Comportamiento reproductivo inédito en Mar del Plata: cuarto apareamiento consecutivo de ballena franca austral en la costa – Noticias Ambientales

Por cuarto año consecutivo, un Apareamiento de la ballena franca austral Se registró en la costa de Mar del Plata. El hecho ocurrió el lunes 27 de julio de 2026 en la zona de Acantilados y fue documentado mediante dron por el cineasta Santiago Castillo.

Este comportamiento reproductivo, detectado por primera vez en 2023, se repite cada temporada y confirma la importancia de Mar del Plata como escala en la ruta migratoria de la especie.

Monumento Natural Nacional

La ballena franca austral (Eubalaena australis) es declarado un Monumento Natural Nacionallo que implica la máxima protección jurídica.

Su crecimiento poblacional en las últimas décadas y su buen estado de conservación explican el aumento de avistamientos en el litoral bonaerense.

Ruta migratoria y paradas estratégicas

Las ballenas observadas desde Mar del Plata realizan “paradas” durante su migración hacia las colonias reproductoras de:

Santa Catarina (Brasil) .

. Península Valdés (Argentina).

Estas paradas permiten observar conductas de cortejo y apareamiento en zonas como Acantilados y Chapadmalal.

Temporada de avistamiento

Meses clave : Mayo a noviembre, con picos entre julio y septiembre.

: Mayo a noviembre, con picos entre julio y septiembre. Distancia : los ejemplares suelen nadar entre 400 y 1.200 metros de la costa, visibles desde la playa.

: los ejemplares suelen nadar entre 400 y 1.200 metros de la costa, visibles desde la playa. Zonas frecuentes :

: Playas del norte (Costa Azul, Camet). Central sectors (La Perla, Cabo Corrientes, Playa Varese). Zona Sur y Acantilados (donde se documentan apareamientos).



En 2025, 123 avistamientos se registraron, cifra inferior a los 146 de 2024 pero superior a los 90 de 2023. La tendencia muestra un crecimiento sostenido respecto a los registros históricos entre 1970 y 2019.

Avistamientos recientes

La temporada 2026 comenzó el 21 de abril, cuando el biólogo Ricardo Bastida observó tres ejemplares provenientes de Santa Cecilia. Coincidiendo con las vacaciones de invierno, se registraron avistamientos diarios de varios grupos en distintas zonas costeras.

En julio de 2025 se contabilizaron más de 30 avistamientos, y en agosto y septiembre, más de 20 cada mes. Estas cifras confirman que el invierno es la “temporada pico” para la observación.

Recomendaciones para el avistamiento

Avistamiento costero : Especialistas del IIMyC-CONICET promueven la observación desde la playa, evitando la navegación comercial para no molestar a los animales.

: Especialistas del IIMyC-CONICET promueven la observación desde la playa, evitando la navegación comercial para no molestar a los animales. Monitoreo comunitario : grupos locales y redes sociales actualizan los avistamientos en tiempo real, con registros de drones y biólogos de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

: grupos locales y redes sociales actualizan los avistamientos en tiempo real, con registros de drones y biólogos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Respeto ambiental: mantener la distancia, evitar el ruido y no arrojar objetos al mar.

La repetición anual de los apareamientos de la Ballena Franca Austral en Mar del Plata confirma la relevancia de la ciudad como punto estratégico en la ruta migratoria de la especie.

Este fenómeno, además de ser un atractivo turístico y científico, refuerza la necesidad de conservar los ecosistemas costeros y promover prácticas responsables de avistamiento.