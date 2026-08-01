Más mujeres mueren en olas de calor, pero la biología “no es la causa principal”

Al observar las recientes olas de calor en Europa, a menudo se ha observado un patrón: parece que están muriendo más mujeres que hombres. Durante el entonces récord de verano de 2022 en Europa, un estudio encontró un 56% más de muertes relacionadas con el calor entre mujeres que entre hombres, basándose en datos de mortalidad de 35 países.

Alemania, que acaba de registrar su temporada de calor más mortífera desde 2016, con cerca de 9.800 muertes relacionadas con el calor a mediados de julio, según el Instituto Robert Koch, está viendo el mismo patrón nuevamente este año.

¿Las hormonas hacen que las olas de calor sean más peligrosas para las mujeres?

Parte de la cobertura reciente se ha apoyado en la lectura hormonal de que los cuerpos de las mujeres simplemente no están preparados para el calor. Sudan menos, tienen más grasa corporal y la progesterona eleva la temperatura central.

Pero los científicos que estudian el efecto del calor en el cuerpo humano dicen que eso es en gran medida incorrecto. “En general, los estudios suelen mostrar sólo un poco más de vulnerabilidad al calor en las mujeres que en los hombres”, afirma Alexandra Schneider.epidemiólogo ambiental y subdirector del Instituto de Epidemiología de Helmholtz Munich. “En realidad no es una señal muy fuerte”.

Las pequeñas diferencias que existen son reales: las mujeres tienen una menor tasa de sudoración, menos área de piel en relación con el tamaño corporal y una distribución de grasa que afecta la termorregulación. Las hormonas también desempeñan un papel, pero de manera desigual a lo largo de la vida.

Schneider señala un grupo en particular: las mujeres después de la menopausia, cuando aumenta el riesgo cardiovascular. Las mujeres mayores con enfermedades cardíacas existentes, dice, probablemente corren el mayor riesgo de todos.

Pero incluso en esos casos, no cree que la biología sea la causa principal de las muertes adicionales durante una ola de calor. “Las condiciones de vida, el entorno social en el que viven las mujeres, suponen probablemente un riesgo incluso mayor que las simples diferencias en el estado hormonal”.

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Una laguna en la investigación, no una diferencia biológica

Toby Mündel, profesor de kinesiología de la Universidad Brock en Canadá, que estudia entornos humanos extremos, dice que el impacto es “exagerado” cuando se le pregunta si existe una base biológica real para la afirmación de que las mujeres tienen más probabilidades de morir en olas de calor.

Los factores que más determinan cómo una persona afronta una ola de calor, dice Mündel, son la edad, el tamaño corporal, la condición física y la actividad habitual, y no el sexo biológico.

La sudoración es un ejemplo. Aunque las mujeres sudan menos, eso no las hace más vulnerables, porque lo compensan de otra manera. “Envían flujo sanguíneo a la piel, vasodilatación, mucho mejor que los hombres”, dice Mündel, lo que significa que sus vasos sanguíneos se ensanchan de manera más eficiente, moviendo el calor a la superficie por donde puede escapar.

El embarazo, que muchos suponen debe ser peligroso, es otro ejemplo. “A medida que una mujer avanza en el embarazo, en realidad mejora su manejo del calor”, dice Mündel. Traza una línea clara entre la fisiología y las circunstancias: hay buenas razones para no dejar que las mujeres embarazadas realicen trabajos pesados ​​al aire libre en condiciones de calor extremo. Pero sus cuerpos no son la razón.

¿Por qué los datos sugieren lo contrario?

En parte, el argumento de Mündel se basa en lo que se mide. Los estudios a menudo cuentan las admisiones hospitalarias y de emergencia, y las mujeres tienen muchas más probabilidades que los hombres de buscar ayuda médica. “Esto no es algo fisiológico”, afirma. “¿Están realmente luchando o simplemente han buscado ayuda antes?”

Debajo de todo esto se encuentra una brecha de investigación. “Tenemos aproximadamente cien veces más datos y pruebas sobre los hombres. Tenemos casi cero sobre las mujeres”, afirma Mündel. “Es como comparar perros y gatos”.

Las cifras de Alemania apuntan en la misma dirección. El Instituto Robert Koch atribuye el mayor número de muertes femeninas al hecho de que las mujeres representan una mayor proporción en los grupos de mayor edad. Sus estimaciones también desglosan las muertes por cada 100.000 personas y, según esa medida, el panorama cambia.

Este verano, en todos los grupos de mayor edad, la tasa de mortalidad masculina es más alta que la femenina. En otras palabras, más mujeres mueren en olas de calor sólo porque hay más mujeres muy ancianas vivas.

En el abrasador Taipei, los lugareños buscan formas de sobrevivir al calor urbano Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

El riesgo real es la exposición para las mujeres, no la biología.

Si la brecha no es fisiológica, ¿de dónde viene?

Laurie Parsons, investigadora de Royal Holloway, Universidad de Londres, estudia cómo el estrés por calor se propaga a través de la economía global en la construcción, las fábricas de ropa, la agricultura, la conducción y la venta ambulante.

En general, afirma, las mujeres pasan entre un 30% y un 50% más de su tiempo de trabajo por encima de los umbrales de estrés por calor que los hombres. En la construcción, al comparar hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo, la cifra se eleva a alrededor del 50%.

Las razones, afirma, son estructurales. Las mujeres suelen usar más ropa para el mismo trabajo. Los hombres se sienten más seguros al pedir descansos. Y cuando el trabajo de los hombres es visiblemente extenuante, se reconoce como un riesgo de calor y se recompensa con descanso. Pero el trabajo de las mujeres es más estable, menos castigador y no obtiene ese alivio.

Parsons lo compara con la diferencia entre un accidente aéreo y la exposición al asbesto: una es una catástrofe repentina y visible, la otra un daño lento y constante que es fácil pasar por alto. “El estrés por calor en los hombres tiende a ser un riesgo mayor, en el que se producen momentos relativamente visibles de malestar físico que se pueden controlar”, dice. “El estrés por calor femenino está constantemente presente, pero es mucho menos visible, porque no tiene los mismos picos obvios durante la jornada laboral”.

Largas jornadas de trabajo, descansos limitados y exposición repetida al calor: las mujeres suelen afrontar cargas mayores en estas condiciones Image: Aaron Favila/AP/dpa

Luego termina el turno, dice. Los hombres descansan, pero las mujeres cocinan, limpian y cuidan a los niños.

El calor también reduce los salarios. Parsons dice que los trabajadores sometidos a estrés por calor son alrededor de un 30% menos productivos en el sector de la confección, lo que, según él, es el más fácil de cuantificar.

En los empleos formales, los trabajadores lo compensan con más horas de trabajo durante las horas más calurosas del día, alimentando lo que él llama “un círculo vicioso” de empeoramiento de la salud y caída de la producción. Los autónomos no tienen ese colchón. Para ellos, el estrés por calor simplemente significa menos ingresos, lo que afecta a la familia en general con el tiempo.

Para Parsons, la premisa inicial es errónea. “El estrés por calor no es una condición atmosférica”, afirma. “Es una condición social, que ocurre dentro de circunstancias atmosféricas particulares”.

Editado por Ben Knight.