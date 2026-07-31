Los Knicks se suben al carro de Blind Box con amuletos oficiales para la bolsa del campeonato de la NBA

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Rolling Stone puede recibir una comisión de afiliado.

Dos de los momentos más importantes de la cultura pop del año pasado chocan en un recuerdo coleccionable, con el lanzamiento de la serie FOOCOOS Blind Box Series de campeones de la NBA New York Knicks 2026.

Disponible ahora en el sitio de merchandising FOCO.com, el nuevo lanzamiento celebra la memorable victoria de los Knicks en la final de la NBA y al mismo tiempo ofrece la emoción de sacar un amuleto de bolso con temática deportiva al azar (un “FOOCOO”) de una caja misteriosa (a la Labubu). Hay seis mini peluches para coleccionar en total, cada uno de ellos sujeto a una correa de llavero.

RECOGERLOS TODOS Serie de cajas ciegas FOOCOOS de campeones de la NBA de los New York Knicks 2026 La colección de cajas ciegas de los Knicks presenta seis personajes de peluche FOOCOOS, cada uno con un logotipo, una camiseta o un guiño a los colores del equipo, con gráficos conmemorativos de los Campeones de la NBA de 2026. Cada caja contiene un personaje (envuelto en papel de aluminio metálico), de las variantes Fuzzy Overalls, Fuzzy Cow, Fuzzy Dinosaur, Fuzzy Duck, Fuzzy Unicorn y Fuzzy Mascot.

Los dijes del bolso de felpa miden aproximadamente 6,5 pulgadas de alto, mientras que la correa estilo mosquetón agrega otras 1,25 pulgadas. Esta serie de caja ciega de los Knicks es un lanzamiento con licencia oficial del equipo y FOCO, y se está vendiendo rápidamente en línea. FOCO dice que esta es la “Serie 1”, tal vez insinuando que podría estar en camino un segundo lanzamiento con amuletos de bolso adicionales para coleccionar.

“Desembale un poco de diversión para ganar campeonatos y agregue un coleccionable misterioso a su equipo para fanáticos”, se lee en una descripción del producto en línea, que llama a los mini juguetes de peluche el “coleccionable perfecto para mostrar su espíritu de equipo ganador de campeonatos”.

Los adornos para bolsos de los Knicks llegan inmediatamente después de una serie de otros productos del campeonato de la NBA lanzados en las últimas semanas, incluidas camisetas oficiales, muñecos de jugadores e incluso recuerdos autografiados.

Nueva York derrotó a los San Antonio Spurs en cinco juegos para ganar el título de la NBA de 2026 y reclamar el primer Trofeo de Campeonato Larry O’Brien del equipo desde 1973.

¿Quieres más opciones de caja ciega? El sitio FOCO también vende variaciones de cajas ciegas similares que presentan otros equipos de la NBA, WNBA, MLB y NFL. Vea el surtido completo aquí.