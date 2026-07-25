Rio Tinto supera los 3.600 millones de dólares en inversiones en litio en Argentina a medida que se acelera el desarrollo de proyectos

La compañía aumentó la producción de litio en el primer semestre en un 53%, puso en producción Fénix 1B y Sal de Vida antes de lo previsto y continúa intensificando Rincón, el primer proyecto minero aprobado bajo el régimen de incentivos a la inversión RIGI de Argentina.

Los resultados operativos del segundo trimestre de 2026 de Rio Tinto subrayan el creciente papel de Argentina en el negocio global de litio de la compañía. El minero reportó un 53% aumento en la producción de litio atribuible en el primer semestre y al mismo tiempo avanzar en una cartera de proyectos que representa más de 3.600 millones de dólares en inversiones comprometidas en todo el país.

Por Panorama Minero

Tras la adquisición de Arcadium Lithium en 2025, Rio Tinto consolidó una cartera en Argentina compuesta por FÃ©nix, Sal de Vida, RincÃ³n, Olaroz and Cauchariposicionando al país como una de las plataformas de crecimiento clave de la compañía para satisfacer la creciente demanda global de minerales para baterías.

Durante el segundo trimestre de 2026, Rio Tinto produjo 14.600 toneladas equivalente de carbonato de litio (LCE) atribuible, lo que representa un 20% aumento interanual y un 15% mejora respecto al trimestre anterior. Se alcanzó la producción del primer semestre 27.300 toneladas LCEarriba 53% en comparación con el mismo período en 2025.

El carbonato de litio impulsó el crecimiento de la producción

El carbonato de litio representó la mayor parte del aumento. Se alcanzó la producción del segundo trimestre 13.900 toneladasarriba 22% año tras año y 12% desde el primer trimestre. La producción del primer semestre totalizó 26.200 toneladasrepresentando un 69% aumento en comparación con los primeros seis meses de 2025.

La producción de hidróxido de litio ascendió a 5.300 toneladas durante el trimestre y 10.900 toneladas en la primera mitad, reflejando un 50% aumento interanual. La empresa señaló que estas cifras no deben sumarse, ya que una parte importante del carbonato de litio producido se convierte posteriormente en hidróxido dentro de su cadena de procesamiento integrada.

Progreso en las operaciones argentinas

Rio Tinto informó avances significativos en sus tres proyectos de desarrollo en Argentina durante el trimestre. Fénix 1B entró en producción antes de lo previsto, mientras que Sal de Vida También logró la primera producción antes de lo esperado y continúa su proceso de puesta en servicio.

En Rincónla planta inicial continuó aumentando la producción, entregando 385 toneladas durante el trimestre mientras la compañía se concentraba en estabilizar los reactores de procesamiento. Ubicado en Salta, Rincón se convirtió en el primer proyecto minero aprobado bajo el gobierno argentino. Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y representa un 2.744 millones de dólares inversión para desarrollar 60.000 toneladas al año de capacidad de carbonato de litio de grado batería.

Mientras tanto, Fénixubicada en Catamarca, avanza en un 251,3 millones de dólares ampliación aprobada en el marco de RIGI, que añadirá 9.500 toneladas por año de la capacidad de producción. Una vez finalizada, la operación alcanzará una capacidad instalada total de 38.000 toneladas al año.

Sal de Vidatambién ubicado en el Salar del Hombre Muerto, continúa avanzando a través de un 638 millones de dólares inversión presentada bajo el marco RIGI y alcanzó la primera producción durante el segundo trimestre antes de lo previsto.

Más de US$ 3.600 millones comprometidos en Argentina

Las inversiones comprometidas de Rio Tinto en FÃ©nix, RincÃ³n and Sal de Vida ahora exceder 3.630 millones de dólares. Estos proyectos complementan la participación de la compañía en olarozuna de las operaciones de salmuera de litio más grandes del mundo, así como la Cauchari proyecto, ambos ubicados en la provincia de Jujuy.

Según la compañía, la combinación de activos productores, expansiones industriales y nuevos desarrollos posiciona a Argentina como una de las principales plataformas de crecimiento dentro de la estrategia global de litio de Rio Tinto.