho minutos del final. Esto fue anunciado como un choque de los dos números 10 y fue un giro cruel que Mohamed Salah fuera culpable de perder la posesión en la jugada que resultó en que Enzo Fernández del Chelsea cabeceara al gol ganador tras un centro de Lautaro Martínez. Egipto estaba indignado porque sentía que se había cometido una falta durante la preparación, pero no había vuelta atrás.

Enzo Fernández cabecea el tercer gol de Argentina. Fotografía: Brett Davis/Imagn Images/Reuters

Nunca antes un equipo había llegado tan tarde para recuperar un déficit de dos goles en la Copa del Mundo. Un Messi lloroso, que es el primer jugador en marcar en seis partidos eliminatorios consecutivos, fue lanzado al aire por sus compañeros tras el pitido final. Por suerte para ellos, lograron no soltar al ícono que ha sostenido a su nación durante tanto tiempo. Scaloni, que había prometido que su equipo estaba “en alerta” después de su apretado encuentro contra Cabo Verde en la ronda anterior, estaba tan emocionado que no pudo terminar su entrevista posterior al partido.

Guía rápida Alineación de cuartos de final Espectáculo 9 de julio Francia v Marruecos (Boston, 4:00 p. m. hora local/9:00 p. m. BST/6:00 a. m. 10 de julio AEST) 10 de julio España v Bélgica (Los Ángeles, 12 p. m. hora local/8 p. m. BST/5 a. m. 11 de julio AEST) 11 de julio Noruega v Inglaterra (Miami, 5:00 p. m. hora local/10:00 p. m. BST/7:00 a. m. 12 de julio AEST) 12 de julio Argentina v Suiza (Kansas, 8 p. m. hora local/2 a. m. BST/11 a. m. AEST) Gracias por tus comentarios.

Para Egipto, hubo enojo por la decisión del árbitro asistente de video de anular un segundo gol por una falta que ocurrió en el otro extremo del campo más de 30 segundos antes de que Ziko metiera el balón en la red. Pero como nunca había ganado un partido de la fase final de la Copa del Mundo en sus tres participaciones anteriores, el equipo de Hossam Hassan demostró que no estaba aquí sólo para compensar los números y estuvo a punto de registrar una sorpresa épica.

Un cabezazo de Yasser Ibrahim pone a Egipto por delante en la primera parte. Fotografía: Omar Aziz/Reuters

Llegaron a Atlanta sin nada que perder tras la histórica victoria en la tanda de penales sobre Australia en la ronda anterior y jugaron con una libertad que inquietó a Argentina desde el principio. Leandro Paredes tuvo que estar alerta para despejar temprano un peligroso tiro libre de Marwan Attia. Pero Argentina no hizo caso de su advertencia. Mohamed Hany ganó un córner en el minuto 15 y el centro de Attia fue recibido por un cabezazo de Ibrahim antes de alejarse casi con incredulidad para provocar celebraciones salvajes en el banquillo egipcio.

Tuvieron otra oportunidad cuando Haissem Hassan derribó a Nicolas Tagliafico dentro del área y el árbitro francés, François Letexier, señaló penalti. Sin embargo, no es la primera vez que Messi no pudo hacer valer su intento, ya que Shobeir detuvo hábilmente su mal remate. Puede que sea uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero una tasa de éxito del 50% desde el punto de penalti en la Copa del Mundo no es nada del otro mundo.

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Shobeir, quien sólo se ha establecido como la primera opción por delante del veterano Mohamed El Shenawy en los últimos meses después de sobresalir para su club, Al Ahly, luego logró una parada a quemarropa de Alexis Mac Allister mientras las frustraciones de Argentina aumentaban. Un tiro libre de Messi golpeó el exterior de un poste antes de que Shobeir de alguna manera evitara un disparo a corta distancia de Julián Álvarez después de que Tagliafico lo interceptara. El delantero del Atlético de Madrid se mostró estupefacto. Increíblemente, era la primera vez que Argentina iba perdiendo en el descanso de un partido de la Copa del Mundo desde la humillación de 4-0 ante Alemania en los cuartos de final de 2010.

Lionel Messi (segundo por la izquierda) empata para Argentina. Fotografía: Elsa/Getty Images

Sin embargo, tras el descanso mostraron pocos signos de mejora. Para alivio de Scaloni, el VAR anuló un brillante gol de escapada de Ziko al comienzo de la segunda parte tras una magnífica carrera por la izquierda de Hassan y un balón perfecto de Salah. Las repeticiones mostraron que Attia le había quitado la camiseta a Lisandro Martínez casi 30 segundos antes en la preparación. Pero a Egipto no se le pudo negar por mucho tiempo y Hassan dio por muerto a Nahuel Molina antes de cortar el balón para que Ziko superara a Emiliano Martínez.

De repente, Argentina estaba mirando directamente al cañón de la derrota. Por supuesto, le tocó a Messi salvarlos y Romero no cometió ningún error desde su preciso centro para reducir a la mitad el déficit. El rugido que recibió ese gol no fue nada comparado con el empate cuatro minutos después. Egipto no despejó sus líneas y cuando el balón le cayó a Messi solo iba a haber un resultado, incluso si Shobeir acertó con las dos manos en su disparo pero no pudo evitarlo. Aún había más drama por venir.