FIFA castiga a Argentina con cargos por riña y pancarta ‘Malvinas’

La FIFA presentó cargos disciplinarios contra dos jugadores argentinos por golpear a oponentes de España momentos después de la final de la Copa del Mundo y acusó a la federación argentina de fútbol por jugadores que mostraron una pancarta política sobre las Islas Malvinas después de vencer a Inglaterra en las semifinales.

Una lista de casos disciplinarios que la FIFA ha abierto contra Argentina también incluye “cánticos y gestos discriminatorios” por parte de los aficionados, presunta agresión por parte de un asistente técnico después de la final y “lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en relación con varios partidos” del Mundial.

El mediocampista argentino Leandro Paredes enfrenta tres cargos de agresión por los enfrentamientos posteriores a la victoria de España por 1-0 el 19 de julio, el defensa Nahuel Molina enfrenta dos cargos y el entrenador Roberto Ayala uno.

Molina y Thiago Almada también están acusados ​​de conducta antideportiva. La misma acusación se ha hecho contra el jugador español Gavi.

Los jugadores argentinos portaron una pancarta con el lema “Las Malvinas son Argentinas”, luego de vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales.

Reino Unido insta a actuar sobre bandera de las Malvinas El gobierno británico insta a la FIFA a investigar después de que jugadores argentinos levantaran una pancarta que declaraba que las Islas Malvinas eran argentinas.

Argentina se refiere a las Islas Malvinas como Islas Malvinas. Las islas fueron invadidas en 1982 bajo órdenes de la entonces dictadura militar de Argentina, lo que desencadenó una guerra de 10 semanas ganada por Gran Bretaña.

Funcionarios del gobierno británico instaron a la FIFA a investigar la exhibición de la pancarta, y el organismo del fútbol dijo el miércoles que el cargo formal era “utilizar un evento deportivo para manifestaciones de naturaleza no deportiva”.

La FIFA dijo que todas las personas acusadas “han tenido ahora la oportunidad de presentar su posición, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una decisión a su debido tiempo”.

AP