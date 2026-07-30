Las hormigas argentinas han invadido islas desde Hawaii hasta las Desertas, donde los investigadores documentaron ataques a polluelos de aves marinas.

Las hormigas argentinas se extienden por Hawaii; su invasión ahora amenaza a los polluelos de aves marinas en las Islas Desertas. Créditos de las imágenes: Wikimedia Commons.

Una hormiga del tamaño de un grano de arroz está atrayendo la atención de los conservacionistas en algunas de las islas más frágiles del mundo. La hormiga argentina (Linepithema humile), introducida en muchas regiones a través de la actividad humana, se ha extendido mucho más allá de su área de distribución nativa durante el último siglo. Los investigadores han documentado el insecto invasor que ataca a los polluelos de aves marinas recién nacidos en Hawaii y las Islas Desertas de Portugal, destacando cómo incluso los pequeños invasores pueden plantear desafíos inesperados para la conservación de la vida silvestre.Un autoestopista que conquistó islasOriginaria de América del Sur, la hormiga argentina (Linepithema humile) se extendió mucho más allá de su área de distribución nativa a través del movimiento global de plantas, suelo y carga. Según una reseña publicada en Biodiversity and Conservation, la especie estableció poblaciones en varios continentes y numerosas islas oceánicas durante el siglo XX, incluidos Hawaii y el archipiélago de Madeira en Portugal. Desde entonces ha llegado a partes de las Islas Desertas, donde los investigadores han documentado sus interacciones con aves marinas reproductoras.A diferencia de muchas especies de hormigas nativas, las hormigas argentinas viven en enormes colonias llamadas “supercolonias”, donde las obreras de diferentes colonias colaboran y no compiten entre sí. Esta capacidad les ayuda a prosperar, dominando las fuentes de alimento y apoderándose de las especies de hormigas nativas. El éxito los ha convertido en una de las peores especies exóticas invasoras del mundo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Si bien las investigaciones sobre su impacto en los insectos y otros invertebrados están bien documentadas, en los últimos años se ha reconocido cada vez más su influencia en las aves. Las aves marinas que excavan en el suelo son especialmente vulnerables, ya que los polluelos no pueden escapar de las hormigas que invaden sus nidos.Cuando pequeños insectos atacan a los polluelos de aves marinasSegún una revisión publicada en Biological Invasions, las hormigas invasoras se han convertido en una preocupación creciente en las colonias de aves marinas en las islas oceánicas porque pueden atacar huevos, polluelos e incluso adultos en incubación. La revisión cita evidencia de Hawaii que muestra que las hormigas invasoras dañaron a los polluelos de pardela de cola de cuña y, en algunas colonias, redujeron la condición y la supervivencia de los polluelos. También señala que las reducciones experimentales en las poblaciones de hormigas se asociaron con menos ataques de hormigas y lesiones a los polluelos, lo que indica que las hormigas invasoras pueden afectar directamente a las colonias reproductoras, aunque la magnitud de estos impactos varía según las condiciones locales y las especies involucradas.Según un estudio publicado en el Journal for Nature Conservation, las Islas Desertas de Portugal, un sitio de reproducción de importancia internacional para varias especies de aves marinas, incluido el petrel de Bulwer, han experimentado ataques de hormigas argentinas invasoras (Linepithema humile) a los polluelos recién nacidos. Para evaluar el impacto más amplio, los investigadores monitorearon 294 nidos de petrel de Bulwer durante tres temporadas de reproducción. Confirmaron dos casos de depredación por hormigas, pero no encontraron una relación significativa entre la abundancia local de hormigas argentinas y el éxito reproductivo general de la especie. Los investigadores concluyeron que, en las condiciones observadas, las hormigas argentinas no fueron un factor importante del fracaso reproductivo, aunque señalaron que los cambios en la abundancia de hormigas o las condiciones ambientales podrían alterar sus impactos en el futuro.Los hallazgos sugieren que los eventos de depredación aislados, aunque a veces fatales para los polluelos individuales, no necesariamente resultan en reducciones mensurables en el éxito reproductivo a nivel de colonia. También destacan que los impactos ecológicos de las hormigas invasoras pueden variar según las condiciones locales y las especies involucradas.

Erradicar las hormigas invasoras no es una tarea fácil. Las colonias de hormigas invasoras se expanden mediante la gemación, en la que grupos de hormigas, incluidas las reinas, forman nuevas colonias cerca. Créditos de las imágenes: Wikimedia Commons.

Un desafío creciente para la conservación de las islasLas especies exóticas a menudo invaden los ecosistemas insulares con mayor facilidad porque los organismos nativos evolucionaron sin muchos depredadores ni competidores. Incluso pequeños cambios en el número de depredadores pueden tener consecuencias para las especies de aves en peligro de extinción. Erradicar las hormigas invasoras no es una tarea fácil. Las colonias de hormigas invasoras se expanden mediante la gemación, en la que grupos de hormigas, incluidas las reinas, forman nuevas colonias cerca. Aunque los insecticidas pueden ayudar a reducir las poblaciones, la erradicación completa generalmente sólo es posible en islas pequeñas o al comienzo de una invasión.Los programas de conservación combinan cada vez más el cebo dirigido con un seguimiento a largo plazo para evitar que las hormigas lleguen a colonias de reproducción sensibles. También se consideran esenciales medidas de bioseguridad que reduzcan el transporte accidental de hormigas en cargamentos, plantas de vivero y materiales de construcción, particularmente en islas que permanecen libres de poblaciones invasoras.Las hormigas invasoras plantean diferentes tipos de riesgos para la vida silvestre nativa de Hawaii y las Islas Desertas. En algunos casos, las hormigas invasoras se han asociado con bajas tasas de supervivencia y lesiones a los polluelos. Mientras tanto, en otros casos, se ha observado que hormigas invasoras atacan a polluelos individuales sin ningún efecto observable en el éxito reproductivo de la colonia en general. Por tanto, estos hallazgos confirman un mensaje más amplio sobre la necesidad de un seguimiento a largo plazo cuando se intenta comprender los efectos de las especies invasoras. Dado que el aumento del comercio y el cambio climático seguirán propagando especies no nativas, proteger los ecosistemas insulares puede requerir la detección temprana de nuevas invasiones para evitar que se establezcan. Para las aves marinas que regresan al mismo sitio de anidación cada año, la detección temprana puede ser especialmente importante.