Latam Insights: Las monedas estables dominan el criptomercado de 14.680 millones de dólares de Brasil mientras Argentina impulsa el dinero programable

Conclusiones clave Las compras de criptomonedas de Brasil aumentaron un 135 % hasta los 14.680 millones de dólares en el primer semestre de 2026, impulsadas en gran medida por la demanda de monedas estables.

Los grupos bancarios argentinos están utilizando filiales para crear monedas estables vinculadas al peso para clientes institucionales.

El FMI instó a Brasil a endurecer sus regulaciones criptográficas para abordar los crecientes flujos transfronterizos de monedas estables.

Las stablecoins eclipsan al Bitcoin en Brasil mientras la demanda alcanza los 14.680 millones de dólares

Según un informe de estadísticas del sector externo publicado el martes, la demanda de activos de criptomonedas se duplicó con creces en el primer semestre de 2026, con volúmenes de compra que alcanzaron los 14,68 mil millones de dólares. Esto representa un aumento del 135% en comparación con el primer semestre de 2025, cuando los brasileños compraron 6.240 millones de dólares en activos digitales.

Aunque las estadísticas del banco central no son perfectas, ya que solo representan los volúmenes negociados por proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) registrados, indican que la adopción se ha acelerado, particularmente en junio, cuando se compraron $2,540 millones en criptomonedas en comparación con $1,480 millones en junio de 2025.

En mayo de 2026, los brasileños compraron casi 2.632 millones de dólares en monedas estables, un aumento del 158% en comparación con mayo de 2025.

Fernando Rocha, jefe del Departamento de Estadísticas del Banco, dijo a Valor Económico que estos números indican una consolidación en el criptomercado nacional, que ya pasó por su fase inicial.

Los grupos bancarios argentinos están construyendo silenciosamente monedas estables en pesos para el mercado institucional

Un informe reciente de Iproup destaca que dos grupos holding bancarios están desarrollando monedas estables vinculadas al peso argentino, centrándose en ofrecer servicios monetarios programables a instituciones.

BIND Group, un holding con más de 2.000 millones de dólares en activos bajo gestión, propietario de BIND Banco Industrial, estaría desarrollando una moneda estable en pesos a través de BEN, su proveedor interno de servicios de activos virtuales (VASP). El conglomerado también anunció una asociación con Circle para brindar acceso institucional a los clientes de BEN, respaldando pagos y casos de uso de tesorería de conformidad con las regulaciones locales.

Petersen Group, que también posee varios bancos regionales, estaría desarrollando la segunda iniciativa a través de una subsidiaria con el apoyo de Lirium, una empresa que brinda soluciones de cripto como servicio para Banco Galicia y Brubank. Esta oferta, denominada DIPE, ya ha madurado y tiene su propio documento técnico.

El FMI hace sonar la alarma: por qué el floreciente mercado criptográfico de Brasil necesita supervisión urgente

En su último informe de Evaluación de la estabilidad del sistema financiero, publicado este mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el crecimiento masivo de las vías criptofinancieras y pidió la definición de un marco regulatorio para aumentar su supervisión.

El informe encontró que los flujos transfronterizos basados ​​en criptomonedas han aumentado constantemente desde 2017, superando los flujos de capital tradicionales. La mayoría de estos flujos están impulsados ​​por monedas estables, que se han convertido en las favoritas entre las empresas y el comercio minorista debido a su eficiencia y ventajas relacionadas con los impuestos.

Los flujos de monedas estables dependen en gran medida de los índices de inversión nacionales e internacionales, al igual que el S&P 500, VIX e incluso los precios de bitcoin, lo que sugiere que estos están influenciados por las reacciones de los inversores a estas fluctuaciones. Las cifras nacionales, incluidas las fluctuaciones del tipo de cambio, las tasas de interés, la incertidumbre política y los cambios en la política fiscal, también afectan la demanda.

Si bien el FMI reconoce que el Banco Central de Brasil ha tomado medidas para regular la industria de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), todavía carece de protecciones adecuadas en varios campos clave, incluidas las protecciones legales para los clientes y la segregación de activos mantenidos en custodia.