Terremoto en Argentina: los hinchas de River Plate declaran la guerra a todos | Goal.com India

Los fanáticos de River Plate estallaron de ira en el Estadio Monumental luego de la derrota por uno a cero ante Rosario Central en la tercera ronda del torneo Clausura 2026, en una escena que dejó al descubierto la profundidad de la crisis que afecta al histórico club.

Abucheos y cánticos exigiendo la salida de todos

La tensión recorrió el Monumental desde los primeros instantes. Cuando el locutor del estadio leyó los nombres de los jugadores, varios provocaron fuertes abucheos. Eduardo Coudet también aprovechó el enfado de la afición, aunque las críticas dirigidas al técnico fueron relativamente menos intensas.

El fuego amigo resolvió el partido. Nicolás Otamendi metió el balón en su propia portería y el gol en propia puerta prendió fuego a la grada. Los aficionados corearon su famoso cántico, “Muévete, River, muévete…”, antes de que se convirtiera en abucheos ensordecedores al final de la primera mitad.

River tuvo chances de igualar. En cambio, un peligroso contraataque liderado por Giovani Cantizano casi duplicó la ventaja de Rosario Central, y esa fue la chispa que encendió la grada.

Los cánticos surgieron de todos los rincones para saludar a los jugadores y a la directiva, antes de culminar con un grito unificado: “Deben irse todos”. Con el pitido final, los abucheos fueron más fuertes que nunca.

“Ramón Díaz” vuelve a la palestra

En pasillos y pasillos, un grupo de hinchas repetía un llamativo cántico: “Llamemos todos para que vuelva Ramón…”, en referencia al histórico técnico Ramón Díaz, que se encuentra sin club desde que dejó el Internacional de Brasil el año pasado.

Díaz cuenta con un historial distinguido en River Plate en tres períodos: 1995-1999, 2001-2002 y luego 2012-2014. Consiguió siete títulos nacionales y dos continentales durante ese tiempo, entre los que destaca la Copa Libertadores en 1996.

Cinco derrotas consecutivas: la peor de la historia del club

Esta derrota fue la quinta consecutiva de River Plate en competiciones de la Asociación de Fútbol Argentino, la peor racha en su historia de la era profesional. Comenzó con la derrota final del Apertura ante Belgrano, luego continuó con la derrota en el Superclásico ante su archirrival Boca Juniors.

El descontento entre los fieles de Millonarios se remonta a finales del año pasado, cuando el equipo no cumplió con las expectativas incluso con Marcelo Gallardo todavía al mando. El inicio de 2026 trajo el despido del entrenador más exitoso del club, con la sustitución de Eduardo Coudet, pero los resultados siguieron cayendo a pesar de que el equipo llegó a la final del Apertura.

La directiva de River Plate en el banquillo

El enfado no se quedó con el cuerpo técnico y los jugadores. Llegó a la actual junta directiva, que asumió el cargo el pasado mes de noviembre. Los aficionados los responsabilizaron del bajón, criticando “el precio desorbitado pagado por fichajes que no aportaban la incorporación deseada”, además de lo que describieron como “el maltrato a los marginados del contenedor”.

Nunca antes la nueva directiva había enfrentado este volumen de críticas y cánticos hostiles desde que llegó al club, una señal de advertencia de una crisis administrativa y técnica que podría sacudir la estabilidad de uno de los clubes con más historia del continente latino.