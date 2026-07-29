Los rockeros argentinos Soda Stereo transforman los conciertos en arenas con un líder digital en gira

Entrar en una sala de conciertos moderna se siente cada vez más como ingresar a un espectáculo multimedia inmersivo, impulsado por todo, desde audio espacial hasta producción virtual y diseño visual de próxima generación. Pero si la nueva gira de la banda de rock argentina Soda Stereo, que traspasa fronteras, es un indicio, se acerca rápidamente una transformación aún mayor para la multimillonaria industria de los conciertos en vivo.

Ampliamente considerados como los Beatles de América Latina, Soda Stereo se encuentra en medio de una gira global construida alrededor de una fórmula que suena futurista: músicos en vivo tocando en tiempo real junto a un líder digital. Esos músicos son el bajista de la banda Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti, quienes actúan en el escenario con un avatar realista del cantante Gustavo Cerati, fallecido en 2014.

El futuro de la tecnología de la música en vivo

Lo que hace que la experiencia ECOS sea única: mientras que los conciertos y espectáculos de avatares anteriores, como el ABBA Voyage de Londres, se basaban en proyecciones de hologramas y estaban vinculados a entornos fijos y especialmente diseñados, la gira de Soda Stereo no se limita a un solo escenario. Los espectáculos, estrictamente hablando, tampoco se construyen en torno a un holograma o proyección.

Más bien, la interpretación de alta tecnología de Cerati por parte de la banda crea la ilusión convincente de un intérprete tridimensional que realmente comparte el espacio físico del escenario con sus compañeros de banda sobrevivientes. Un salto tecnológico aún mayor es que la configuración es completamente modular, lo que permite al avatar de Cerati viajar, moverse e interactuar con multitudes en docenas de lugares internacionales.

Un avatar digital del fallecido cantante de Soda Stereo, Gustavo Cerati, mostrado en el escenario durante la gira ECOS 2026 de la banda.

“Hasta donde sabemos, ninguna producción ha realizado una gira con un miembro digital tocando en vivo junto a músicos reales de esta manera”, me dijo Nicolás Bernaudo, director creativo de ECOS, sobre la gira que abarcará 14 países y casi dos docenas de ciudades cuando finalice. “Encontrar una manera de hacerlo posible fue uno de nuestros mayores desafíos creativos, porque no existe una hoja de ruta establecida para un programa como este.

“Hemos tenido que desarrollar nuestros propios métodos y protocolos desde cero”.

Eso incluía evitar por completo la IA, junto con el uso de voces sintéticas y movimientos aprendidos por máquinas. La producción, que lleva el nombre de una de las primeras canciones de Soda Stereo, cuyo título significa “ecos” en español, se basa en representaciones visuales hiperrealistas combinadas con audio de archivo, para darle vida a una de las figuras más emblemáticas del rock español.

Lo que el público ve, bañado por la iluminación del escenario, es un Cerati virtual materializado casi como un espectro que acaba de atravesar un portal del más allá. A lo largo de cada espectáculo de aproximadamente 2 horas, el cantante resucitado digitalmente de Soda Stereo asiente, sonríe, hace gestos divertidos con las manos y rasguea su guitarra eléctrica, guiando a los fanáticos a cantar a coro los éxitos de la banda como “Persiana Americana” y “Prófugos”.

‘Queríamos que sintieran… como si estuvieran viendo Soda Stereo otra vez’

Hasta ahora, la gira ha vendido más de 450.000 entradas y la etapa estadounidense de septiembre incluirá paradas en San José, Los Ángeles, Las Vegas, Chicago, Nueva York y Miami.

“Nuestra dirección nunca se centró en hacer de la tecnología la estrella del espectáculo”, dijo Bernaudo. “El objetivo nunca fue que la gente se fuera pensando: ‘Qué tecnología tan increíble’. Queríamos que, aunque fuera por un momento, sintieran que estaban viendo Soda Stereo nuevamente”.

El experimento de la banda también se está desarrollando en medio de una revolución tecnológica más amplia que está remodelando el negocio de la música en vivo, ejemplos de los cuales incluyen el país de las maravillas futurista de Las Vegas Sphere y las numerosas innovaciones en conciertos de Coldplay, como pistas de baile cinéticas y pulseras LED reciclables.

Los asistentes a conciertos también son recibidos cada vez más con cosas como espectáculos de drones sincronizados y audio espacial basado en objetos que pueden ubicar instrumentos y voces en cualquier lugar de un lugar.

Todo esto se produce cuando los ingresos por la venta de entradas para música en vivo superaron los 40 mil millones de dólares a nivel mundial por primera vez en 2025 y probablemente alcanzarán los 50 mil millones de dólares en 2030, según los datos de mercado de Omdia. Las cifras de conciertos de Pollstar y Live Nation confirman de manera similar que los fanáticos están dispuestos a gastar mucho, siempre y cuando un evento ofrezca un espectáculo más allá de la experiencia de concierto estándar.

El legado detrás de la gira ECOS de Soda Stereo

Dicho todo esto, los trucos visuales por sí solos no venden cerca de medio millón de entradas para conciertos. Para entender por qué ECOS ha resonado en el público, es útil captar la larga sombra que Cerati y Soda Stereo proyectan en el mundo de habla hispana.

Los fanáticos cantan durante la gira ECOS de Soda Stereo, una producción que combina presentaciones en vivo con tecnología de avatar de próxima generación.

Formado en Buenos Aires en 1982, el trío no sólo encabezó las listas; prácticamente fueron pioneros del rock de estadio en América Latina, definiendo el sonido de una generación con himnos como “De Música Ligera”.

Soda Stereo también desarrolló una reputación por ir más allá de los límites tecnológicos en los shows en vivo de la banda, particularmente durante la gira de despedida de la banda en 1997 y su gira de reunión en 2007. Ambas salidas establecieron nuevos puntos de referencia para los conciertos en América Latina, anclados en sofisticados videos y espectáculos de luces.

Ahora lo han vuelto a hacer, esta vez con un avatar digital de su difunto compañero de banda, de una manera que efectivamente redefine lo que puede ser un concierto.

“Hay una frase que me dijo un amigo y que repito a menudo: ‘Si no te conmueve, no funciona'”, dijo Bernaudo. “Todos entendimos que estábamos creando algo que iba más allá de la tecnología; sentimos como si estuviéramos dando vida a una fantasía compartida”.

“No creo [ECOS] está aquí para sustituir los conciertos tradicionales. Lo veo como la apertura de un nuevo lenguaje creativo dentro de la interpretación en vivo. La tecnología por sí sola no es suficiente; lo que realmente importa es cómo se utiliza al servicio de una historia, una visión artística y, sobre todo, una experiencia emocional”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes.com