Sofía Terceros Arce se une a la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2026 mientras su carrera teatral y cinematográfica continúa floreciendo

En una industria donde la versatilidad se ha vuelto cada vez más esencial, pocos artistas se mueven tan fluidamente entre el teatro íntimo, el cine independiente y las producciones en vivo a gran escala como Sofía Terceros Arce. Durante el año pasado, la actriz multidisciplinaria continuó construyendo un cuerpo de trabajo que refleja tanto una gama artística como un compromiso con proyectos que atraen a audiencias de diferentes idiomas, culturas y formatos de actuación.

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Su reciente temporada la ha llevado desde los escenarios de Nueva York hasta uno de los eventos deportivos internacionales más visibles del mundo, subrayando una carrera definida por diversas experiencias artísticas en lugar de un solo medio.

Entre los hitos más destacados de la temporada estuvo su participación en el Ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025celebrado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Seleccionados a través de un proceso de audiciones altamente competitivo, Terceros Arce se unió al elenco de la producción de gran escala creada por Estudio Balich Wonderla compañía internacionalmente aclamada detrás de las ceremonias de algunos de los eventos deportivos más famosos del mundo.

Actuando ante una audiencia de más de 68.000 espectadoresinterpretó uno de los símbolos visuales centrales de la ceremonia, apareciendo como Libertad durante una producción que también rindió homenaje a la próxima 250 aniversario de los Estados Unidos. La ceremonia contó con actuaciones del grupo ganador del premio Grammy. Las raícesestrella de Broadway Idina Menzelquien interpretó el Himno Nacional, y el Coro de niños de Filadelfiaque reúne música, coreografía e imaginería teatral en una celebración televisada a nivel mundial.

Si bien la ceremonia de la FIFA mostró su trabajo a escala monumental, Terceros Arce se ha mantenido igualmente comprometido con el teatro basado en personajes.

A principios de este año, apareció en La LoterÃ­apresentado por Compañía de teatro Open Hydrantdonde ella retrató La Muerteuno de los personajes principales de la producción. Presentada tanto en inglés como en español, la obra exploró las experiencias de una familia de inmigrantes mexicanos a través de una historia en la que un juego querido se convierte a la vez en una fuente de esperanza y una reflexión sobre la resiliencia. Como figura simbólica que guiaba el viaje emocional de la familia, Terceros Arce ocupó un papel central en una producción que equilibraba el realismo mágico con temas sociales contemporáneos.

Su trabajo bilingüe fue seguido por Historia ABproducido por Compañía de Teatro ET Alia en la unión de toneleros. La innovadora producción invitó al público a influir en la dirección de la narrativa en tiempo real, lo que requirió que los artistas navegaran por múltiples resultados posibles durante cada actuación. Terceros Arce, que actuó como narrador y guía dramático, se convirtió en el hilo conductor de la producción, guiando al público a través de su estructura en evolución y al mismo tiempo dando forma al ritmo de la historia.

Ella también apareció en Incertidumbreparte de Serie de obras cortas, volumen 3 en Advertencia Nueva York. A través de una serie de monólogos interconectados que exploran el amor, la vulnerabilidad y las relaciones contemporáneas, la producción llegó al público tanto en persona como a través de transmisión en vivo, lo que refleja la creciente intersección entre el teatro en vivo y la accesibilidad digital.

Más allá de los escenarios, Terceros Arce ha seguido ampliando su trabajo en el cine.

Recientemente completó la fotografía principal de la película independiente. El semental de jadeen el que ella retrata connieel personaje central de la película. Actualmente en posproducción y se espera que comience su exhibición en el festival una vez finalizada, la película explora cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, la identidad humana y el valor duradero de la empatía a través de una narrativa dramática contemporánea. El papel representa otro paso significativo en la creciente carrera cinematográfica de Terceros Arce mientras continúa moviéndose entre la narración teatral y cinematográfica.

Antes de establecerse profesionalmente en Nueva York, Terceros Arce pasó una década viviendo en Europa, una experiencia que continúa informando su perspectiva artística. La exposición a diferentes culturas, idiomas y comunidades ha dado forma a un enfoque para el desarrollo del carácter basado en la observación, la empatía y la apreciación de la complejidad de la experiencia humana. Esas influencias continúan resonando a lo largo de presentaciones que se mueven cómodamente entre el teatro bilingüe, el cine y producciones en vivo televisadas internacionalmente.

En lugar de concentrarse en una sola disciplina artística, Terceros Arce ha construido una carrera a través de proyectos que exigen diferentes lenguajes escénicos. Ya sea retratando la figura simbólica de la Libertad ante decenas de miles de espectadores, aportando profundidad emocional al teatro bilingüe, guiando al público a través de narraciones experimentales o desempeñando el papel central de un largometraje independiente, ha demostrado una capacidad constante para adaptarse a producciones de diferentes escalas y estilos.

A medida que la interpretación contemporánea continúa evolucionando en el escenario, la pantalla y el espectáculo en vivo, el trabajo reciente de Terceros Arce refleja a un artista cuya carrera continúa expandiéndose a través de una cuidadosa selección de proyectos, una experiencia intercultural y un compromiso con una narración significativa. Su creciente presencia en teatro, cine y eventos transmitidos internacionalmente ilustra la amplitud de una carrera profesional que continúa desarrollándose en múltiples sectores de las artes escénicas.

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