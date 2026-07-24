Mujer de La Plata enfrenta cargos de agresión grave tras enfrentamiento dentro de Wawa

Catherine Mary Littlejohn, de 52 años, de La Plata, ha sido acusada de agresión en primer grado, agresión en segundo grado y alteración del orden público luego de un presunto enfrentamiento con un cliente dentro de Wawa en Crain Highway en La Plata el 17 de julio de 2026.

Un oficial del Departamento de Policía de La Plata fue enviado a la tienda aproximadamente a las 6:58 pm por un reporte de agresión entre dos clientes. El oficial escribió que se podía escuchar a Littlejohn gritar desde afuera del negocio y era visible cerca del mostrador de caja.

Cuando el oficial entró e intentó hablar con ella, Littlejohn supuestamente continuó gritando lo suficientemente fuerte como para que los clientes y empleados se detuvieran y miraran hacia ella. Después de que le pidieron que bajara la voz, finalmente se calmó lo suficiente como para que se reanudara la actividad en la tienda, según el relato de la policía.

Littlejohn le dijo al oficial que la víctima, un hombre adulto, “la había golpeado en el pecho” y “se le había metido en la cara”. Le dijo repetidamente al oficial que “revisara las imágenes de la cámara de seguridad”, según el informe.

El gerente de la tienda dijo a la policía que fue testigo del enfrentamiento. Según su relato, Littlejohn entró por el vestíbulo del lado derecho e hizo un comentario a la víctima acerca de que sus hijos no se apartaban del camino. Entonces los dos comenzaron a discutir.

El gerente dijo que Littlejohn golpeó su pecho contra la víctima y luego le escupió. También denunció que ella continuó gritando y arrojando vasos por la tienda. Los empleados habían limpiado los vasos antes de que llegaran los agentes.

La policía revisó las imágenes de vigilancia del negocio. El oficial informó que el video mostraba a Littlejohn entrando aproximadamente a las 6:55 p. m. y parecía decirle algo a los niños que se encontraban en su camino. Luego caminó hacia los estantes de refrigerios refrigerados y comenzó a hablar con la víctima.

Después de que los dos intercambiaron palabras, la víctima caminó hacia Littlejohn en lo que el oficial describió como una “manera no agresiva”. Littlejohn supuestamente caminó directamente hacia él y chocó su pecho contra el de él “de manera brusca”.

La víctima dio un paso atrás. El gerente le dijo a la policía que fue entonces cuando Littlejohn escupió a la víctima, quien afirmó: “Littlejohn simplemente le escupió”.

Después de hablar con la víctima y el gerente y revisar las imágenes, el oficial identificó a Littlejohn como el principal agresor y la puso bajo arresto. La policía dijo que fue detenida sin incidentes.

Sin embargo, mientras lo escoltaban a una patrulla marcada, Littlejohn supuestamente comenzó a gritar de nuevo. El oficial informó que los empleados y clientes repetidamente dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron hacia ella. La registraron, la subieron a la patrulla y la transportaron al centro de detención del condado de Charles.

El cargo de agresión en primer grado es un delito grave. Los cargos de agresión en segundo grado y alteración del orden público son delitos menores. Las acusaciones no indican que hubiera un arma involucrada ni describen una lesión sufrida por la víctima masculina adulta.

Littlejohn compareció ante un funcionario judicial la noche del 17 de julio de 2026. Renunció a un abogado para ese procedimiento inicial y solicitó una audiencia preliminar. Fue puesta en libertad bajo palabra, lo que significa que no estaba obligada a pagar dinero para su liberación. Sus condiciones incluyen comparecer ante el tribunal y no participar en actividades delictivas mientras los cargos estén pendientes. Una audiencia preliminar está programada para las 9 am del 12 de agosto de 2026 en el Tribunal de Distrito del Condado de Charles.

Las nuevas acusaciones surgieron unos cuatro meses después de que Littlejohn fuera declarado culpable de alteración del orden público en un incidente anterior en La Plata.

En ese caso, un oficial del Departamento de Policía de La Plata acudió al vestíbulo de la sala de emergencias del Centro Médico Regional Charles en Garrett Avenue aproximadamente a las 5:13 am del 5 de enero de 2026, para recibir un informe de un paciente furioso.

La seguridad del hospital pidió que sacaran a Littlejohn de la propiedad. Según el oficial, ella comenzó a gritar tan pronto como habló con ella y dijo que estaba experimentando problemas de salud en casa, que había venido al hospital y que estaba molesta por esperar en el vestíbulo. Aproximadamente cinco o seis personas más esperaban ser atendidas.

El oficial le dijo a Littlejohn que necesitaba irse porque la seguridad ya no la quería en la propiedad. Supuestamente se molestó aún más y argumentó que “la secretaria dijo que podía quedarse”.

Después de que le pidieran varias veces más que se fuera, Littlejohn se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta. La policía dijo que ella hizo más ruido al salir y gritó “Que te jodan” varias veces a los miembros del personal y a los oficiales del hospital.

Fue arrestada y transportada al centro de detención del condado de Charles. Inicialmente fue acusada de alteración del orden público y de permanecer en propiedad privada después de que le ordenaron que se fuera.

Littlejohn se declaró culpable de alteración del orden público el 11 de marzo de 2026. Un juez impuso una sentencia de cárcel de 60 días, pero suspendió toda la pena. También fue impuesta a tres años de libertad condicional sin supervisión.

















Esta entrada se publicó el 24 de julio de 2026 a las 11:32 am y está guardada en A, Todas las noticias, Charles News, Condado, Aplicación de la ley, Más noticias, z 600X120 Top Ad Bottom, z 600X120 Top Ad Top. Puede seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del canal RSS 2.0.