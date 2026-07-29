La IFAB reconoció un error en el uso del VAR durante el Argentina-Suiza y en la expulsión de Embolo

La controversia sobre el Expulsión del delantero suizo Breel Embolo en el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 agregó un nuevo capítulo.

El Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB), el organismo responsable de establecer las reglas del fútbol, ​​reconoció indirectamente que el El protocolo VAR se aplicó incorrectamente en esa obra.

La IFAB reconoció un error en el uso del VAR durante el Argentina-Suiza

El incidente ocurrió en el minuto 72, cuando el partido estaba empatado 1-1. Embolo y el mediocampista argentino Leandro Paredes Fue a disputar el balón, pero el jugador suizo cayó fingiendo haber sido golpeado.

Al principio, el El árbitro portugués Joao Pinheiro amonestó el volante albiceleste. Sin embargo, tras la intervención del NUESTRO que advirtió al árbitro que Paredes no había hecho contacto con Embolo, se cambió la decisión: la tarjeta mostrada al argentino fue anulada y el delantero suizo recibió una tarjeta amarilla que, al ser la segunda, le supuso la expulsión.

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Pinheiro aplicó la nueva regla de la “identidad equivocada”, según la cual el VAR interviene si el árbitro se equivoca respecto del destinatario de la tarjeta amarilla, pero no autoriza a revisar la decisión. naturaleza de la infracción o cambiar el original interpretación de la obra en ese tipo de situaciones.

Por este motivo, según IFAB, el problema radica en el alcance dado a la revisión. A través de la Circular N° 34 emitida este martes en su cuenta oficial X, la organización explicó:

“Una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla sólo podrá ser revisada para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; el delito en sí no se puede revisar/cambiar“, afirma.

En otras palabras, el árbitro debería haberle amonestado a Paredes, pero no cambió la carga a Embolo.

El árbitro asistente de vídeo sólo puede intervenir en situaciones específicas como tarjetas rojas directas, goles o penales, pero no en una segunda tarjeta amarilla por simulación. Embolo, que ya tenía tarjeta amarilla, fue expulsado después de que Pinheiro lo confirmara con el VAR, algo que no debería haber sucedido.

La decisión tuvo un impacto directo en el transcurso del partido: Suiza quedó reducido a diez hombres durante el tramo final y Argentina Al final se impuso por 3-1 en la prórroga.