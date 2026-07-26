Ortega, River Plate y la decisión de traspaso frente al Olympiacos

El posible regreso de Francisco Ortega a Argentina ha pasado de ser una persistente trama de verano a una negociación que ahora puede estar acercándose a su etapa decisiva.

Desde hacía más de una semana, el interés de River Plate era claro. El club argentino quería un lateral izquierdo, Ortega estaba receptivo a la idea y el Olympiacos estaba dispuesto a escuchar, pero sólo a un precio que reflejara tanto la importancia del jugador como la inversión realizada para traerlo de Vélez en 2023.

Los últimos informes sugieren que River finalmente ha comenzado a cerrar esa brecha. Germán García Grova informó que River se ha acercado a la posición de Olympiacos y que la diferencia entre los clubes se está achicando. César Luis Merlo confirmó entonces la existencia de una propuesta formal y, significativamente, la preferencia del jugador por la medida.

Esa preferencia importa. No obliga al Olympiacos a vender, pero cambia la dinámica de la negociación. Los clubes pueden resistir más fácilmente el interés externo cuando un jugador es indiferente. Cuando el jugador desea activamente la transferencia, la discusión se centra en el precio, el momento y la planificación del reemplazo.

La posición pública del Olympiacos hasta ahora se mantiene firme. El vicepresidente Kostas Karapapas dijo el 24 de julio que el club había rechazado las propuestas para Ortega y otros jugadores. Esa declaración indicaba que las ofertas recibidas en ese momento no habían alcanzado la valoración del Olympiacos de entre 4 y 5 millones de euros; no sugirió que Ortega estuviera categóricamente no disponible.

La distinción es importante. El Olympiacos no necesariamente tiene que elegir entre quedarse con Ortega para siempre o venderlo inmediatamente. Están tratando de determinar si la propuesta mejorada de River los compensa adecuadamente por perder a un lateral izquierdo de calibre titular poco antes de los partidos competitivos europeos.

La necesidad de River es relativamente sencilla. Su profundidad en el lateral izquierdo se ha vuelto incierta y Ortega ofrece una combinación de familiaridad con el fútbol argentino, experiencia europea y la capacidad de contribuir agresivamente en la posesión.

No es un lateral puramente defensivo. Ortega se siente cómodo avanzando alto, superponiéndose fuera del extremo y llevando el balón al campo contrario. En el Olympiacos, su atletismo le ha permitido al equipo mantener la amplitud mientras atacantes más creativos se mueven hacia el interior.

Para River, ese perfil ofrecería una alternativa o competidor natural a Eduardo Coudet. Para Ortega, la medida representaría un regreso a Argentina en un club prominente mientras permanece en su mejor momento.

El cálculo del Olympiacos es más complicado.

Según los informes, el club pagó aproximadamente 4,2 millones de euros por Ortega, y Vélez se quedó con un porcentaje relacionado con una futura venta. Una transferencia sólo tiene sentido estratégico si el Olympiacos recibe lo suficiente para crear un aumento positivo del NBV (valor neto contable) y el coste de encontrar un sustituto.

También está la cuestión de la construcción del equipo. El Olympiacos ya tiene varias piezas móviles en defensa y portería, mientras que los partidos de clasificación para la Liga de Campeones se acercan rápidamente. Vender un titular establecido crea otra posición que debe resolverse rápidamente.

Pero hay un contraargumento. El deseo de Ortega de irse puede hacer que este sea el momento óptimo para vender, particularmente si River se acerca a la valoración reportada y el Olympiacos ya tiene opciones de reemplazo identificadas. Un jugador que quiere un traspaso aún puede desempeñarse profesionalmente, pero mantenerlo en contra de sus preferencias conlleva riesgos deportivos y financieros.

Lo que queda sin resolver

A pesar del lenguaje cada vez más confiado de Argentina, todavía faltan tres puntos importantes:

No se ha informado de ninguna aceptación por parte del Olympiacos.

No se ha establecido de manera confiable ningún valor exacto ni estructura de pago para la oferta mejorada de River.

No hay ningún acuerdo oficial, médico o anuncio.

La próxima señal a seguir no es otro informe de que Ortega quiere a River. Esto ya lo han establecido varios periodistas creíbles. La información decisiva será si el Olympiacos acepta la estructura financiera de River y autoriza al jugador a concretar la transferencia.