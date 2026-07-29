Noticias de Alemania: BMW recortará hasta 8.000 puestos de trabajo

29 de julio de 2026
El portero Manuel Neuer dice que su retirada es “muy probable”
El portero del Bayern de Múnich, Manuel Neuer, dijo que era “muy probable” que se retirara al final de la próxima temporada.
Neuer, que tiene 40 años y también capitán del Bayern, ha tenido una carrera exitosa, ganando 13 títulos de Bundesliga y dos Ligas de Campeones con el equipo.
Además, como portero de la selección alemana, formó parte del plantel ganador del Mundial de Brasil 2014.
Neuer se retiró del fútbol internacional después de la Eurocopa de 2024, para luego salir temporalmente de su retiro para el Mundial de 2026, una decisión que no estuvo exenta de polémica.
En declaraciones a los periodistas durante el campo de entrenamiento en el sur de Baviera, expresó su esperanza de que la próxima temporada del Bayern ayude a superar la frustración por la mala actuación de Alemania en la Copa del Mundo, que terminó con una derrota en dieciseisavos de final ante Paraguay.
Neuer también le dio crédito al equipo y a la estructura del Bayern por quedarse.
“Quizás en el 85% de los casos lo habría dejado”, afirmó Neuer.
“Pero con este equipo, el cuerpo técnico y el cuerpo técnico es simplemente muy divertido. Siempre tenemos la oportunidad de competir por todos los títulos y este equipo está al más alto nivel”.
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Publicado el 29 de julio de 2026última actualización 29 de julio de 2026
Alemania reorganiza el Gabinete tras la dimisión de Spahn
El gobierno de Alemania ha avanzado con una reorganización del gabinete provocada por la renuncia del líder del grupo parlamentario conservador Jens Spahn.
El presidente Frank-Walter Steinmeier nombró formalmente el miércoles a Nina Warken jefa de la Cancillería Federal, a Carsten Linnemann como ministro de Sanidad y a Steffen Bilger como ministro de Transportes.
Los tres políticos recibieron sus certificados de nombramiento en una ceremonia celebrada en Berlín.
Thorsten Frei, a quien Warken reemplaza en la Cancillería, será elegido más tarde el miércoles como líder del bloque parlamentario conservador del canciller Friedrich Merz.
La reorganización se produce mientras el gobierno de Merz lucha en las encuestas de opinión antes de tres elecciones estatales muy seguidas en septiembre, donde se espera que la extrema derecha Alternativa para Alemania obtenga avances significativos.
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29 de julio de 2026
El gigante automovilístico BMW recortará hasta 8.000 puestos de trabajo
BMW pretende recortar hasta 8.000 para finales de 2027, según fuentes de la compañía. El fabricante de automóviles alemán dijo que la reducción se centraría principalmente en los empleos de oficina, mientras que los trabajadores de la línea de producción se salvarían de los recortes.
El fabricante de automóviles con sede en Múnich espera lograr los recortes mediante la rotación natural de personal y un plan de despido voluntario. Este último estaría dirigido a todos los empleados en Alemania que no participan directamente en la producción, que podrían optar por aceptar paquetes de indemnización en un período comprendido entre octubre de 2026 y finales de 2027.
Actualmente, la empresa emplea a 84.000 personas en Alemania y aproximadamente 154.000 en todo el mundo.
BMW es la última compañía automovilística alemana en anunciar recortes de empleos, tras medidas similares de las marcas rivales Volkswagen, Mercedes y Audi, propiedad de Volkswagen.
La prestigiosa industria automovilística alemana está pasando apuros en medio de una dura competencia de los fabricantes de automóviles chinos, los aranceles estadounidenses y los márgenes de beneficio más estrechos de los coches eléctricos.
BMW fue considerado durante mucho tiempo uno de los actores más resistentes del sector. Los recortes previstos se producen después de que la empresa advirtiera el mes pasado que sus ventas en China estaban cayendo bruscamente.
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29 de julio de 2026
Se espera que los legisladores respalden las elecciones de Merz para nuevos ministros de gobierno
Después de que el líder del grupo parlamentario conservador, Jens Spahn, dimitiera por un escándalo de subrogación. El canciller Friedrich Merz anunció una serie de cambios de alto nivel en el gobierno alemán.
El miércoles, los miembros del bloque conservador se reunirán en una sesión especial donde se espera que aprueben las elecciones de Merz, incluida la elección de Thorsten Frei como reemplazo de Spahn como nuevo jefe de la facción parlamentaria conservadora.
Más tarde ese mismo día, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, nombrará una serie de nuevos ministros. Nina Warken asumirá el cargo de nueva jefa de gabinete de la cancillería, mientras que Carsten Linneman se convertirá en ministro de Salud y Steffen Bilger asumirá el cargo de ministro de Transportes.
Merz ha enfrentado una importante reacción en su propio partido por reemplazar al Ministro de Transporte Patrick Schnieder, quien proviene de Renania Palatinado, mientras otros conservadores del estado occidental de Alemania protestaron por la medida.
Según la constitución alemana, los ministros entrantes deben prestar juramento oficial ante el parlamento, el Bundestag. Sin embargo, dado que el Bundestag se encuentra actualmente en su receso de verano, se espera que la juramentación no se lleve a cabo hasta que los legisladores regresen el 9 de septiembre.
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29 de julio de 2026
¡Bienvenidos a nuestra cobertura!
Las temperaturas vuelven a subir en Bonn: el equipo de noticias online de DW le desea un buen saludo Buen día y le damos la bienvenida a nuestro último blog de noticias sobre Alemania.
BMW ha dicho que tiene la intención de eliminar 8.000 puestos de trabajo, uniéndose a una lista cada vez mayor de importantes fabricantes de automóviles alemanes que están llevando a cabo reducciones significativas de su fuerza laboral.
Mientras tanto, se espera que el presidente Frank-Walter Steinmeier nombre a los nuevos ministros del gobierno después de que los legisladores de la coalición gobernante confirmen a los candidatos elegidos por el canciller Friedrich Merz.
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