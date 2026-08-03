Lanzamiento del kit local River Plate 26-27

Detalles de lanzamiento y diseño del kit: Adidas y River Plate han lanzado el nuevo uniforme local 2026-2027, que presenta un diseño limpio con una icónica faja roja, ahora actualizada con un patrón gráfico sutil y un borde negro.

Adidas y River Plate han lanzado el nuevo uniforme local 2026-2027, que presenta un diseño limpio con una icónica faja roja, ahora actualizada con un patrón gráfico sutil y un borde negro. Nueva plantilla y marca de Adidas: La equipación incorpora la plantilla 2026 de Adidas, caracterizada por las Tres Rayas de gran tamaño en los hombros, diseñadas para mejorar la visibilidad de la marca.

La equipación incorpora la plantilla 2026 de Adidas, caracterizada por las Tres Rayas de gran tamaño en los hombros, diseñadas para mejorar la visibilidad de la marca. 125 Aniversario y Tecnología de Tejidos: Celebrando el 125 aniversario del club, el kit incluye un emblema exclusivo ‘125’ y marca una transición en la tecnología de telas auténticas para camisetas, desde Heat.Rdy al sistema Climacool reintroducido.

Actualizar: Adidas y River Plate lanzaron la nueva camiseta de local 2026-2027, presentando un diseño limpio con una faja enmarcada y adornos a juego en el cuello y los puños de las mangas.

Kit de local de River Plate 26-27

Echa un vistazo a la camiseta local del CA River Plate 26-27 de Adidas a continuación.





El Camiseta de futbol Adidas CA River Plate 26-27 local Conserva la icónica banda roja del club que corre en diagonal sobre una base blanca. Para la nueva temporada 26-27, Adidas le ha dado a la faja un toque moderno al integrar un patrón gráfico sutil en su interior y agregar un borde negro.





La camiseta de fútbol local Adidas Club Atlético River Plate 2026-2027 se basa en la nueva plantilla 2026 de Adidas, que presenta las Tres Rayas de gran tamaño en los hombros, que debutó en la Copa Mundial de 2026 antes de ser adoptada por los mejores clubes. Esto mejora la visibilidad de la marca en las retransmisiones y en los escenarios.





Adidas presenta las 3 rayas gigantes: se filtraron las dimensiones exactas

Para celebrar el histórico 125 aniversario de los gigantes argentinos, fundados en mayo de 1901, Adidas ha creado un emblema único “125”. Este gráfico rojo hecho a medida integra inteligentemente el clásico monograma circular “CARP” (Club Atlético River Plate) del club dentro del bucle del número ‘5’, flanqueado por las tradicionales coronas de laurel rojas a cada lado.

Otra actualización notable es el cambio en la tecnología de los tejidos. Adidas hará la transición de Calor.Rdy a la reintroducida climacool sistema para sus camisetas auténticas.

Se filtra la nueva tecnología Adidas Authentic 2026 Kit “Climacool/Climacool+”

Versión réplica





Pantalón negro y medias blancas completan el nuevo uniforme local de Adidas River 2026-2027.

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La camiseta de fútbol local Adidas River Plate 26-27 se lanzó oficialmente el 29 de julio de 2026.





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