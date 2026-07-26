Aeropuerto del Condado de Durango-La Plata bate récord de pasajeros y no para allí

Crecimiento a corto y largo plazo expuesto en DRO

El Aeropuerto del Condado de Durango-La Plata ha estado en construcción durante los últimos años como parte de un proyecto de expansión sustancial de varios años para el aeropuerto, el primero de su calibre desde que el aeropuerto comenzó a operar. (Archivo de Jerry McBride/Durango Herald)

El Aeropuerto del Condado de Durango-La Plata batió récords de pasajeros en junio con el paso de más de 59.000 viajeros.

Las altas calificaciones de junio no son la única señal de un aumento de los viajes y del crecimiento en el aeropuerto. DRO está ampliando la terminal y agregará otro estacionamiento en 2027.

La ampliación plurianual del aeropuerto está en marcha y se espera que concluya a finales de este año. Además, United Airlines ha anunciado vuelos directos dos veces por semana desde DRO a Houston a partir de finales de diciembre y hasta marzo, una opción de servicio por primera vez para la aerolínea. Y cuando llegue agosto, se espera que American Airlines incorpore aviones más grandes para ofrecer más capacidad de asientos.

El crecimiento ha sido el nombre del juego en el aeropuerto, con el récord de junio no sólo superando el récord de junio del año pasado sino el récord mensual de pasajeros de todos los tiempos del aeropuerto.

“Existe la posibilidad de que cuando confirmemos las cifras de julio aquí en un par de semanas para este año, podamos estar en eso o cerca de eso nuevamente”, dijo Tony Vicari, director de aviación del aeropuerto.

Vicari dijo que el aeropuerto ha experimentado su mayor repunte en crecimiento en los últimos cuatro años. Los pasajeros en lo que va del año ya han aumentado un 13% respecto al año pasado, lo que significa que el aeropuerto está en camino de otro año récord, dijo.

El crecimiento de los últimos cuatro años no es el motivo de la expansión de la terminal del aeropuerto. El aeropuerto ha crecido en los últimos 20 años. La terminal fue construida en 1988 y no ha experimentado ampliaciones sustanciales hasta el proyecto actual, afirmó Vicari.

“El quid de la cuestión es que en los últimos 20 años, el tráfico total de pasajeros en el aeropuerto ha aumentado alrededor de un 180%”, dijo.

La ampliación no sólo ampliará la terminal sino que la modernizará. Están en marcha nuevas concesiones, se acercan controles de la TSA y puertas de embarque actualizados, al igual que cargadores en los asientos y mesas de trabajo.

La terminal en sí no es lo único que necesita ampliación. La demanda de estacionamiento también ha aumentado y ha resultado en varios cientos de nuevos lugares de estacionamiento en los últimos tres años, dijo Vicari.

Un nuevo lote se encuentra en proceso de diseño y aprobación. Una vez que se finalice el diseño del estacionamiento, el nuevo lote podría generar entre 120 y 200 nuevos lugares en DRO. Hasta que se finalice el diseño, se desconoce la fecha de inicio del proyecto, pero Vicari dijo que espera un inicio a mediados o finales de 2027.

Antes de agregar otro estacionamiento a la mezcla, el aeropuerto está actualizando sus sistemas de acceso al estacionamiento. La transición a la nueva tecnología debería finalizar a finales de agosto, afirmó. El nuevo sistema contará con reconocimiento de matrículas, lo que eliminará la necesidad de tickets de estacionamiento que los pasajeros escanean al salir. El nuevo sistema debería agilizar las entradas y salidas de los aparcamientos de los aeropuertos.

“Será un proceso de transición, pero para fines de agosto, deberíamos haber superado completamente ese proceso y estar ejecutando un nuevo sistema, que creemos que, al final del día, simplemente hará que el estacionamiento sea más fácil y rápido para todos nuestros usuarios”, dijo.

El proceso de construcción no ha sido fácil de recorrer. DRO tiene vuelos temprano en la mañana y tarde en la noche. Los vehículos están en los lotes los 365 días del año, dijo Vicari. El aeropuerto es un entorno dinámico, lo que puede dificultar la construcción porque cerrarlo no es una opción, dijo, pero el progreso gradual ha hecho mella en el proyecto de actualización y expansión.

“Ese ha sido uno de nuestros mayores desafíos: simplemente superar esa fase”, dijo. “Hace que un proyecto demore más, pero es una necesidad para que podamos mantener el aeropuerto funcionando y funcionando de manera continua”.

gwallace@durangoherald.com