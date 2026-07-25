Will Rogers Beach alberga el Campeonato de Salvamento de Surf de California

Más de 800 salvavidas juveniles de toda California compitieron el viernes cuando comenzó el 46º Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach en Pacific Palisades.

Los salvavidas junior compiten en la arena en el 46º Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach el viernes 24 de julio de 2026. 800 salvavidas jóvenes de entre 9 y 17 años de California compitieron en eventos de salvamento en el océano. (Foto de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG)

Los salvavidas junior salieron a la arena corriendo en el 46º Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach el viernes 24 de julio de 2026. 800 salvavidas jóvenes de entre 9 y 17 años de California compitieron en eventos de salvamento en el océano. (Foto de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG)

Los salvavidas junior están codo a codo al final de la competencia de tabla de remo en el 46.° Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach el viernes 24 de julio de 2026. 800 salvavidas junior de California de entre 9 y 17 años compitieron en eventos de salvamento en el océano. (Foto de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG)

Las niñas socorristas junior se alinean para la carrera en la playa en el 46.° Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach el viernes 24 de julio de 2026. 800 socorristas jóvenes de entre 9 y 17 años de California compitieron en eventos de salvamento en el océano. (Foto de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG)

Los salvavidas junior combinan sus habilidades en el 46º Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach el viernes 24 de julio de 2026. 800 salvavidas jóvenes de entre 9 y 17 años de California compitieron en eventos de salvamento en el océano. (Foto de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG)

Los salvavidas junior se lanzaron al agua en la competencia de tabla de remo en el 46.° Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach el viernes 24 de julio de 2026. 800 salvavidas junior de California de entre 9 y 17 años compitieron en eventos de salvamento en el océano. (Foto de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG)

El salvavidas Armand Ramos de Carpinteria llegó bien protegido para pasar un día en la playa en el 46º Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach el viernes 24 de julio de 2026. 800 salvavidas jóvenes de entre 9 y 17 años de California compitieron en eventos de salvamento en el océano. (Foto de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG)

Los salvavidas junior se dirigen a la costa en la competencia de remo en el 46.o Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach el viernes 24 de julio de 2026. 800 salvavidas junior de California de entre 9 y 17 años compitieron en eventos de salvamento en el océano. (Foto de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG)

Los salvavidas junior esperan el inicio de la competencia de tabla de remo en el 46º Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach el viernes 24 de julio de 2026. 800 salvavidas junior de California de entre 9 y 17 años compitieron en eventos de salvamento en el océano. (Foto de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG)

Los salvavidas junior evalúan la competencia antes del inicio de la carrera de remo en el 46º Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach el viernes 24 de julio de 2026. 800 salvavidas junior de California de entre 9 y 17 años compitieron en eventos de salvamento en el océano. (Foto de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG)

Los salvavidas se preparan para el 46º Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach el viernes 24 de julio de 2026. 800 salvavidas jóvenes de entre 9 y 17 años de California compitieron en eventos de salvamento en el océano. (Foto de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG)

Las niñas salvavidas junior combinan sus habilidades en la carrera a pie en el 46º Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach el viernes 24 de julio de 2026. 800 salvavidas jóvenes de entre 9 y 17 años de California compitieron en eventos de salvamento en el océano. (Foto de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG)

Los salvavidas junior participan en la competencia de natación en el océano en el 46.° Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach el viernes 24 de julio de 2026. 800 salvavidas junior de California de entre 9 y 17 años compitieron en eventos de salvamento en el océano. (Foto de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG)

Los salvavidas junior se lanzan al agua para la competencia de remo en el 46.o Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach el viernes 24 de julio de 2026. 800 salvavidas junior de California de entre 9 y 17 años compitieron en eventos de salvamento en el océano. (Foto de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG)

Las salvavidas junior se enfrentaron a grandes olas en la competencia de natación en el 46º Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach el viernes 24 de julio de 2026. 800 salvavidas junior de California de entre 9 y 17 años compitieron en eventos de salvamento en el océano. (Foto de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG) Mostrar título 1 de 15 Los salvavidas junior compiten en la arena en el 46º Campeonato Anual de Salvamento de Surf de California en Will Rogers State Beach el viernes 24 de julio de 2026. 800 salvavidas jóvenes de entre 9 y 17 años de California compitieron en eventos de salvamento en el océano. (Foto de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG) Expandir

La competencia de dos días, considerada el evento anual de salvavidas oceánicos más grande de la costa oeste, cuenta con salvavidas jóvenes de entre 9 y 17 años el viernes y más de 250 salvavidas oceánicos profesionales el sábado.

Los competidores participan en eventos diseñados para poner a prueba la velocidad, la resistencia y las habilidades de rescate utilizadas por los socorristas marinos, incluidas carreras de velocidad en paddleboard, carreras de rescate, natación en el océano, banderas de playa y competencias de botes de surf, según los organizadores.

Salvavidas de casi 30 agencias compiten por los honores del campeonato de California. Los participantes también luchan por un lugar en el Equipo de Salvavidas de California, que viajará a Australia en enero para competir contra Life Saving Victoria en la 28ª Competencia Wieland Shield, dijeron los organizadores.

“La condición física y la resistencia son habilidades necesarias para los salvavidas marinos”, dijo en un comunicado Jay Butki, presidente de deportes de salvamento de la Asociación de Salvamento de Surf de California. “Nuestros campeonatos de salvamento son un evento único que muestra, en un entorno competitivo, las técnicas de salvamento utilizadas diariamente por estos salvavidas”.

Los campeonatos regionales también sirven como clasificatorio antes del Campeonato Nacional de Salvavidas de la Asociación de Salvavidas de los Estados Unidos, programado del 4 al 7 de agosto en Fort Lauderdale, Florida.

El evento es organizado por la Asociación de Salvavidas de Surf del Condado de Los Ángeles.