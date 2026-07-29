PETA lleva la decisión sobre los peces dorados argentinos a un cartel publicitario en Times Square – vegconomist

PETA ha instalado un cartel en 1530 Broadway en Times Square de Nueva York basándose en una decisión judicial de Buenos Aires que reconoció a dos peces de colores como seres sintientes con derechos legales. En la pantalla se lee “¡Tribunal argentino dictamina que los peces tienen derechos!” No los coma, utilizando el fallo para presionar a los consumidores hacia productos del mar de origen vegetal.

El fallo detrás de la cartelera

El caso concluyó a principios de este mes. Dos peces de colores, llamados Fede y Magui, estaban guardados en un tanque de vidrio fijado al exterior de un restaurante de sushi en Buenos Aires, expuestos a la luz solar directa, al ruido de la calle y a los repetidos golpes de los transeúntes. El grupo defensor de los animales Jaulas Vacías, también conocido como Jaulas Vacías, presentó una denuncia argumentando que las condiciones violaban la Ley 14.346 de Argentina, que penaliza la crueldad animal. El tribunal ordenó la retirada de los peces y los declaró “sujetos de derecho”, un estatus que reclasifica a los animales de propiedad a seres que pueden ser tratados como víctimas en casos de abuso. Fede y Magui fueron trasladados a un acuario de aproximadamente 660 galones bajo el cuidado de un especialista acuático.

Según un informe de CNN, el fallo se considera uno de los primeros en Argentina en reconocer a los peces específicamente como seres sensibles que merecen protección legal, siguiendo precedentes anteriores que involucran a primates y otros animales más grandes. El abogado de Jaulas Vacías, Matías Trufero, dijo que la reclasificación permite que los animales en casos de maltrato puedan ser considerados víctimas y no objetos.

Imagen: Shuvrodeep Dutta en Unsplash

De una decisión judicial a un mensaje dietético

PETA está utilizando ese replanteamiento legal para avanzar en su posición más amplia sobre el consumo de pescado. La presidenta de PETA, Tracy Reiman, declaró: “Los peces son seres pensantes y sensibles que muestran afecto, son ingeniosos y tienen personalidades únicas, y el fallo de la corte argentina debería inspirar a todos a ver a los peces como realmente son”. PETA anima a todos a reconocer que el pescado es como nosotros en aspectos importantes, a mantenerlo fuera de nuestros platos y a elegir en su lugar deliciosos mariscos veganos”.

La ubicación en Times Square sigue un patrón en el que PETA utiliza publicidad de alto tráfico para adjuntar eventos noticiosos únicos a mensajes dietéticos. La organización ha dirigido a las personas interesadas en cambiar a su guía de productos del mar veganos y a sus materiales iniciales.

“PETA anima a todos a reconocer que el pescado es como nosotros en aspectos importantes, a mantenerlo fuera de nuestros platos y a elegir en su lugar deliciosos mariscos veganos”, dijo Reiman.