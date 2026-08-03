Dentro del verano del Liverpool hasta ahora

Cuando BBC Sport habló con el director ejecutivo del Liverpool, Billy Hogan, en Nueva York, el mensaje fue en gran medida que FSG seguirá invirtiendo cuando se trata de hacer lo mejor para poner al equipo en condiciones de ganar.

Con Szoboszlai, Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister, el Liverpool tiene opciones sólidas en el mediocampo.

Szoboszlai y Gravenberch firmaron nuevos contratos este año, mientras que Iraola espera sacar lo mejor de Mac Allister, que no estuvo ni cerca de su mejor nivel la temporada pasada.

El traslado de Curtis Jones al Inter de Milán parece estar cada vez más cerca con el Liverpool abierto a una venta de alrededor de £ 35 millones.

Cualquier movimiento dependerá también del futuro de Trey Nyoni, de 19 años, que ha realizado una excelente pretemporada. Hay noticias positivas: tanto Wataru Endo como Stefan Bajcetic han vuelto a entrenar, mientras que los próximos pasos de Harvey Elliott también están por verse.

El Liverpool preguntó por Adam Wharton a principios de año, pero no es el único club interesado en el centrocampista del Crystal Palace.

Un departamento donde al menos un fichaje más está garantizado es el delantero, con Bradley Barcola del PSG ahora el objetivo principal del Liverpool después de perder a Yan Diomande. El Liverpool ya ha fichado a Víctor Muñoz procedente de Osasuna por 34 millones de libras.

Sería injusto etiquetar a Barcola como el reemplazo directo de Mohamed Salah, pero con el PSG valorándolo en £ 145 millones, sería una firma de declaración.

El Liverpool está más dispuesto a llegar a un acuerdo por alrededor de £ 100 millones, con Barcola abierto a mudarse a Anfield.

Dada la salida de Salah, se espera ver más a Rio Ngumoha, de 17 años, por el flanco derecho.

Ngumoha parecía mucho más cómodo en su izquierda preferida contra el Leeds, pero tiene los atributos para ser una fuerza en ambos lados para un entrenador que quiere que sus extremos puedan jugar en cualquier flanco.

Alexander Isak y Florian Wirtz tuvieron un comienzo de pretemporada alentador, pero hay que tomar una decisión sobre Federico Chiesa, que quiere luchar por su lugar en el Liverpool a pesar de sus vínculos con un regreso a Italia.

Kieran Morrison, de 19 años, tuvo una buena gira, anotando el primer gol de la era Iraola y dependiendo de la profundidad, la expectativa es que probablemente salga cedido esta temporada. En las próximas semanas se cederán más jóvenes.

En junio, BBC Sport informó que Tottenham se encontraba entre varios clubes que monitoreaban la situación de Cody Gakpo, pero tal movimiento solo se llevaría a cabo si el Liverpool tuviera un reemplazo y, dado que le quedan cuatro años de contrato, el internacional holandés no sería barato.

El Liverpool todavía lo ve como un atacante probado en la Premier League que puede funcionar de diferentes maneras y como es poco probable que Hugo Ekitike aparezca este año debido a una rotura del tendón de Aquiles, dejar ir a Gakpo sería una gran decisión.

Mike Gordon, presidente de la FSG y esencialmente propietario gerente del Liverpool, estuvo en Chicago el domingo.

Como todos los demás asociados con el club, habría visto la emoción por la era Iraola en pleno flujo en la primera mitad antes de darse cuenta después del descanso de que este equipo necesita más ingresos.