Muere Horacio Muratore, jefe del básquet argentino y expresidente de la FIBA

El baloncesto argentino está de luto. Horacio Masonuno de los administradores más influyentes en la historia del deporte en el país, Murió este viernes a los 74 años.según confirmó la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) a través de un comunicado oficial.

Nacido en Tucumán, Muratore construyó una extensa carrera administrativa que lo llevó desde el ámbito local hasta la más alta dirección del baloncesto mundial. Fue presidente de la Confederación Argentina de Básquet entre 1992 y 2008 y, años más tarde, se convirtió el único argentino en ejercer como presidente de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA)cargo que ocupó de 2014 a 2019.

“Su carrera refleja un compromiso y dedicación incansables con el baloncesto”dijo la CABB al recordar un recorrido que comenzó en el BB tucumano y continuó por la Federación Tucumana, la Confederación Sudamericana de Baloncesto (Consubásquet), FIBA ​​Américas y finalmente la propia FIBA.

Durante sus 16 años al frente de la Confederación Argentina se gesta uno de los períodos más exitosos en la historia del baloncesto nacional. En aquella época, el proyecto que propició el surgimiento de la Generación Dorada Se consolidó la selección que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y definió una era para el deporte argentino.

Su influencia también se extendió al escenario internacional. Desde la presidencia de la FIBA ​​impulsó una serie de reformas encaminadas a modernizar la organización y fortalecer el crecimiento global del baloncesto.dejando una huella que traspasó las fronteras de Argentina.

La Confederación Argentina de Básquet expresó su “profundo dolor” por su fallecimiento y envió sus condolencias a los familiares y seres queridos del administrador. También lo describió como â€œuno de los administradores deportivos mÃ¡s significativos de la historia del deporte argentinoâ€ y enfatizó que su legado quedará “para siempre en la historia del básquet argentino e internacional”.