Argentina suma 186 usuarios-generadores en junio, elevando la generación distribuida a más de 159 MW

La energía autogenerada se está volviendo más común en Argentina en hogares, empresas y edificios públicos.

Después de que se agregaron 186 usuarios-generadores en junio, la capacidad acumulada de generación distribuida del país alcanzó 159,5 megavatios.

¿Lo que está sucediendo?

Como informó pv magazine, citando el último informe de la Secretaría de Energía del país, Argentina puso en funcionamiento 40,9 MW de generación distribuida en el primer semestre de 2026, elevando la capacidad acumulada un 34,5% de 118,6 MW a finales de 2025 a 159,5 MW en junio. En ese lapso, los totales de usuarios-generadores también aumentaron un 25,8%, de 3.762 a 4.734.

En comparación con mayo, cuando Argentina contaba con 4.548 usuarios-generadores y 152,6 MW instalados, junio sumó otros 6,9 MW de capacidad y elevó un 4% el número de instalaciones conectadas.

El informe nacional también encontró que aún quedan pendientes 1.041 solicitudes más, que representan otros 43,8 MW. Si todos esos proyectos se completan, el programa de generación distribuida de Argentina superaría los 203 MW.

Córdoba se mantiene como líder indiscutible, con 1.735 usuarios-generadores y 50,9 MW instalados. Le sigue Buenos Aires con 1.072 usuarios y 27,9 MW, mientras que Entre Ríos cuenta con 524 instalaciones que suman 20,4 MW.

¿Por qué importa?

La energía solar distribuida permite a los hogares, empresas e instituciones públicas generar energía donde la utilizan. Eso puede reducir la cantidad de electricidad comprada a la red, recortar las facturas de servicios públicos y reducir la contaminación vinculada a la generación de energía tradicional.

Las nuevas cifras también muestran cómo la adopción difiere entre sectores. Los hogares concentran el mayor número de instalaciones con 2.443 usuarios-generadores, lo que equivale al 51,6% del total, aunque sólo representan 12,7 MW de capacidad instalada. Las instalaciones comerciales e industriales, por el contrario, suman 2.025 instalaciones y casi 127,4 MW, lo que equivale aproximadamente al 80% de la capacidad acumulada.

Un proyecto de la Legislatura de la provincia de Chubut en Rawson reduce el consumo de electricidad de la red en 133.407 kilovatios-hora por año y evita una contaminación anual estimada de 118,7 toneladas métricas (130,8 toneladas estadounidenses) de dióxido de carbono equivalente.

¿Qué se está haciendo?

El marco nacional de Argentina bajo la Ley 27.424 continúa ampliándose. Al cierre de junio, la Plataforma Nacional de Generación Distribuida contaba con 350 distribuidoras y cooperativas eléctricas registradas, gestionando tareas como solicitudes de reserva de capacidad, instalación de medidores bidireccionales y certificación de usuarios-generadores.

También hay ejemplos concretos de cómo se están desempeñando estos sistemas. En Chubut, la instalación de 150 kilovatios de la Legislatura utiliza 260 módulos fotovoltaicos y consume alrededor del 60% de la energía que produce in situ. En El Cazador, un sistema residencial de 3,48 kW que da servicio a una casa de 120 metros cuadrados (1292 pies cuadrados) reduce el uso de electricidad de la red en aproximadamente un 50%.

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El oleoducto de Argentina también sugiere que hay más crecimiento en camino. Buenos Aires tiene la mayor cantidad de solicitudes pendientes, mientras que San Juan lidera en capacidad en espera de conexión, lo que demuestra que la siguiente fase de expansión ya está tomando forma.

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