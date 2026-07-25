El petróleo sube hasta los 100 dólares por barril. Y Trump impone una nueva ronda de aranceles

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Las principales historias de hoy

La Cámara aprobó ayer una resolución para retirar las fuerzas estadounidenses. de la guerra en Irán mientras el conflicto continúa escalando en el Medio Oriente. La resolución no vinculante refleja la desaprobación de los legisladores de una guerra que no votaron para autorizar. Marcó la segunda reprimenda de este tipo aprobada por la Cámara desde que comenzó la guerra. Poco después de la votación de la Cámara, los demócratas del Senado intentaron impulsar su propia resolución sobre poderes de guerra, pero fracasaron por 47 a 49. En las últimas dos semanas de renovados combates, Estados Unidos lanzó ataques contra Irán, mientras que Irán apuntó a bases estadounidenses en el Golfo y en Jordania, impactando los mercados energéticos globales.

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J. Scott Applewhite/AP

ðŸŽ§ El petróleo crudo Brent alcanzó su nivel más alto desde mayo ayer, cuando subió más del 6% a 100 dólares el barril, dice Hadeel Al-Shalchi de NPR arriba primero. El aumento afectará a la gente común, aumentando los costos de los útiles escolares y los alimentos frescos. Las compañías navieras como UPS están añadiendo recargos por combustible. Los precios subieron después de que los hutíes yemeníes respaldados por Irán atacaran dos petroleros sauditas en el Mar Rojo. Los hutíes dijeron que se involucraron en la guerra para tomar represalias contra Arabia Saudita por su asedio a Yemen y sus ataques al aeropuerto internacional de la capital. A principios de esta semana, el grupo rebelde también amenazó con bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb. El estrecho es otro punto crucial para el transporte de petróleo y combustible, además del Estrecho de Ormuz, por el que Estados Unidos e Irán han estado luchando por su control. El conflicto en curso también ha llevado a algunas misiones extranjeras a reducir su presencia en Irán, según Al-Shalchi.

La administración Trump anunció durante la noche que está imponiendo aranceles a 59 países y a la Unión Europea. Los nuevos aranceles tienen dos niveles (10% y 12,5%) y entraron en vigor a medianoche, al mismo tiempo que expiró un arancel global del 10% anulado por la Corte Suprema a principios de este año. La administración dijo que impuso estos nuevos aranceles porque estos países están importando bienes fabricados con trabajo forzoso. Los aranceles cubren más del 99% de las importaciones a Estados Unidos. Grandes categorías como la energía y muchos alimentos seguirán exentas. A principios de esta semana, el presidente Trump también firmó proclamas para imponer aranceles del 50% a una selección de productos canadienses.

ðŸŽ§ Las encuestas muestran que los estadounidenses desaprueban en gran medida los aranceles y que su aprobación del manejo de la economía por parte de Trump ha disminuido, dice Danielle Kurtzleben de NPR. A pesar de la opinión pública, dice que Trump ve los aranceles como una herramienta para presionar a otros países para que hagan concesiones en temas como acuerdos comerciales. A medida que se acercan las elecciones de mitad de período, la administración continúa afirmando que sus políticas arancelarias producirán beneficios económicos a largo plazo. Algunos economistas advierten que es arriesgado pedir a los votantes que respalden un enfoque potencialmente impopular, dada la incertidumbre de los resultados futuros.

Una vigilia anoche en Madison, Wisconsin, provocó el luto de cientos de personas Corey Ruiz, de 38 años.un hombre asesinado a tiros por la policía el miércoles. El jefe de policía de Madison, John Patterson, dijo que los agentes respondieron a una llamada sobre un hombre revisando autos. Cuando llegaron, Ruiz huyó en su bicicleta. Cuando los agentes intentaron arrestarlo, sacó un cuchillo e hirió a un oficial, según el jefe de policía. En el incidente estuvieron involucrados cuatro agentes. El oficial que resultó herido fue quien le disparó a Ruiz. Las autoridades aún no han revelado su nombre. Los cuatro agentes han sido puestos en licencia administrativa.

