ZIM lanza servicio Falcon que conecta Asia con la costa este de Sudamérica y el Río de la Plata

La línea global de contenedores ZIM Integrated Shipping Services ha anunciado el lanzamiento de ZIM Falcon Service (ZFS), un circuito semanal independiente que conecta los principales centros de fabricación de Asia directamente con las principales puertas de enlace comerciales en la costa este de América del Sur y la región del Río de la Plata.

Operado exclusivamente por ZIM, el nuevo servicio comenzará a operar el 13 de septiembre de 2026, con su viaje inaugural saliendo del puerto de Shanghai. ZFS complementará la creciente cartera comercial latinoamericana de ZIM, ampliando el acceso directo al transporte marítimo en Argentina, Brasil y Uruguay.

Rotación de puertos optimizada y tiempos de tránsito expreso

La rotación de ZFS está estructurada para ofrecer tiempos de tránsito competitivos para el transporte industrial urgente que se origina en el sur de China, junto con tiempos de respuesta rápidos para los exportadores agrícolas de América del Sur que envían envíos al este de Asia.

Rotación de puertos:

Shanghai – Ningbo – Hong Kong – Yantian – Rio de Janeiro – Santos – Paranagua – Navegantes – Montevideo – Buenos Aires – Shanghai

Ventajas operativas clave

Velocidad de ida: Conecta Yantian con Río de Janeiro en 24 días y con Santos en 26 días.

Corredor Agrícola de Entrada: Ofrece un tránsito rápido desde la región del Río de la Plata de regreso al Lejano Oriente, ofreciendo conexiones directas desde Buenos Aires a Shanghai en 27 días y a Ningbo en 29 días.

Cobertura ampliada en Sudamérica: Ofrece llamadas directas mejoradas a Paranaguá y Río de Janeiro en Brasil, además de servicio directo a Montevideo, Uruguay y Buenos Aires, Argentina.

Cadena de Frío e Infraestructura de Carga Especializada

Para respaldar el principal mercado de exportación agrícola y de productos perecederos de Sudamérica, las implementaciones de ZFS cuentan con una amplia capacidad de enchufe refrigerado respaldada por la joven flota de contenedores frigoríficos de ZIM, lo que garantiza la integridad de la cadena de frío para cargas sensibles a la temperatura.

Además, la flota de embarcaciones dedicada está equipada para manejar envíos de la cadena de suministro de maquinaria pesada fuera de medida (OOG), mercancías peligrosas Clase 9 y vehículos eléctricos (EV).

Eran Epstein, vicepresidente de la unidad de negocios de América Latina de ZIM, señaló que la compañía está encantada de lanzar el servicio ZIM Falcon como parte de su cartera en expansión de bucles independientes. Destacó que el nuevo servicio fortalece la huella comercial de ZIM en la ruta comercial entre Asia y la costa este de Sudamérica, mejorando la capacidad del transportista para brindar soluciones de transporte marítimo rápidas, confiables y flexibles a sus clientes.

ZIM confirmó que su servicio ASE existente permanecerá en pleno funcionamiento para atender a los transportistas hasta el lanzamiento oficial del servicio ZIM Falcon en septiembre.