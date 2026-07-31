La Policía de La Plata obtiene por tercera vez consecutiva la acreditación nacional CALEA – The BayNet

LA PLATA, MD. — El Departamento de Policía de La Plata obtuvo una vez más la acreditación nacional de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), marcando la tercera vez consecutiva que el departamento recibe el prestigioso reconocimiento.

La acreditación se otorgó oficialmente el 25 de julio de 2026, luego de una evaluación y revisión exhaustivas por parte de la Junta de Comisionados de CALEA durante su conferencia en Omaha, Nebraska.

A menudo considerada como el estándar de oro en seguridad pública, la acreditación CALEA reconoce a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley que cumplen con rigurosos estándares nacionales en liderazgo, desarrollo de políticas, capacitación, operaciones, participación comunitaria y responsabilidad.

El jefe de policía Matthew Norris dijo que el logro representa mucho más que un certificado obtenido cada pocos años.

â€œLa acreditaciÃ³n CALEA no es simplemente un premio que se obtiene cada pocos aÃ±os; es una hoja de ruta operativa que guía todos los aspectos de nuestra organización”, dijo Norris. â€œRequiere el compromiso de cada miembro de nuestro Departamento, el apoyo de nuestra comunidad y la colaboraciÃ³n con nuestras partes interesadas. Mantener la acreditación garantiza que el Departamento de Policía de La Plata continúe operando según las mejores prácticas reconocidas a nivel nacional y al mismo tiempo brinde el más alto nivel de servicio, profesionalismo y responsabilidad a los ciudadanos a los que tenemos el privilegio de servir”.

Los funcionarios del departamento atribuyeron el logro a los esfuerzos colectivos de los oficiales juramentados, el personal profesional, la Gerente de Acreditación Jacquelyn DeSoto, el Mayor Michael Payne y cada empleado que contribuye a servir a la comunidad de La Plata.

El departamento también agradeció a los residentes, empresas locales, funcionarios electos y socios comunitarios por su confianza y apoyo continuos durante todo el proceso de acreditación.

El Departamento de Policía de La Plata dijo que sigue comprometido a brindar servicios policiales excepcionales mientras se esfuerza continuamente por alcanzar la excelencia y construir una comunidad más segura y fuerte.

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