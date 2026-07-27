Lo que aprendimos cuando Bohm y Stott levantan pesas y ayudan a los Filis a evitar la barrida

Los Filis han tenido una temporada bastante agitada.

Cuando terminaron la primera mitad con lo que Don Mattingly llamó su “mejor juego del año”, cuando superaron a los Tigres y a Tarik Skubal, parecía que el descanso llegaba en el momento perfecto después del largo viaje por el Medio Oeste.

Últimamente no ha sido nada agradable.

Pero durante un tiempo antes de eso, el club había lucido lento: un equipo que contaba con seis All-Stars en su estadio local.

Entonces, ¿fue un gran descanso si su núcleo apenas disfrutaba de tiempo libre del juego?

Don Mattingly señaló antes del juego que obviamente era un “honor” para toleteros como Bryce Harper y Kyle Schwarber participar, pero no creía que el Derby de Jonrones y el Juego de Estrellas fueran “grandes cosas para esos muchachos”.

Ese puede ser el caso, pero necesitaban dejar todo eso a un lado y salvar la serie contra los Yankees el domingo en el Citizens Bank Park. Y eso fue precisamente lo que hicieron en su victoria por 11-4, salvando una racha de 3-6 en casa y rompiendo su racha de cuatro derrotas consecutivas.

¿Quién y qué se destacó en el juego número 106?

STOTT EN SILENCIO

Desde que Mattingly asumió el mando y Bryson Stott comenzó a tener tiempo de juego regular en segunda (sin que Edmundo Sosa lo deletreara contra la mayoría de los zurdos) sus números ofensivos han despegado.

En la segunda entrada del domingo, después de que los Filis tomaran una ventaja de 1-0 en la primera, Stott conectó una bola rápida baja hacia la primera fila de los asientos del jardín derecho. Metiendo las manos, el segunda base de los Filis conectó el lanzamiento a 110,5 mph desde el principio: el jonrón más duro de su carrera.

Stott no sólo ha sido uno de los bateadores más consistentes de Filadelfia, bateando .289 desde el 31 de mayo, sino que es el lugar donde hace contacto lo que cuenta la historia.

Para Stott, la clave ha sido dónde están sus manos en el punto de contacto. Sus bolas bateadas suavemente generalmente se dirigen hacia el lado izquierdo, pero cuando realmente conecta, predominantemente tira de ellas.

Al comenzar el domingo, Stott había tirado la pelota a una tasa del 36,2 por ciento, un récord personal (el segundo lugar es 32,6 en 2022). Su salto año tras año (desde 2025) es el decimocuarto más alto en el béisbol.

¿A qué ha llevado eso?

Un récord personal en cuanto a tasa de afectados. El año pasado, Stott obtuvo una tasa de afectación del 29,5 por ciento. Eso se ha disparado al 38,3 por ciento, el segundo salto más alto respecto al año pasado de los 181 bateadores calificados.

Estás empezando a ver a varios Filis, como Trea Turner y Alec Bohm, encontrar un ritmo para impulsar la pelota.

Una entrada más tarde, Stott conectó otro hit por el lado derecho. Y en el sexto, logró otro: su decimocuarto juego con múltiples hits en su último tramo de 48 juegos.

Los números cuentan parte de la historia. La propia explicación de Stott sobre la coherencia es más sencilla.

“Simplemente estar ahí afuera, ir todos los días y encontrar el ritmo, y divertirme con ello”, dijo Stott. “Obviamente te vas a sentir frustrado, pero siento que siempre he hecho un buen trabajo al dejar la ofensiva en el dugout y pasar el juego a la defensa”.

¿LA FALTA DE RESPETO?

Los Yankees tomaron una decisión interesante que quizás les haya costado el juego.

En el tercero, con corredores en segunda y tercera y dos outs, el derecho de los Yankees, Will Warren, se quedó atrás en la cuenta 2-0 frente a Brandon Marsh, quien, en sus últimos 18 juegos antes del juego, bateaba sólo .129, y sólo .140 contra los derechos.

Nueva York decidió caminar intencionalmente a Marsh, llenando las bases, y en su lugar lanzarle a Alec Bohm.

El tercera base de los Filis ha sido uno de los mejores bateadores del club con corredores en posición de anotar. Está bateando .304, el mejor del equipo, con OPS de .983, con dos outs y corredores en posición de anotar.

¿Bohm tenía resentimiento en ese punto?

“Me ha pasado muchas veces en mi carrera”, dijo Bohm. “Pero sí, esa vez me molestó un poco. Siento que soy el tipo de jugador que, durante la mayor parte de mi carrera, la gente realmente no ha querido ver surgir en esas situaciones, y estoy un poco cansado de que la gente piense que no lo estoy”.

Mattingly también lo notó.

“Siempre te das cuenta cuando alguien te rodea; siempre es un poco complicado, porque sabes que estás sacando lo mejor de ese tipo”, dijo Mattingly. “Fue realmente bueno verlo pasar por ahí”. Lo necesitábamos esta noche”.

Bohm procedió a realizar un turno al bate de nueve lanzamientos y, en el noveno lanzamiento, sacó una barredora y la lanzó al jardín izquierdo. Ninguno de los jardineros pudo detenerlo: alcanzó solo 87,5 mph y rodó hasta la pared, permitiendo que los tres corredores anotaran.

“No estaba sentado en una barredora tratando de encontrar uno”, dijo Bohm. “Normalmente es un tipo sinker, pero lanzaba muchas costuras de cuatro, así que solo estaba tratando de encontrar una manera de sacar uno al frente. Finalmente lo logré con el barrendero”.

Fue una tercera de cuatro carreras y le dio a los Filis una ventaja de 6-0.

“Hay muchas maneras diferentes en que podemos unir las cosas como grupo”, dijo Bohm. “Podemos hacerlo del uno al nueve: los muchachos pueden contribuir en todas partes de la alineación. No todo el mundo intenta ser el héroe. Cuando todos trabajamos juntos hacia ese objetivo común, creo que definitivamente somos peligrosos”.

Los Filis tuvieron suerte de tener esa oportunidad. Cristopher Sánchez no estuvo en su mejor momento, pero aun así trabajó seis entradas, permitiendo tres carreras limpias. Estuvo por delante de los bateadores durante toda la noche.

“Se trata de ejecutar mis lanzamientos. Eso es lo que trato de hacer a medida que avanza el juego: encontrar la zona”, dijo.

Esa longitud fue crucial. Con el bullpen ya agotado por una racha de juegos apretados y tardíos, Mattingly dijo que Sánchez darles seis era exactamente lo que los Filis podrían usar.

“Honestamente, podría haber sido una noche extraña: estábamos agotados, tuvimos a un grupo de nuestros muchachos sin apalancamiento en los últimos días”, dijo Mattingly. “Necesitábamos eso de Sanchie esta noche”.

Eso fue suficiente, especialmente después de que los Filis agregaron cinco carreras más en la sexta.

ABAJO EN LA GRANJA Y CHARLA DE ROTACIÓN

Con todo lo que se habla en torno al puesto de quinto titular de los Filis, que ahora ha perdido 11 turnos seguidos, obviamente sería preferible un refuerzo interno.

Andrew Painter, quien fue expulsado el 18 de junio, ha tenido cierto éxito recientemente en Triple-A Lehigh Valley. El domingo, el alto derecho hizo su quinta apertura y deslumbró. Seis entradas de una carrera (la carrera llegó con un jonrón) con seis ponches y sin bases por bolas.

Tres de sus últimas cuatro aperturas han durado al menos cinco entradas con dos o menos carreras limpias. Tocó las 99 mph el domingo. Realizó 90 lanzamientos, 61 de ellos strikes.

Buena vida en su recta, combinada con strikes, es exactamente lo que los Filis quieren ver.

Mattingly también señaló la creciente sensación de Painter de encontrar un defecto en su arsenal.

“Es una especie de tipo de slider secreto en este momento”, dijo Mattingly, señalando que es un lanzamiento que quieren más desarrollado que simplemente un arma de derecha a derecha.

Pero incluso con los flashes, Mattingly dejó en claro que no existe una línea de tiempo artificial que empuje a Painter de regreso a las mayores.

“No va a ser algo como, ‘Oh, oye, ahora está listo, ahora está bien'”, dijo Mattingly. “Así será, dejemos que Andrew se desarrolle (el mismo tono, el mismo trabajo, siga mejorando) y cuando esté listo, lo veremos”.

El club no ha optado por Brian Keller después de que falló tres entradas el sábado después del primer partido, por lo que hay razones para pensar, como lo expresó Mattingly, que Keller podría estar en juego nuevamente en Baltimore este viernes.

Con lo delgado que es el bullpen de los Filis, también es razonable pensar que Painter podría contribuir allí, pero el club no ha cambiado su calendario de lanzamientos recientemente. Está formado y el club quiere que sea titular a largo plazo.

Si los Filis no pueden conseguir un abridor de back-end, una estrategia de abridor masivo de Aaron Nola-Painter podría ser una mirada innovadora en un formato de playoffs, asumiendo que se aseguren más adelante en la temporada.

Continúe atento a cómo progresa Painter en Triple-A.

¿QUÉ HAY POR DELANTE?

Cerrar la estadía en casa con una victoria fue importante, incluso si la semana en general no fue como los Filis esperaban.

“No es exactamente como lo imaginamos”, dijo Stott, “pero poder salir de gira con una victoria como esa (bateando los bates, lanzando bien) siempre es una ventaja”.

Los Filis tienen una gran oportunidad de entrar en ritmo después de enfrentarse a los Yankees y los Dodgers la semana pasada.

Se dirigirán a Miami y se enfrentarán a los Marlins, que perdieron su duodécimo juego consecutivo el domingo. Sin embargo, Mattingly no lo trata como algo fácil.

“Los Marlins son un club al que es mejor que le prestes atención: te mezclan y combinan de izquierda a derecha, tienen velocidad, hacen muchas cosas bien”, dijo Mattingly. “Muy parecido a nosotros a principios de año: pierdes mucho, eso no significa que seas un mal club, solo significa que estás en una mala racha. A estas alturas del año, realmente no puedes tomar a nadie a la ligera”.

Los Filis, apenas un juego por encima de .500 en casa (28-27), tienen marca de 29-22 como visitantes este año y podrían generar algo de comodidad en la carrera por el Comodín. Zack Wheeler, Aaron Nola y Jesús Luzardo irán a South Beach.

Después de eso, se dirigirán al norte para jugar contra los Orioles, que ocupan el cuarto lugar en la Liga Americana Este con 51-55. Ese set de tres juegos precederá a la fecha límite de cambios del 3 de agosto.