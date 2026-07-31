Mastantuono quedó fuera de la plantilla del Real Madrid a medida que se acerca la cesión

La última bajada de plantillas de pretemporada del Real Madrid dio una sorpresa antes de Amistoso del sábado en Austria contra Fiorentina.

La lista de José Mourinho excluye notablemente a tres jugadores: Huijsenlidiar con molestias menores; Rüdigertodavía trabajando para recuperar su forma; y mediocampista argentino Mastantuono – cuya ausencia, dicen fuentes del club, es “obvia”. Se queda en Madrid mientras se acerca la salida de su cesión.

La verdad es simple: Mastantuono no tiene sitio en esta plantilla del Real Madrid ahora mismo. La temporada pasada ya fue una lucha. Abrió el año con minutos sólidos con Xabi Alonso, pero su papel se fue reduciendo constantemente. Al final de la campaña, sus cifras eran modestas… menos de 1.500 minutos jugados, solo tres goles, y una asistencia. Un retorno escaso para un jugador que le costó al club más de $65 millones después de llegar de Río de la Plata.

No hay lugar para Mastantuono

Y esta temporada se perfilaba como aún más dura. La agresiva reconstrucción de verano del Madrid ha traído a varios jugadores que bloquean directamente el camino de Mastantuono hacia minutos consistentes. Bernardo Silva por sí solo lo empuja más abajo en la plantilla de Mourinho. La inminente llegada de diomande lo sella: no hay lugar para él. Un préstamo no sólo es lógico: es necesario.

ðŸš¨ðŸ‡¦ðŸ‡· Franco Mastantuono, todavía se espera que salga cedido con la Fiorentina y la AS Roma interesados ​​en Italia. También hay más opciones en Francia y España. La preferencia del Real Madrid es la cesión europea antes que el regreso de River Plate. ðŸŽ¥ðŸ‡®ðŸ‡¹ https://t.co/o9e4Muq1k2 pic.twitter.com/Ugia8CD6e0 – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 30 de julio de 2026

El destino permanece en secreto, pero como COMO reportado previamente, Mastantuono tiene un gran interés en Italia. Fiorentina exploró un préstamo, y ambos romaníes y AC Milán he preguntado por él. En Inglaterra, FulhamEl entrenador ha informado al departamento deportivo de la pizarra que quiere al argentino en su plantilla.

Rumores de regreso a River Plate Apareció brevemente, pero tanto el jugador como el Real Madrid lo descartan. Mastantuono Necesita competición europea para seguir adaptándose al fútbol de primera categoría y cumplir con las expectativas que surgieron con su fichaje hace un año.

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