La FIFA anuncia un procedimiento disciplinario tras la pelea del Mundial

La FIFA ha anunciado un procedimiento disciplinario contra la Asociación de Fútbol Argentino, tres jugadores argentinos y un funcionario argentino y un jugador español después de que España y Argentina compartieran un intercambio físico después de la final de la Copa del Mundo a principios de este mes, según la FIFA.

La organización internacional de fútbol y organizadores de la Copa del Mundo compartieron la actualización el miércoles en un comunicado publicado en su sitio web.

Leandro Paredes de Argentina y Eric García de España tienen palabras después de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey, el 19 de julio de 2026. Al Bello/Getty Images

La FIFA enumeró una serie de posibles infracciones a las reglas que está investigando contra la Asociación de Fútbol Argentino a lo largo del torneo, incluidos “cánticos y gestos discriminatorios, saques de salida tardíos, incumplimiento de los protocolos de seguridad y del partido, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en relación con varios partidos de la selección representativa de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Antes de la final, después del partido de semifinal entre Inglaterra y Argentina, que finalmente ganó Argentina, se vio a jugadores argentinos sosteniendo una pancarta con un mensaje que decía que las Islas Malvinas pertenecían a Argentina, según The Athletic. Las Islas Malvinas son un territorio británico de ultramar.

La FIFA también introdujo procedimientos disciplinarios contra jugadores individuales de España y Argentina y un funcionario argentino, por posibles infracciones relacionadas con una pelea en el campo inmediatamente después de la final de la Copa del Mundo el 19 de julio.

España derrotó a Argentina 1-0 tras un emocionante gol en la prórroga del español Ferran Torres.

Después del partido, mientras España celebraba, se produjo una pelea cuando los jugadores de Argentina y España se vieron involucrados en un altercado físico en el campo.

En su comunicado del miércoles, la FIFA dijo que había iniciado un proceso contra los jugadores argentinos Nahuel Molina y Leandro Paredes y el funcionario argentino Roberto Ayala por posible agresión.

También se han abierto procedimientos contra los argentinos Molina y Thiago Almada y el español Pablo Martín Páez Gavira por “comportamiento antideportivo”.

La FIFA dijo que los encuestados en el proceso “ahora han tenido la oportunidad de presentar su posición, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una decisión a su debido tiempo”.

ABC News contactó a la Asociación Española de Fútbol y a la Asociación Argentina de Fútbol para solicitar comentarios.