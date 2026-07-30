Trump apela el veredicto civil de E Jean Carroll por 83,3 millones de dólares ante la Corte Suprema de EE.UU.

Los abogados personales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están apelando ante la Corte Suprema para que rechace una multa por difamación de 83,3 millones de dólares que un jurado concedió al escritor E. Jean Carroll.

Por otra parte, representantes del Departamento de Justicia presentaron una petición similar esta semana, buscando el mismo objetivo final.

Historias recomendadas lista de 3 elementosfin de la lista

Ambos han argumentado que las declaraciones de Trump contra Carroll, quien afirma que el líder republicano la agredió sexualmente en los grandes almacenes Bergdorf Goodman, caen dentro de los límites de la inmunidad de su oficina.

“Sin la intervención de este Tribunal, el presidente en funciones se enfrenta a casi cien millones de dólares de responsabilidad personal por conducta que estaba dentro del alcance de su cargo federal”, escribieron los abogados federales en sus presentaciones.

Señalaron la Ley Westfall, que protege a los empleados federales de ciertas demandas civiles cuando un presunto daño se “comete dentro del ámbito de su empleo”.

Mientras tanto, los abogados personales de Trump sugirieron que los comentarios del presidente sobre Carroll podrían caer bajo el precedente sentado en el caso de la Corte Suprema de 2024 Trump contra Estados Unidos.

Ese fallo amplió el concepto de inmunidad presidencial.

Anteriormente, los presidentes disfrutaban de inmunidad procesal por cualquier acción que estuviera dentro de su autoridad constitucional. Pero después del caso de 2024, la “presunta inmunidad” se amplió a cualquier cosa que pudiera considerarse un “acto oficial” de la presidencia, término que quedó en gran medida sin definir.

El precedente, sin embargo, sólo se aplica a la persecución penal. No incluye casos civiles, como el de Carroll.

Aún así, los abogados personales de Trump han tratado de ampliar el fallo de 2024 para incluir procedimientos civiles. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Manhattan rechazó ese enfoque el 8 de septiembre del año pasado.

Al apelar ante la Corte Suprema, el equipo legal de Trump argumentó que sus declaraciones sobre Carroll fueron expresadas como parte de sus interacciones presidenciales con el público y los periodistas. Por lo tanto, constituyen un “acto oficial”, según los documentos judiciales de Trump.

Sus abogados también acusaron a los tribunales inferiores de eludir la cuestión de la inmunidad presidencial, que no se planteó en las primeras etapas del litigio.

“Este es el primer caso en la historia de nuestra nación en el que un tribunal ha impuesto responsabilidad por daños y perjuicios a un presidente por su conducta en el cargo”, dijo el equipo de Trump en sus documentos.

“Sin embargo, al confirmar la exorbitante sentencia por difamación de 83,3 millones de dólares aquí, el Segundo Circuito ni siquiera decidió si la inmunidad presidencial se aplica a las declaraciones supuestamente difamatorias del presidente Trump”.

Durante años, Trump ha luchado contra un par de demandas por difamación presentadas por Carroll. La primera se presentó en 2019, después de que Carroll dijera que había dañado su reputación al afirmar que ella mintió sobre la presunta agresión para beneficio personal.

La segunda llegó en 2022, después de que Trump renovara su acusación de que Carroll había mentido.

En una publicación en las redes sociales ese año, Trump calificó su caso de “falso”, una “estafa completa” y una “estafa completa”. Añadió que tenía que defender su reputación de “mentirosos, tramposos y hackers”.

Trump ya no era presidente en ese momento, después de haber perdido su primer intento de reelección ante el demócrata Joe Biden en 2020. Desde entonces, ha organizado una exitosa campaña de reelección en la carrera presidencial de 2024.

El segundo caso de difamación se resolvió primero. En 2023, un jurado otorgó a Carroll 5 millones de dólares y consideró que Trump era responsable tanto de abuso sexual como de difamación, aunque no de violación, como alegó Carroll.

Mientras tanto, el juicio civil de 2019 llegó a un veredicto en enero de 2024. En ese caso, un jurado otorgó 83,3 millones de dólares, gran parte de los cuales procedieron en forma de daños punitivos, declarando a Trump responsable de abuso sexual y daño a la reputación de Carroll.

Carroll, ex columnista de la revista Elle, hizo públicas por primera vez sus acusaciones sobre el comportamiento de Trump en un libro de 2019 titulado ¿Para qué necesitamos a los hombres? Una propuesta modesta.

Ella contó que el líder republicano la arrinconó en el camerino de unos grandes almacenes en 1996, le bajó las medias y la violó. Trump ha negado sus acusaciones y ha dicho: “Esta mujer no es mi tipo”.

En los años transcurridos desde las decisiones de los dos jurados, los abogados de Carroll han acusado a la parte de Trump de intentar evitar pagar los veredictos.

En junio, la Corte Suprema se negó a escuchar la apelación de Trump contra la indemnización inicial del jurado de 5 millones de dólares, que había aumentado a casi 5,8 millones de dólares debido a los intereses acumulados. Posteriormente, un juez federal ordenó que el pago se desembolsara este mes.

No está claro si la Corte Suprema aceptará la apelación de Trump del veredicto por difamación de 83,3 millones de dólares.