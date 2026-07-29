Mauro Icardi descarta regresar a Argentina mientras su agente sopesa las opciones de transferencia – Türkiye Today

Se ve a Mauro Icardi comenzando el partido en el banquillo del RAMS Park en Estambul, Türkiye, el 26 de abril de 2026. (Foto AA)

METROAuro Icardi no está interesado en regresar a Argentina después de dejar el Galatasaray de la Super Lig turca, según su agente Elio Pino, quien dijo que el delantero podría decidir su próximo destino en cualquier momento.

El delantero argentino de 33 años se convirtió en agente libre después de que expirara su contrato con el Galatasaray, poniendo fin a su etapa de cuatro temporadas en Türkiye. Aunque varios clubes han sido vinculados con él, aún no se ha confirmado su próximo paso.

Mauro Icardi celebra el gol durante un partido entre Galatasaray e Ikas Eyupspor en RAMS Park en Estambul, Türkiye, el 13 de febrero de 2026. (Foto AA)

Agente cierra reclamos de River Plate

Pino restó importancia a los informes que relacionan a Icardi con River Plate, uno de los principales clubes de fútbol de Argentina, y confirmó que no se habían llevado a cabo conversaciones.

“No hemos hablado con nadie. Mauro no está interesado en jugar en Argentina”, dijo Pino.

Sus comentarios descartan efectivamente un regreso inmediato al país de origen de Icardi mientras el delantero considera oportunidades en otros lugares.

Mauro Icardi (9) de Galatasaray celebra tras marcar un gol durante el partido de fútbol de la semana 17 de la Super Lig turca entre Galatasaray y Kasimpasa en RAMS Park en Estambul, Türkiye, el 21 de diciembre de 2025. (Foto AA)

Quedan varias opciones disponibles

El Como italiano también se perfila como posible destino, aunque Pino no confirmó negociaciones con el conjunto de la Serie A.

Dijo que los representantes de Icardi estaban sopesando varias posibilidades y pronto podrían tomar una decisión final.

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“Estamos evaluando la mejor opción. Hay varias posibilidades que tenemos que revisar. Podríamos tomar una decisión en cualquier momento”, afirmó.

Icardi deja el Galatasaray después de registrar 77 goles y 25 asistencias en 134 apariciones en cuatro temporadas.