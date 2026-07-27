Lionel Scaloni pide disculpas a los aficionados argentinos y les agradece su apoyo a una semana del Mundial 2026 f…

Lionel Scaloni rompió su habitual silencio en las redes sociales para compartir un profundo y emotivo mensaje dirigido a todo el público argentino, a una semana de la Copa del Mundo 2026 final en el que Argentina cayó ante España y donde el entrenador admitió que fueron superados.

Con un tono sincero y visiblemente afectado, el técnico que llevó a Argentina al título del Mundial de Qatar 2022 expresó su tristeza por no poder llevarse a casa un trofeo más. â€œDespués de una semana intensa donde la tristeza ha sido entrelazadas con la alegría, las lágrimas con la sonrisa, la angustia con la calma, los nervios con la tranquilidad.puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque sabes que no me gustan mucho las redes sociales, puede que sea el mejor medio para hacértelas llegar”, Scaloni escribió.

“Sólo puedo decir Lamento no poder traerles otro trofeo. y darte una nueva alegría que, aunque sea por unos días, puede hacerte olvidar todo lo malo de la vida. Pero quiero que te aferres a lo que hemos tratado de mostrarte a través de este grupo de jugadores, mis guerreros, tal como los definí cuando hablé de ellos con mi esposa.

â€œEl esfuerzo, las ganas, las ganas, el ‘puedo’, no rendirse (aun cuando todo se ponga dificil), darlo todo (aun cuando no te quede nada), aguantar baldes de agua fria (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE), saber estar, querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen al cerebro. Ese es el verdadero trofeo. Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, personal de la AFA, a los que tranquilamente trabajan para que estemos cómodos, y a cada uno de ustedes por el cariño recibido”.

Apoyo de los fans a Scaloni

En cuestión de minutos, el puesto estaba cubierto. con miles de comentarios de apoyo y agradecimiento de aficionados que destacaron el trabajo realizado por el cuerpo técnico y la plantilla.

Las palabras de Scaloni llegaron luego de un Mundial en el que Argentina volvió a competir entre los mejores del planeta. Su mensaje trascendió el resultado deportivo para centrarse en el esfuerzo colectivo, la resiliencia y los valores que, según el técnico, define el grupo que lideró durante los últimos años.

Un final simbólico para la carta

La publicación concluyó con una posdata que conmovió una vez más a sus seguidores y rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales: â€œQuien tiene un amigo argentino tiene un tesoro.”

Lejos de centrarse únicamente en la derrota, la carta de Lionel Scaloni buscaba para darle un nuevo significado al viaje tomado por Argentina a lo largo de su exitosa gestión en el Mundial 2026.