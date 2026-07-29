El partido amistoso en el que Argentina derrotó 2-1 a Ecuador en Buenos Aires, Argentina, como parte de la preparación de las selecciones sub-17 de ambos países, pasará a la historia de la Albiceleste selección nacional debido al debut del haitiano Stephen Ramos.

“Kiki“, como se hace llamar el delantero, Llegó al país a los nueve meses después de ser adoptado. por una pareja argentina tras la devastadora Terremoto que azotó Haití en 2010..

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Ramos nació en el país caribeño el 3 de abril de 2009. y fue sobreviviente de un terremoto que dejó una asombrosa 316.000 personas muertas según cifras oficiales proporcionadas el 12 de enero de 2011, un año después de la tragedia del entonces primer ministro Jean-Max Bellerive.

Ramos, que llegó a Argentina tras sobrevivir a uno de los terremotos más destructivos jamás grabado, está disfrutando de una buena etapa en las categorías inferiores de Subir a Sarsfieldque llamó la atención de Diego Placenteel ex internacional argentino que está a cargo de la selección nacional sub-17.

Estos amistosos son parte del Preparación que hace la Selección Argentina de cara al Mundial 2026 en esta categoría, que se celebrará en Catar entre los meses de noviembre y diciembre. Argentina está en el Grupo C junto a Australia, Dinamarca y Mozambique.

kiki ramos comenzó a destacar en los torneos organizados por la AFA por su gran presencia físicasu enorme habilidad atlética que abruma a los defensores, y su facilidad para encontrar el fondo de la red con regularidad. Esas cualidades fueron las que llamó la atención de los ojeadores de la Selección Argentinay tiene todos los atributos para convertirse en uno de los grandes perspectivas argentinas.

Ramos podría convertirse en el primer extranjero sin raíces argentinas en jugar un partido oficial con la Selección Argentinasi es convocado para el Mundial de Qatar 2026, desde 1973cuando el paraguayo Heriberto Correa se nacionalizó argentino para vestir la camiseta albiceleste.

La gran peculiaridad entre Ramos and Correa es que, además de los 53 años que transcurrieron, ambos jugadores llegaron a la selección vistiendo la Subir a Sarsfield jersey.