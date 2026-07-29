Arabia Saudita se une a Estados Unidos en ataques contra milicias respaldadas por Irán

Arabia Saudita se ha sumado a Estados Unidos en la realización de ataques contra una milicia respaldada por Irán en Irak, en una posible escalada del conflicto en Medio Oriente.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) dijo que los ataques fueron contra “terroristas alineados con Irán que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) dirigió para atacar a las fuerzas estadounidenses y la infraestructura energética saudí”.

El comunicado no nombró a la milicia. Sin embargo, las Fuerzas de Movilización Popular (PMF) dijeron que al menos 10 de sus miembros habían sido asesinados.

Se produce después de que Irán lanzara “múltiples” misiles balísticos en un “intento de ataque sorpresa” contra las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente, según Centcom. El intercambio pone fin a una breve pausa en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

Estados Unidos dijo que el ataque ocurrió a las 17:45 EDT (21:45 GMT) del martes, y que todos los misiles fueron “interceptados con éxito”. Irán dijo que había atacado una base estadounidense en Jordania.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) también dijo que había atacado tres petroleros en el Estrecho de Ormuz, según la Agencia de Noticias Tasnim.

Centcom dijo que aviones de combate estadounidenses y sauditas habían atacado “múltiples sitios de logística y armas terroristas en todo el este de Irak en una fuerte respuesta a más de 30 ataques aéreos con aviones no tripulados dirigidos por el IRGC en las últimas 72 horas”.

Calificó los ataques de “injustificados” y añadió que habían fracasado.

“El IRGC y sus representantes terroristas deben cesar estos ataques para evitar una mayor respuesta militar estadounidense”, decía el comunicado del Centcom.

El PMF dijo que los ataques entre Estados Unidos y Arabia Saudita fueron “una escalada peligrosa”, así como una violación de la soberanía de Irak.

El PMF es una organización coordinadora que contiene varias milicias proiraníes que forman parte de la red de representantes que Teherán ha utilizado para promover sus intereses en todo Medio Oriente durante años.

Esas milicias han atacado al personal y los intereses estadounidenses en Irak en varias ocasiones, con el objetivo de obligar a las tropas estadounidenses restantes a abandonar el país. Estados Unidos ha respondido periódicamente a las milicias.

El martes, Arabia Saudita dijo que su ejército había interceptado y destruido drones que apuntaban a instalaciones petroleras en la región oriental del país.

El portavoz del Ministerio de Defensa, mayor general Turki al-Maliki, alegó que los drones fueron lanzados por grupos de milicias afiliados a Irán en territorio iraquí.

Las hostilidades reavivadas se producen dos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, hablara de “negociaciones muy amistosas” con Irán. En ese momento, las dos partes no habían intercambiado golpes por tercer día consecutivo.

La pausa en los combates se produjo tras 13 noches seguidas de bombardeos por parte de Estados Unidos, que dijo que había destruido túneles y puentes en el sur de Irán. Se informó que decenas de personas habían muerto en los ataques.

El acceso y control del Estrecho de Ormuz sigue siendo un punto clave en las conversaciones, que Teherán ha negado que estén ocurriendo.

Los precios del petróleo subieron temprano el miércoles por la preocupación de que una escalada en el conflicto pudiera perturbar aún más los envíos de energía a través del estrecho.

En las operaciones matutinas en Asia, el crudo Brent de referencia mundial subió un 4,3% a 87,70 dólares (65,98 libras esterlinas) el barril, mientras que el petróleo comercializado en Estados Unidos subió un 4,2% a 82,62 dólares.

Los últimos ataques coincidieron con la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Washington, donde se reunió con Trump en la Casa Blanca y asistió al funeral del senador estadounidense Lindsey Graham, un destacado halcón de Irán.

Al menos 624 miembros del servicio militar estadounidense han resultado heridos desde que Trump ordenó ataques contra Irán en febrero, según datos recientes del Pentágono.

El Pentágono dijo que 417 de ese personal resultaron heridos en relación con la Operación Furia Épica, la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.