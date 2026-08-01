La construcción de la próxima generación de acero en Argentina comienza con cal de alta calidad

La demanda de los sectores energético y minero está impulsando una nueva era para la industria del acero, marcada por requisitos técnicos cada vez más estrictos y nuevos desafíos de producción.

Por Panorama Minero

Cada 31 de julio, Argentina conmemora Día Nacional de la Industria del Acero en honor de General e Ingeniero Manuel Nicolás Savioel visionario que sentó las bases de la industria siderúrgica del país. Más de setenta años después, el acero sigue siendo uno de los pilares del desarrollo industrial de Argentina. Sin embargo, las demandas impuestas a la producción de acero están cambiando rápidamente.

El crecimiento de la sector energético -impulsado por la expansión de Vaca Muerta– y el próximo desarrollo de importantes proyectos mineros de cobre y litio están abriendo un nuevo capítulo para la industria siderúrgica argentina. Estos sectores estratégicos requieren aceros de alto rendimiento capaces de cumplir requisitos técnicos y operativos cada vez más estrictos.

Según el Cámara Argentina del Acerola industria energética es actualmente la principal fuente de demanda de acero del país, lo que ayuda a compensar la desaceleración de la actividad en sectores tradicionalmente importantes como construcción, fabricación de automóviles y electrodomésticos.

Minería Se espera que se convierta en otro importante motor de crecimiento en los próximos años, particularmente a medida que proyectos de cobre a gran escala como Vicuña avanzar hacia la construcción, cuyo inicio está previsto para 2027. Estos avances requerirán cantidades significativas de acero para Plantas de procesamiento, tuberías, instalaciones industriales e infraestructura de apoyo.al tiempo que exige materiales con estándares de rendimiento más altos.

“Hoy en día, varias industrias requieren aceros con especificaciones mucho más exigentes que las utilizadas en aplicaciones tradicionales. En el sector energético, por ejemplo, infraestructuras críticas como los gasoductos deben soportar altas presiones, entornos corrosivos y duras condiciones operativas. Esto requiere que las acerías operen con un control de procesos más estricto y una mayor eficiencia de producción.“, dice Juan Pablo Otero, Especialista Comercial de la Industria Siderúrgica de Grupo Calidra.

En este entorno, cal desempeña un papel aún más estratégico. durante el proceso de fabricación de acero, óxido de calcio actúa como un flujoeliminando impurezas del metal fundido y promoviendo la formación de escoria, un paso esencial para producir acero más limpio y de mayor calidad. A medida que las especificaciones del acero se vuelven más exigentes, pureza, reactividad y consistencia de la cal utilizada durante todo el proceso se vuelven cada vez más críticas.

“La cal de mayor calidad mejora la eficiencia en todo el proceso de fabricación de acero y ayuda a los fabricantes a alcanzar consistentemente los estándares de calidad requeridos por las aplicaciones más exigentes de la actualidad.“, explica Otero.

Sin embargo, el valor de un proveedor especializado va mucho más allá del rendimiento del producto. Las acerías dependen de un proceso continuo y suministro confiable de caluna materia prima crítica que no puede faltar en ninguna etapa de la producción.

Por este motivo, además de producir cal con alto contenido de calcio y altamente reactiva, Grupo Calidra apoya a sus clientes con cuidado logística planificada y un suministro confiable cadena diseñada para satisfacer las necesidades de una industria que opera las 24 horas del día.

Hoy, la empresa suministra una parte importante de la cal utilizada por la industria siderúrgica argentina, fortaleciendo su posición como una de las líderes del sector. socios tecnológicos.

En Día Nacional de la Industria Siderúrgica Argentina, Grupo Calidra reconoce la contribución de una industria que sigue siendo esencial para el desarrollo del país y reafirma su compromiso de apoyar su evolución continua a través de Calidad, innovación y experiencia técnica.ayudando a producir el acero que impulsará la próxima generación de automóviles de Argentina. proyectos de energía, minería e infraestructura.