ðŸŽ§ Las emociones están a flor de piel en la ciudad desde el tiroteo.dice Sarah Lehr de la estación de la cadena NPR Wisconsin Public Radio. La comunidad está particularmente afectada por este incidente, ya que ha experimentado otros dos tiroteos mortales por parte de la policía en el mismo vecindario desde 2012, añade Lehr. La División de Investigación Criminal de Wisconsin está investigando el tiroteo. Los agentes involucrados en el incidente no llevaban cámaras corporales, ya que la policía de Madison no las tiene en todo el departamento. La policía de Madison tiene cámaras en el tablero y hay varios videos de transeúntes que circulan sobre el incidente, dice Lehr.

vivir mejor

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fcafotodigital/Getty Images

Vivir mejor es una serie especial sobre lo que se necesita para mantenerse saludable en Estados Unidos.

Un número creciente de consumidores está interesado en los supuestos beneficios para la salud del aceite de aguacate. Pero es posible que algunas personas no obtengan lo que creen que están comprando. Un nuevo estudio encuentra que los consumidores que pagan más por alimentos que se anuncian como que contienen aceite de aguacate probablemente no lo reciben, lo que pone de relieve los problemas de autenticidad actuales en la industria. Selina Wang, autora principal del estudio, dice que los hallazgos son particularmente desalentadores, ya que los productos de aceite de aguacate suelen ser mucho más caros que los elaborados con aceite de oliva u otros aceites vegetales. Esto es lo que sabemos:

ðŸ¥’ En un estudio, los investigadores realizaron un análisis químico de 54 productos que incluían solo aceite de aguacate. Descubrieron que el 89% estaban adulterados con aceites más baratos como el de soja.

ðŸ¥’ En comparación, los investigadores descubrieron que, de 20 alimentos envasados ​​elaborados con aceite de oliva analizados, solo uno mostraba signos de adulteración.

ðŸ¥’ Algunos ven el aceite de aguacate como una alternativa más saludable a los aceites de semillas como el de canola y el de soja. Según Sarah Berry, profesora de nutrición en el King’s College de Londres, existe evidencia directa limitada que respalde sus beneficios para la salud en comparación con los datos sobre el consumo de aguacates.

ðŸ¥’ El aceite de aguacate cuesta más porque los aguacates son costosos y producen una cantidad limitada de aceite.

Selecciones de fin de semana

Mira lo que NPR está viendo, leyendo y escuchando este fin de semana:

ðŸ ¿ Películas: ¿No puedes llegar a Broadway? ¡No te preocupes! Mira la adaptación cinematográfica de Hadestown: el musicalun recuento de la tragedia griega de Orfeo y Eurídice. El espectáculo está en los cines por tiempo limitado.

ðŸ“º Televisión: La nueva serie de Netflix el halcónAEstá protagonizada por Will Ferrell como un golfista que pasó su mejor momento. En el programa, se reúne con algunos antiguos colaboradores, incluidos Molly Shannon, Luke Wilson y Chris Parnell.

ðŸ“š Libros: Memorias gráficas de Grace Farris Ver uno, hacer uno, enseñar uno ofrece a los lectores una mirada privilegiada a la facultad de medicina, incluido el estrés de los préstamos estudiantiles, las amistades construidas bajo presión y la imposible búsqueda del equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

ðŸŽµ Música: NPR Viernes de música nueva está desglosando los mejores álbumes nuevos que salen hoy, y Charli xcx, Tyla y Shania Twain están en esa lista. Echa un vistazo a los otros álbumes que fueron incluidos y escucha una lista de reproducción de canciones nuevas.

ðŸ•¹ï¸ Juegos: Descubra los mejores juegos de 2026 hasta el momento mientras los miembros del personal de NPR destacan algunos de sus favoritos con esta lista interactiva.

â“Prueba: El cuestionario de esta semana presenta una variedad de temas, desde un animal deforme pero adorable hasta política internacional. Afortunadamente, el arriba primero El boletín respondió varias preguntas a lo largo de la semana.

3 cosas que debes saber antes de ir

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Natosha vía para NPR

Theresa Aletheia y Danielle Lussier, dos hermanas católicas de Kentucky, buscan establecer una nueva orden oficial en la Iglesia católica dedicada a ayudar a los sobrevivientes del abuso del clero. Wang Hong recibió ayer la Medalla Fields, lo que la convierte en la primera mujer china en ganar el premio de matemáticas más prestigioso del mundo. Más de 1.000 personas en el este de la República Democrática del Congo han muerto a causa del brote de ébola. Las autoridades dicen que el virus se está propagando al ritmo más rápido registrado.

Este boletín fue editado por Susana Nuyen.