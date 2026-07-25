Home Deportes y Competencias. Will Rogers Beach alberga el Campeonato de Salvamento de Surf de California

Will Rogers Beach alberga el Campeonato de Salvamento de Surf de California

By
Martina López
-
25
0

Más de 800 salvavidas juveniles de toda California compitieron el viernes cuando comenzó el 46º Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach en Pacific Palisades.

1 de 15

Los salvavidas junior compiten en la arena en el 46º Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach el viernes 24 de julio de 2026. 800 salvavidas jóvenes de entre 9 y 17 años de California compitieron en eventos de salvamento en el océano. (Foto de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG)

Expandir

La competencia de dos días, considerada el evento anual de salvavidas oceánicos más grande de la costa oeste, cuenta con salvavidas jóvenes de entre 9 y 17 años el viernes y más de 250 salvavidas oceánicos profesionales el sábado.

Los competidores participan en eventos diseñados para poner a prueba la velocidad, la resistencia y las habilidades de rescate utilizadas por los socorristas marinos, incluidas carreras de velocidad en paddleboard, carreras de rescate, natación en el océano, banderas de playa y competencias de botes de surf, según los organizadores.

Salvavidas de casi 30 agencias compiten por los honores del campeonato de California. Los participantes también luchan por un lugar en el Equipo de Salvavidas de California, que viajará a Australia en enero para competir contra Life Saving Victoria en la 28ª Competencia Wieland Shield, dijeron los organizadores.

“La condición física y la resistencia son habilidades necesarias para los salvavidas marinos”, dijo en un comunicado Jay Butki, presidente de deportes de salvamento de la Asociación de Salvamento de Surf de California. “Nuestros campeonatos de salvamento son un evento único que muestra, en un entorno competitivo, las técnicas de salvamento utilizadas diariamente por estos salvavidas”.

Los campeonatos regionales también sirven como clasificatorio antes del Campeonato Nacional de Salvavidas de la Asociación de Salvavidas de los Estados Unidos, programado del 4 al 7 de agosto en Fort Lauderdale, Florida.

El evento es organizado por la Asociación de Salvavidas de Surf del Condado de Los Ángeles.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR