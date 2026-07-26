La Copa Mundial de 2026 no solo provocó celebraciones globales cuando Argentina perdió: también podría haber alterado el tráfico web global y el comportamiento en línea en todo el mundo.

Cloudflare descubre que la hora de inicio, no la importancia del partido, impulsó las mayores oscilaciones de tráfico en la Copa Mundial

Los partidos nocturnos duplicaron con creces el tráfico normal en algunos países, mientras que los partidos diurnos apenas registraron

Irónicamente, el momento más importante del torneo en Internet no fue la final, sino la victoria de Argentina por 3-1 en cuartos de final sobre Suiza, que multiplicó el tráfico mundial por un factor de 1,26.

Aunque la victoria de España por 1-0 en la prórroga sobre Argentina cerró la Copa Mundial de la FIFA 2026, la mayor atracción de tráfico del torneo se produjo días antes.

Cloudflare ha publicado sus propios análisis, rastreando tráfico HTTP, DNS y tendencias de seguridad en una red que abarca más de 330 puntos de presencia en más de 120 países durante junio y julio de 2026.

Si bien los análisis confirman algunas suposiciones generalizadas sobre la Copa del Mundo, también derriban otras, ya que descubrieron que no fue la final lo que más conmovió a Internet, sino los cuartos de final en los que participó Argentina.

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Según los datos de Cloudflare, los cuartos de final entre Argentina y Suiza encabezaron todos los demás partidos con un factor de desviación de aproximadamente 1,26, mientras que la final ocupó el octavo lugar.

Como era de esperar, Argentina, los campeones defensores, también movió la mayor cantidad de tráfico durante su carrera, con 1,18 veces el de un país típico, seguido de Francia con 1,16 veces.

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Los partidos jugados aproximadamente entre la medianoche y las 8 a.m. hora local produjeron las mayores desviaciones, en algunos casos duplicaron con creces el tráfico normal. La razón es sencilla: esas son horas en las que casi nadie está en línea, por lo que los fanáticos que se quedan despiertos o se levantan temprano para mirar representan una gran oscilación proporcional.

Los partidos que tuvieron lugar entre las 9 a. m. y media tarde apenas se registraron, ya que las personas que los miraban habrían estado en línea de todos modos. Los partidos temprano en la tarde produjeron un impulso secundario más pequeño, más visible entre semana, ya que los partidos mantuvieron a la gente conectada durante horas en las que el uso normalmente disminuiría.

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(Crédito de la imagen: Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images)

Bosnia y Herzegovina ilustra ambos extremos de esto. Cuando el equipo nacional jugó a las 2 am hora local, el tráfico en los puntos se duplicó. Cuando jugaron por la noche, el tráfico cayó a alrededor del 70% de los niveles típicos mientras la gente dejaba sus dispositivos y simplemente miraba.

La demostración más clara se produjo en la victoria de Brasil por 2-1 en dieciseisavos de final sobre Japón el 29 de junio. Los mismos 90 minutos transcurrieron durante las horas normales de vigilia en Brasil y en la oscuridad de la noche en Tokio. El tráfico japonés circulaba aproximadamente al doble de los niveles normales; El tráfico brasileño se mantuvo aproximadamente un cuarto por debajo de lo normal. Dos curvas casi paralelas, lados opuestos de la línea de fondo, la misma coincidencia.

Al agrupar a los países por la forma de sus curvas de tráfico los días de partido se produjeron tres grupos, y la división revela algo sobre cómo la gente realmente mira.

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El grupo más grande (44 países en 101 partidos) vio aumentar el tráfico durante el entretiempo y los descansos para hidratarse, el patrón familiar de todos tomando su teléfono en el momento en que se detiene el juego. Un grupo más pequeño de ocho países en 18 partidos hizo exactamente lo contrario: el tráfico disminuyó durante esas mismas pausas.

La explicación resultó ser fluida. Ese segundo grupo (Argelia, Túnez, Jordania, Egipto y República Democrática del Congo) mostró una mezcla de tráfico dominada por solicitudes multimedia y de streaming, lo que significa que una gran parte de los espectadores estaban viendo el partido online en lugar de por televisión.

En particular, las pausas para hidratarse tuvieron poco efecto en el grupo de transmisión, pero sí claro en otros lugares. La lectura de Cloudflare es que un espectador no cerrará una transmisión durante un descanso para refrescarse de tres minutos, sino que lo hará durante un intervalo de quince minutos. Sin embargo, en la mayoría de los países, incluso esos tres minutos fueron suficientes para producir un obstáculo visible en el tráfico: Croacia y Bosnia y Herzegovina mostraron el efecto con mayor fuerza.

Las solicitudes a los sitios de la industria del juego aumentaron en general desde el juego inaugural en adelante. El cambio más interesante fue estructural. Antes del torneo, el tráfico de apuestas seguía un ritmo semanal pronunciado; luego se aplanó hasta convertirse en un perfil casi constante, una consecuencia, sugiere Cloudflare, de que los partidos se desarrollaron con una regularidad casi diaria durante un mes.

A la escala en la que opera Cloudflare, es realmente difícil que un solo evento deje una huella visible en el tráfico global agregado. El hecho de que la Copa del Mundo de 2026 lo haya logrado es la medida más clara de cuánto significó el torneo para la gente en línea.

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