Noticias de Alemania: BMW recortará hasta 8.000 puestos de trabajo

Saltar la siguiente sección El portero Manuel Neuer dice que su retirada es “muy probable”

29/07/2026 29 de julio de 2026

Manuel Neuer salió del retiro para jugar el Mundial 2026 Imagen: Annegret Hilse/REUTERS

El portero del Bayern de Múnich, Manuel Neuer, dijo que era “muy probable” que se retirara al final de la próxima temporada.

Neuer, que tiene 40 años y también capitán del Bayern, ha tenido una carrera exitosa, ganando 13 títulos de Bundesliga y dos Ligas de Campeones con el equipo.

Además, como portero de la selección alemana, formó parte del plantel ganador del Mundial de Brasil 2014.

Neuer se retiró del fútbol internacional después de la Eurocopa de 2024, para luego salir temporalmente de su retiro para el Mundial de 2026, una decisión que no estuvo exenta de polémica.

En declaraciones a los periodistas durante el campo de entrenamiento en el sur de Baviera, expresó su esperanza de que la próxima temporada del Bayern ayude a superar la frustración por la mala actuación de Alemania en la Copa del Mundo, que terminó con una derrota en dieciseisavos de final ante Paraguay.

Neuer también le dio crédito al equipo y a la estructura del Bayern por quedarse.

“Quizás en el 85% de los casos lo habría dejado”, afirmó Neuer.

“Pero con este equipo, el cuerpo técnico y el cuerpo técnico es simplemente muy divertido. Siempre tenemos la oportunidad de competir por todos los títulos y este equipo está al más alto nivel”.